Inter: Podolski cerca spazio, Ausilio in attesa

14:31 - Mancini lo ha detto chiaro e tondo: a gennaio serviranno rinforzi per rilanciare l'Inter. E la dirigenza nerazzurra si sta muovendo per accontentarlo. Il primo obiettivo resta Cerci, ma nelle ultime ore è spuntato un nome relativamente nuovo: è quello di Lukas Podolski, attaccante dell'Arsenal che si è detto "infelice" a Londra e pronto a partire a gennaio. Il tedesco lo ha fatto capire anche ad Ausilio, che però aspetta le mosse del suo entourage.

L'Inter, insomma, resta alla finestra, aspettando che Podolski faccia la prima mossa, chiedendo all'Arsenal la cessione. Magari solo in prestito con diritto di riscatto, considerando anche che il contratto con i Gunners scadrà nel 2016. Mancini ha dato il suo ok, visto che lo voleva già al Galatasaray. Ma non è solo l'attacco il reparto da rinforzare. Così si sta pensando di nuovo a Marcel Schmelzer, terzino sinistro lasciato ai margini dal Borussia Dortmund. Proprio per questo potrebbe arrivare a Milano con una somma vicina ai 5 milioni di euro, anche se per lui bisognerà battere la forte concorrenza del Napoli. Senza dimenticare Lucas Leiva, centrocampista brasiliano con il plus del passaporto comunitario, per il quale sempre Ausilio ha avuto diversi contatti con il Liverpool. Insomma, la carne al fuoco non manca.