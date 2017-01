"Messi in estate? Con molta onestà e sincerità non bisogna prendere in giro nessuno. Se i dirigenti della società dicono che è un sogno e non si potrà mai realizzare, credo dicano la verità. Io penso ad allenare la squadra e c'è chi penserà a fare grande l'Inter in futuro". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Stefano Pioli a 'Radio anch'io sport' su Radio 1 Rai.