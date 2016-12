Inter-Napoli: duello per Lavezzi

20:10 - Lo vuole Roberto Mancini, lo rivuole Aurelio De Laurentiis. Ed entrambi sono pronti a sedersi al tavolo con il Paris Saint Germain. Per Ezequiel Lavezzi si sta accendendo una sfida senza esclusione di colpi tra Inter e Napoli in vista del mercato di gennaio e il duello a distanza ha tutta l'aria di poter diventare realmente molto interessante. L'argentino, scrive Tuttosport, vuole tornare in Italia e i parigini potrebbero lasciarlo partire subito.

Il Pocho, che ha il contratto in scadenza nel 2016, non sembra infatti avere nessuna intenzione di rinnovare e il Psg, dal canto suo, sembra disposto a valutarne la cessione anche per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario abbattendo un po' il monte stipendi. Sul giocatore c'è da tempo l'Inter che già la scorsa estate aveva provato a riportarlo in Italia. Con l'arrivo di Mancini sulla panchina dei nerazzurri e soprattutto con il progressivo raffreddarsi della pista che portava a Cerci - ieri il presidente dell'Atletico ha escluso la cessione dell'ex Toro -, l'opzione Lavezzi è tornata fortemente di moda in Corso Vittorio Emanuele. Mancio lo considera un rinforzo indispensabile per colmare la lacuna che ha individuato sugli esterni e Thohir ha già promesso al nuovo tecnico una sforzo economico per migliorare la rosa a sua disposizione. L'Inter, insomma, ci proverà.



Ci proverà, però, anche il Napoli. Nelle ultime settimane qualcosa si è mosso e gli uomini mercato di De Laurentiis hanno preso a riallacciare i contatti con un giocatore che non ha mai smesso di essere nel cuore dei tifosi. Lavezzi a Napoli è stato bene e ricominciare dalla squadra che lo ha lanciato non sembra dispiacergli affatto. Insomma, tornerebbe in Italia e, più in particolare, tornerebbe all'ombra del Vesuvio. Resta da capire come si possa trovare un accordo economico con il Psg che Lavezzi l'ha pagato a peso d'oro e non è certo disposto a regalarlo. La soluzione più facilmente percorribile - per il Napoli come per l'Inter - è quella del prestito con obbligo di riscatto. Ma proprio sulla cifra da versare eventualmente a giugno ci sarà molto da discutere. Come non sarà così lineare e semplice la trattativa con il Pocho sul fronto contratto. La pista però è tracciata e il duello tra Mancini e De Laurentiis è appena cominciato.