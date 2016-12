Inter, per Shaqiri il Liverpool fa sul serio

10:43 - Sarà una lunga e complicata battaglia, quella per Xherdan Shaqiri. L'Inter ha il gradimento del giocatore, ma ora il Liverpool si muove con una certa velocità. Secondo il Mirror, infatti, per il centrocampista svizzero gli inglesi sono pronti a mettere sul piatto 13 milioni di euro. Nei radar di Rodgers è entrato prepotentemente anche il portiere della Fiorentina Neto, ai ferri corti col club e nel mirino di molte italiane, come Juve, Inter e Roma.

I nerazzurri, che da tempo seguono il giocatore, hanno un sì di massima per la chiusura positiva della trattativa. L'offerta interista sarà illustrata al Bayern Monaco dal fratello procuratore e dall'agente Savini. Se la risposta sarà positiva, allora Ausilio partirà per la Baviera. Al momento non sono previsti blitz. Thohir, però, spinge perché vuole dare a Roberto Mancini una squadra che sia molto competitiva per questa seconda parte della stagione. Inter e Liverpool non sono, però, le uniche squadre interessate allo svizzero. In Inghilterra c'è anche l'Everton.

Capitolo uscite: c'è stato un sondaggio per Nagatomo da parte del West Bromwich. Il Racing di Diego Milto pensa a Botta.

A parte la questione di Neto che i Reds hanno messo nel mirino dopo la recente rottura con i Della Valle e il rifiuto di firmare il rinnovo del contratto. Anche qui il Liverpool pare voglia formalizzare un offerta poco superiore ai 3 milioni di euro.