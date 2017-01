Inter, Moratti: "Con Suning non si è parlato di Messi ma progettano grande colpo"

"Non ho mai sentito citare Messi. Può darsi che si stia organizzando un grande colpo per il futuro, ma non hanno mai parlato dell'argentino". Questo il retroscena rivelato da l'ex patron dell'Inter Massimo Moratti che ieri ha pranzato con Steven Zhang, figlio del numero uno di Suning, e con Erick Thohir: "Mi hanno gentilmente invitato. Suning sta facendo molto bene. C'è un clima sereno in società che si riflette anche sulla squadra".