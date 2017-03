Tra gli ambiziosi piani per rinforzare la squadra nel futuro prossimo, l'Inter sta studiando diversi profili per sostituire Samir Handanovic. Lo sloveno assicura ancora un rendimento di altissimo profilo, ma la società nerazzurra vuole intanto cautelarsi con un giovane portiere. Il primo nome è quello di Alessio Cragno di proprietà del Cagliari in prestito al Benevento. La società sarda lo valuta 10 milioni di euro.