Inter, Pioli vuole Biglia a gennaio: ecco il primo rinforzo

E' cominciata a tutti gli effetti oggi l'avventura interista di Stefano Pioli , che in mattinata ha diretto il primo allenamento alla Pinetina. Il tecnico ha il compito non semplice di dare una sterzata decisa a una stagione che, per il momento, è stata parecchio deludente. A gennaio arriverà qualche rinforzo dal mercato e, in questo senso, il nuovo mister ha già bene in mente un nome su cui puntare: Lucas Biglia , a cui verrebbe affidata la regia dei nerazzurri.

L'argentino, appena rientrato da un infortunio al polpaccio, è stato uno degli uomini-chiave della Lazio di Pioli. Visione di gioco, qualità e tempi perfetti nell'organizzare la manovra: caratteristiche che hanno conquistato l'ex tecnico biancoceleste, pronto a chiedere a Suning l'argentino come primo regalo per il mercato di gennaio; anche perché, in questo momento, un regista davanti alla difesa è esattamente il ruolo in cui l'Inter è più scoperta.



Il centrocampista, come riferito da Tuttosport, è alle prese con un rinnovo complicato. Attualmente ha un contratto fino al 2018 da circa 1,4 milioni di euro annui, ma per prolungare vorrebbe almeno 2,5-3 milioni a stagione: ecco perché difficilmente con Lotito verrà trovato un accordo e, di conseguenza, il suo addio a gennaio potrebbe diventare un'ipotesi molto concreta. Più difficile, invece, arrivare a Marco Parolo, altro "fedelissimo" di Pioli. Il centrocampista della Nazionale ha appena prolungato il proprio contratto fino al 2020, guadagna circa 2 milioni a stagione e alla Lazio sta benissimo: difficile, a queste condizioni, trattare con Lotito.