Inter, Moratti: "Cessione Kovacic? Mi sembra una buona operazione"

E' stato il suo ultimo colpo. Una scommessa allora, una plusvalenza enorme ora. Economicamente parlando. Calcisticamente, invece, si capirà solo col tempo se la cessione di Mateo Kovacic al Real Madrid sia stata una scelta azzeccata oppure no: questione su cui comunque Massimo Moratti, che proprio sul croato investì denaro e fiducia quando ancora era presidente dell'Inter, preferisce tenere un profilo basso. Da ex dirigente sa bene, in fondo, che il Fair Play Finanziario esigeva un sacrificio e che a una cifra quale quella messa sul tavolo dal Real era impossibile dire no.



Da tifoso, invece, qualche perplessità c'è ma a parole viene elegantemente ben dissimulata: "Io non c'entro più nulla e non guardo alla plusvalenza - ha dichiarato al nostro Michele Corti - ma mi sembra sia stata una buona operazione. Un buon affare. D'altronde il giocatore doveva far vedere ancora molto". Una tiratina di orecchie a un talento inespresso o forse semplicemente non capito fino in fondo: "Era stato il mio ultimo colpo, lo avevamo pagato circa 14 milioni. Non sono né felice né triste ma, ripeto, credo sia stata una buona operazione".



Ora nuovi investimenti per consegnare a Mancini una squadra competitiva. Ma a Moratti piace questa Inter? "Non si è visto ancora nulla... Comunque aspettiamo!". E qui le perplessità sembrano molto più evidenti. Ma d'altra parte, dopo un pre-campionato come quello nerazzurro, non potrebbe essere altrimenti. Specie per chi, ora come ora, può vestire semplicemente e solamente i panni del tifoso.