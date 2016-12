Inter, per Mazzarri fiducia a tempo: quattro gare

17:42 - Un mese senza vittorie, lo stesso tempo per rimettersi in marcia. L'Inter di Mazzarri si è fermata, ma il tecnico toscano fa ancora parte del progetto di Thohir. L'indonesiano glielo ha ribadito nell'incontro, ma la condizione per il proseguio del matrimonio è un'accelerata netta. La fiducia in Mazzarri è a tempo, quattro gare, quindici giorni. Cesena, Samp, Parma e Verona faranno capire cos'è l'Inter e quale sarà il futuro del tecnico.

"Fiducia nel progetto" ha detto Thohir dopo aver incontrato Mazzarri, sì, ma non infinita. L'involuzione dei nerazzurri dopo un inizio tutto sommato buono preoccupa e non poco il presidente nerazzurro che però non vuole rivoluzione, non per il momento almeno. L'augurio di Thohir è che il tecnico riesca in qualche modo a rimettere in carreggiata la squadra puntando sull'orgoglio, in attesa di intervenire sul mercato a gennaio con un paio di innesti di qualità. Quattro partite l'ultimatum, quindici giorni per capire meglio il futuro dei nerazzurri.

La verità è anche che a mancare in questo momento sarebbero le alternative e la figura del traghettatore da Thohir sarebbe vissuta come un fallimento, che ad inizio del suo mandato non sarebbe il massimo. Piace Spalletti, ma liberarlo dallo Zenit non sarebbe cosa semplice ed economica; piace moltissimo Mihajlovic, ma vagliando il campo delle ipotesi per la prossima stagione. Resterebbe Zenga, da sempre accostato ai colori nerazzurri ma mai veramente vicino a sedersi sulla panchina dell'Inter.