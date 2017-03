"Le voci per me non esistono. Voi giornalisti siete dei fenomeni: le mettete fuori voi, poi mi chiedete come ci si sente. Sto pensando solo a dare il massimo per il bene dell'Inter. E' inevitabile che le voci ci siano, come da tutte le parti. Ma non mi tolgono serenità". Stefano Pioli risponde così ad una domanda sui rumors legati alla panchina nerazzurra.