Inter, Moratti possibilista: "Ibrahimovic torna? Dipende dal tecnico"

Possibilista. Senza creare illusioni ma senza escludere la possibilità. Cosi Massimo Moratti , ex presidente dell'Inter, sul possibile ritorno in nerazzurro di Ibrahimovic: "Dipenderà molto dalle scelte che farà l'allenatore - ha dichiarato infatti a FcInterNews - e da tanti altri aspetti, come l'eventuale necessità di aver bisogno di un giocatore così forte e di questo livello. Io però non posso mettermi nei panni degli altri, è una situazione totalmente diversa rispetto a quella del 2006".

Un 2006 in cui a Milano sarebbe potuto arrivare anche un altro fuoriclasse, da sempre pallino di Roberto Mancini: di Yaya Touré. "Sì, lo seguimmo a lungo e ci fu la possibilità di acquistarlo" ha continuato Moratti a FcInterNews. "E aggiungo che probabilmente sbagliammo a non prenderlo". Mercato e non solo nelle parole dell'ex presidente: "La trattativa con il Suning Commerce Group? Non so nulla, quindi preferirei non dire niente". E Mancini? Resta? "Sì. Come ho già detto penso proprio di sì". Per l'imperativo Champions: "Rispetto a questo campionato l'anno prossimo tutti avranno sicuramente maggior responsabilità e maggior dovere di entrare in Champions League".