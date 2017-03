La Gazzetta dello Sport rivela che l'Inter avrebbe contattato gli agenti di Stefan De Vrij e Kevin Strootman. La priorità per gli olandesi è il rinnovo con Lazio e Roma, ma il club nerazzurro è pronto ad inserirsi nel caso in cui saltasse l'accordo con le rispettive società. Il centrocampista è valutato 40 milioni e chiede 5 milioni di euro come ingaggio. Lotito non cede il difensore per meno di 30 milioni, il giocatore vuole 3 milioni all'anno.