Inter, Podolski: giornata di visite e incontro con Mancini

10:07 - La prima giornata di Lukas Podolski da giocatore dell'Inter si è svolta tra la clinica Humanitas di Rozzano, il Coni di Milano e il centro di Appiano Gentile. L'attaccante tedesco ha svolto le visite mediche, iniziate prima delle 8 e finite verso mezzogiorno. Poi Poldi si è recato alla Pinetina, dove ha incontrato Mancini e i suoi nuovi compagni. Qui ha svolto una leggera seduta in palestra in attesa di risolvere le ultime questioni burocratiche.



Difficile che il tedesco venga schierato già nell'undici titolare contro la Juventus martedì alla ripresa del campionato, ma non è da escludere neppure qualche spezzone di partita. Perché l'esperienza del campione del mondo farebbe comodo al tecnico nerazzurro che, oltretutto, non vede l'ora di poter finalmente mettere in campo la sua Inter con un esterno di ruolo. Dopo pranzo, Podolski ha raggiunto subito Appiano Gentile. Sorrisi e strette di mano, ha incontrato Mancini che lo ha fortemente voluto, e ha conosciuto i nuovi compagni con cui dividerà lo spogliatoio per il resto della stagione. Non si è allenato con la squadra, però, solo palestra per lui in attesa di ricevere dall'Inghilterra anche gli ultimi documenti.