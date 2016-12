8 luglio 2015 Inter, mercato live: ultimi tentativi per Salah Fatta per lo scambio Zukanovic-Schelotto con il Chievo

IL CELTA PIOMBA SU GUIDETTIJohn Guidetti piace all'Inter ma sul giovane attaccante svedese sarebbe piombato il Celta Vigo, che gli ha proposto un contratto quinquennale.

ULTIMI TENTATIVI PER SALAHCome racconta il nostro Paolo Bargiggia, l'Inter in giornata ha fatto gli ultimi tentativi per Mohamed Salah. Un'operazione difficile da concludere, anche se i nerazzurri non mollano ancora. In caso di risposta negativa, è tutto apparecchiato per Jovetic.

ZUKANOVIC-SCHELOTTO, E' FATTAIl ds del Chievo Luca Nember ha annunciato, nella conferenza stampa di inizio stagione, che la trattativa tra Inter e Chievo che coinvolge Zukanovic e Schelotto è praticamente fatta.

CACCIA AL VICE ICARDI: GUIDETTI O DENISRoberto Mancini ha chiesto anche un'altra prima punta come riserva di Mauro Icardi. Un attaccante comunque low cost perché i colpi saranno degli esterni. Sul taccuino di Ausilio due nomi su tutti: Denis e Guidetti. Per il primo si può trovare un accordo con l'Atalanta, mentre il secondo è svincolato dopo l'ottimo Europeo Uneder 21 vinto con la Svezia. E c'è da ricordare che il Mancio lo ha già conosciuto al Manchester City. Scendono le quotazioni di Quagliarella. Intanto Puscas sarà ceduto in prestito per continuare il suo percorso di crescita.

AG. JOVETIC A MILANO PER CHIUDERESteven Jovetic potrebbe diventare un giocatore dell'Inter. L'agente del giocatore è atteso a Milano per parlare con la dirigenza nerazzurra e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'accordo. Il Manchester City chiede 2 milioni per il prestito e altri 15 per il riscatto obbligatorio. Il suo arrivo escluderebbe Salah

IL WOLFSBURG INSISTE: "NON CEDIAMO PERISIC"L'affare Perisic non riesce proprio a decollare. Mentre infatti l'Inter ha già da tempo trovato un accordo di massima con il giocatore che, da parte sua, ha fatto sapere di voler vestire la maglia nerazzurra, al Wolfsburg continuano a rispedire al mittente ogni offerta. L'ultimo, in ordine di tempo, a gelare l'Inter è il tecnico dei Lupi Dieter Hecking: "Non vogliamo dare via nessun nostro giocatore, qualunque sia il suo nome. Perisic? Non ci sono segnali che Ivan lasci il Wolfsburg. Se da qualche parte arriva un'offerta ci sediamo e ne parliamo. Nessuno comunque dovrebbe pensare di fare affari in casa del Wolfsburg. I nostri gocatori sono costosi, perché sono dei buoni giocatori".

AG. PERISIC: "IVAN VUOLE L'INTER"Tonci Martic, agente di Perisic, ha parlato a FcInterNews: "La speranza è che si possa chiudere in fretta - ha spiegato -. Come detto, l'Inter è destinazione gradita per Ivan e posso dire che mi piacerebbe tanto vederlo con la maglia nerazzurra. Ora starà a Inter e Wolfsburg trattare, anche se il club tedesco non sembra così disposto a cedere il ragazzo". E ancora: "C'è molto interesse nei confronti di Ivan da parte di molti club in vari campionati, ma una cosa posso dirla: l'Inter vuole il giocatore e lui verrebbe in Italia solo per vestire la maglia nerazzurra".

FRENATA PER MARIO SUAREZFrenata nella trattativa tra l'Inter e Mario Suarez. Sul centrocampista dell'Atletico Madrid c'è una squadra della Premier League. Alla fine Piero Ausilio non è andato a Madrid: segnale che le parti sono ancora molto distanti.

PERISIC, SCAMBIO CON SHAQIRI?Roberto Mancini vuole Perisic del Wolfsburg e questo ormai non è più un segreto. I tedeschi, però, vogliono 20 milioni di euro. I nerazzurri arrivano al prestito oneroso di 2 con diritto di riscatto fissato a 13 più 2 di bonus. Totale: 17. La stessa offerta dello Stoke City per Shaqiri. Ed è per questo che Piero Ausilio sta pensando a uno scambio: lo svizzero in Bundesliga e il croato ad Appiano Gentile.

OTTIMISMO PER SALAHOrmai non passa giorno senza un aggiornamento sull'intricata vicenda legata a Salah. Il suo agente ha spiegato che l'egiziano si presenterà nel ritiro del Chelsea e non dunque a quello di Moena con la Fiorentina. L'inter adesso aspetta fiduciosa e ha quindi congelato l'affare legato a Jovetic. José Mourinho deve placare l'ira della Fiorentina: Remy, Moses o Piazon. Da precisare: i viola non vogliono vedere Salah con la maglia nerazzurra. La palla passa al Chelsea.

THIAGO MOTTA IN RITIRO CON IL PSGIn attesa di sapere il suo futuro, per il momento Thiago Motta, obiettivo dell'Inter, si è presentato regolarmente al ritiro del PSG. Oltre ai nerazzurri, sull'italo-brasiliano si è mosso con decisione l'Atletico Madrid.

JONATHAN: "CON MAZZARRI SAREI RIMASTO""Credo che se ci fosse stato ancora Mazzarri il rinnovo con l'Inter sarebbe andato a buon fine". Jonathan, esterno brasiliano svincolatosi dall'Inter, parla così ai microfoni di FcInter1908.it. " Ho sempre dato il massimo e dopo che l'Inter aveva contattato il mio procuratore a ottobre per rinnovare il contratto poi non ho sentito più nessuno. Speravo tanto di rimanere ma sono stato un po' sfortunato perché oltre ad essermi infortunato c'è stato un cambio di panchina e purtroppo non sono riuscito a dimostrare a Mancini il mio valore. Il futuro? Spero tanto di tornare a giocare in Serie A. L'Italia mi ha dato molto e spero, un giorno, di tornare avversario dell'Inter al Meazza. Mi piacerebbe tantissimo perché lì a Milano e all'Inter ho lasciato tanti amici".

PRONTO IL BLITZ PER MARIO SUAREZOggi Piero Ausilio potrebbe volare a Madrid per parlare con l'Atletico Madrid per Mario Suarez. L'obiettivo del club di corso Vittorio Emanuele è convincere gli spagnoli ad abbassare la richiesta di 12 milioni. Nel frattempo, Felipe Melo è in stand by.

ULTIMATUM JOVETICJovetic non vuole aspettare troppo per tornare in Italia. La priorità del montenegrino è quella di lasciare il Manchester City e il giocatore ha già perso il treno Milan. L'Inter attende l'evolversi del caso Salah, ma Jovetic sta perdendo la pazienza. Il trequartista ha da tempo trovato l'accordo con il club nerazzurro.

IL GALA NON CONVOCA MELO PER IL RITIROFelipe Melo, centrocampista inseguito con insistenza dall'Inter, non è stato convocato dal Galatasaray per il ritiro precampionato in Austria che inizierà lunedì. Al momento sono sconosciute le motivazioni della scelta; non si sa se il giocatore abbia beneficiato di ulteriori giorni di vacanza, oppure se è sul mercato ed in procinto di essere ceduto.