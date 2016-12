Inter: Miranda nel mirino di Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester United

L'impressione è che, senza qualificazione alla prossima Champions , trattenerlo a Milano sarà molto difficile. L'ottima stagione di Miranda sta catturando le attenzioni di alcuni tra i maggiori club europei come Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester United , pronti a darsi battaglia in estate. L'Inter, che lo ha acquistato in prestito per 4 milioni con riscatto obbligatorio fissato a 11, chiede almeno 20 milioni di euro. Lo riporta Tuttosport.

Miranda, capitano delle nazionale brasiliana, è senza dubbio uno dei migliori centrali in circolazione. L'ex Atletico Madrid è bravo a impostare la manovra, forte fisicamente e impeccabile dal punto di vista tattico. Caratteristiche, queste, che secondo quanto riferito da Tuttosport lo hanno proiettato nel mirino di Manchester United, Bayern Monaco e Real Madrid.



Tedeschi e spagnoli sono in netto vantaggio sui Red Devils, che come l'Inter rischiano di non disputare la prossima Champions. Ancelotti, che dalla prossima stagione allenerà i bavaresi, lo vorrebbe in squadra ma lo stesso discorso vale per i Merengues. E proprio il Real Madrid, al momento, sembrerebbe la squadra favorita, visto che l'agente di Miranda è Jorge Mendes, che cura anche gli interessi di un certo Cristiano Ronaldo.