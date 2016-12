Inter, Podolski è più vicino 

21:22 - Lukas Podolski è più vicino all'Inter dopo l'incontro di ieri tra il ds Piero Ausilio e la dirigenza dell'Arsenal a Londra. I Gunners hanno aperto alla possibilità del prestito secco per sei mesi prima di riparlarne a giugno. Ora è tutto nelle mani dell'attaccante tedesco, rimasto 90' in panchina contro il West Ham. Domani incontrerà i vertici dell'Arsenal e comunicherà la sua decisione: ottimismo nerazzurro.

I nerazzurri dovrebbero avere già un accordo di massima con il giocatore che vuole rimettersi in gioco, anche con uno stipendio più basso. Il tedesco percepisce attualmente 6,6 milioni di euro all'anno, e l'Inter gliene offre 2 per i prossimi sei mesi. Così Podolski potrebbe chiedere all'Arsenal una sorta di buonuscita per colmare almeno parte della differenza. L'Inter ha fretta di chiudere e il fatto che l'ex Colonia non abbia giocato nemmeno un minuto contro il West Ham fa ben sperare nella riuscita dell'operazione.