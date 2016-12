Inter-Milan, è derby di mercato per Okaka

15:06 - Inter e Milan si danno e si daranno battaglia per Stefano Okaka. L'attaccante, per il momento, non rinnova con la Sampdoria e scatena così la lotta di mercato tra le due milanesi. A gennaio è già possibile che qualcosa possa muoversi. Per i rossoneri, per esempio, c'è l'opzione della partenza di Pazziniche spianerebbe, scrive La Gazzetta dello Sport, la strada all'arrivo del 25enne. Per i nerazzurri, invece, si valuta la cessione di Icardi.

Okaka, che ha un contratto che scade tra 18 mesi, per ora resta in silenzio, ma certo il corteggiamento di due squadra di livello come le milanesi non può lasciarlo indifferente. In casa Samp non hanno ancora fatto valutazioni sul prezzo del giocatore, ma c'è una stima approssimativa che si aggira sui 15 milioni di euro.

Non c'è, però, solo l'interesse di Inter e Milan. Ci sono anche sirene che portano all'estero e alla Germania in particolare. Tre club alla finestra già da tempo: Amburgo, Stoccarda e Bayer Leverkusen. Dalla Premier League spuntano Aston Villa ed Everton. Insomma, tantissimi nomi tanti soldi per un attaccante che ora anche in Nazionale ha il suo peso.