Inter, Palacio rinnova fino al 2017

La notizia era nell'aria e ora è arrivara l'ufficialità: Rodrigo Palacio ha trovato l'accordo con l' Inter per il rinnovo fino al 2017. Lo ha annunciato il club nerazzurro attraverso il suo account twitter. "Sono molto felice - ha detto l'attaccante argentino in esclusiva a Premium Sport -, voglio rimanere qui un altro anno e cercare di vincere qualcosa con l'Inter. Adesso che siamo primi è tutto molto più bello rispetto agli altri anni..."

Palacio ha spiegato che l'Inter è sempre stata la sua prima scelta. "Si è parlato di un mio ritorno in Argentina, al Boca Juniors, ma non era vero, è una cosa che dicevano i giornalisti. Io voglio solo rimanere qui e fare il meglio per l'Inter. Adesso che siamo primi è tutto molto più bello rispetto agli altri anni"



Sulla forte concorrenza in attacco. "Mi trovo bene, è più difficile giocare perché ci sono tanti attaccanti di qualità. Io cerco di aiutare la quadra da fuori e di dare il massimo quando vengo schierato per dimostrare al mister che voglio giocare"



L'Inter può restare in vetta fino alla fine? "Penso di si, stiamo dimostrando ogni domenica che vogliamo rimanere tra i primi posti".