Inter-Milan, derby infinito: in gioco c'è anche Lavezzi

Ancora lui: Lavezzi . Ancora Inter Vs Milan , sul mercato, per il Pocho. Duplice interesse e nuovo derby: da un lato i nerazzurri che a Doha vedono i dirigenti del Psg e discutono dell'argentino, dall'altro i rossoneri che fissano l'incontro per gennaio con il procuratore del giocatore. Se Thohir gioca d'anticipo e approfittando della tournèe araba prova l'affondo, Galliani risponde insomma mettendo in agenda l'appuntamento con Mazzoni.

Mosse e contromosse, come in una partita a scacchi. Molto tattica e snervante. Ognuno muove le proprie pedine e affonda i colpi: temporalmente l'Inter si è mossa prima, acquisendo un vantaggio strategico: l'incontro a Doha tra Thohir e la dirigenza del Psg - rappresentato dal ds Olivier Letang - non è stato solo un summit dettato dal protocollo, sul tavolo infatti è finita anche la questione-Pocho, anticipata peraltro 24 ore prima dal duetto Mancini-Blanc. Ma, a distanza, la contromossa milanista non si è fatta attendere: Alejandro Mazzoni, manager di Lavezzi, è atteso in Italia il 10 gennaio e in agenda - come ha raccontato Paolo Bargiggia a Premium Sport - ha già calendarizzato l'incontro con i dirigenti rossoneri.



Un derby in piena regola, destinato a fare il gioco dello stesso argentino che, in uscita dal Psg - il contratto scade a giugno - intende monetizzare il più possibile, sapendo che il prossimo, per questioni anagrafiche, sarà probabilmente l'ultimo grande contratto della carriera che potrà firmare.