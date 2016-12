30 agosto 2015 Inter, mercato live. Ufficiale Perisic. Ora Melo, Eder e... Il nuovo arrivato: "Non vedo lʼora di cominciare. Grazie Wolfsburg"

THOHIR: "BENVENUTO PERISIC"Il presidente nerazzurro Erick Thohir, attraverso inter.it, ha voluto dare il proprio benvenuto al nazionale croato: "È con piacere che ufficializziamo l'arrivo di Ivan Perisic, giocatore che unisce tecnica e potenza. Ha fantasia e visione di gioco che gli consentiranno sicuramente di dare un contributo importante agli ordini di Roberto Mancini. Un rinforzo di qualità. Benvenuto Ivan!".

MANCINI: "EDER? E' UN GIOCATORE DELLA SAMP"A Premium Sport, nel post gara, Roberto Mancini ha parlato anche di mercato: "Eder? È un giocatore della Sampdoria: sono contento che abbia fatto bene per la Samp e per Zenga. Hernanes cedibile? Per noi è molto importante, in queste partite non stava benissimo, ma anche oggi, quando è entrato, ha fatto la differenza. È una favola quella che dice che mi faccio sempre comprare i giocatori che voglio".

EDER, SALE IL PREZZO CON LA DOPPIETTA La doppietta di Eder al Napoli ha fatto lievitare il prezzo del cartellino dell'oriundo. L'Inter sta comunque lavorando con la Sampdoria per cercare un'intesa.

SI COMPLICA PER MELO Si complica la pista Felipe Melo, il centrocampista tanto richiesto, anche pubblicamente, da Mancini. Il Galatasaray ha chiesto 3,5 milioni di euro per il brasiliano. Cifra che i dirigenti nerazzurri reputano elevata.

ASSALTO DISPERATO A LAVEZZI L'Inter sta cercando di riaprire l'affare Lavezzi. Trattativa difficile per via delle richieste d'ingaggio del Pocho: si attendono sviluppi come riferisce il collega di Premium Sport Paolo Bargiggia.

PERISIC: "NON VEDO L'ORA..."A corredo dell'annuncio del Wolsburg, ci sono le parole del diesse del club tedesco, Allofs, come riporta Internews.it: "Auguriamo a Perisic il meglio nel suo nuovo club. Abbiamo trovato una soluzione che ha accontentato tutti: noi, l'Inter e soprattutto il giocatore". A sua volta, Perisic ha detto: "Ringrazio il Wolfsburg, sono stati anni stupendi e ora non vedo l'ora di cominciare"

PERISIC-INTER, E' UFFICIALEIl Wolfsburg gioca d'anticipo e annuncia, prima che lo faccia l'Inter, che Perisic è un giocatore dell'Inter. Appunto. Nota ufficiale da parte del club tedesco, in attesa che anche il club di Thohir lo faccia. Perisic è a Milano da sabato pomeriggio, ha fatto le visite mediche e ha firmato il contratto fino al 2020.

IL BENFICA INSISTE PER NAGATOMOSecondo quanato scrive O Jogo, il Benfica vuole Yuto Nagatomo. I lusitani faranno un'offerta ai nerazzurri nell'ultimo giorno di mercato.

CHIESTI AL GALATASARAY FELIPE MELO E ALEX TELLESNon solo l'attaccante nei piani dell'Inter. Mancini vuole un terzino sinistro: Alex Telles, del Galatasaray, ha superato Siqueira: più facile arrivare al mancino del club turco che a quello dell'Atletico. Inoltre i nerazzurri hanno chiesto nuovamente Felipe Melo.

IBARBO PUÒ SBLOCCARE EDERCome dichiarato anche da Thohir, l'Inter chiuderà nei prossimi giorni anche per un attaccante. Eder ha già un accordo con in nerazzurri. La Sampdoria però non lo lascerà partire fino a quando non avrà ingaggiato almeno un sostituto. La dirigenza blucerchiata sta trattando con Berbatov. Inoltre con la Roma sta parlando dell'arrivo di Ibarbo ma anche di Iturbe, vicinissimo al Genoa. Quando si sbloccheranno queste trattative, l'Inter avrà Eder. Se dovesse saltare, i nerazzurri punteranno su Borini.

THOHIR: "DOBBIAMO COMPLETARE LA ROSA"Erick Thohir ha parlato dopo essere stato ospite dell'Inter Club Indonesia: "Abbiamo costruito una squadra che ha un giusto mix di giocatori giovani e d'esperienza. L'età media nel corso dei mesi si è notevolmente abbassata raggiungendo il target che ci eravamo prefissati e creando una squadra competitiva per età e qualità. Spero che ora arrivi l'ala che Mancini voleva per completare la rosa a sua disposizione - ha concluso Thohir -. La squadra ha tante alternative. Mancano ancora 2 giorni alla fine del mercato. A centrocampo siamo a posto, forse serve ancora un esterno. Ma dobbiamo lavorare ancora in uscita perché dobbiamo obbedire alla regola che permette di iscrivere solo 25 giocatori. I giocatori che non rientrano nei piani di Mancini devono andare via perché ora siamo 27-28".

TAIDER AL BOLOGNASaphir Taider lascia l'Inter. Oggi ha firmato il contratto col Bologna dopo l'accordo raggiunto fra il diesse rossoblu Corvino e i dirigenti nerazzurri. Per Taider, 23 anni, è un ritorno alle origini, visto che dal 2011 al 2013 si era messo in luce proprio col Bologna prima del trasferimento all'Inter, ma senza successo: aveva giocato in prestito in Inghilterra e la scorsa stagione nel Sassuolo. I termini dell'accordo: prestito biennale con diritto di riscatto, operazione da 4 milioni. Nel caso in cui il Bologna lo riscatterà, Taider avrà altri due anni di contratto (a un milione a stagione).

DAL PORTOGALLO: LO SPORTING LISBONA VUOLE SCHELOTTOSecondo O Jogo, il quotidiano portoghese, lo Sporting Lisbona vuole Schelotto. Il club lusitano però vorrebbe il giocatore a parametro zero nonostante il contratto con l'Inter fino al 2017.

BLANC SU LAVEZZI: "MERCATO CHIUSO, MA..."Laurent Blanc, allenatore del Paris St Germanin, ha parlato di Lavezzi e di mercato: "Lavezzi è un giocatore del Psg e fino a quando rimane i squadra conterò su lui. Il nostro mercato è chiuso, ma non escludo un ultimo addio". Che cosa significa? Le porte dell'Inter sono aperte, la volontà di Lavezzi non è molto chiara. E questa di Blanc può essere interpretata come una sorta di apertura.

MANCINI: "MELO COMPLICATO, KOVACIC VIA PER IL FAIR-PLAY"Sempre ai microfoni di Deejay, Mancini ha parlato anche delle altre operazioni di mercato: "Felipe Melo? È un giocatore d'esperienza che potrebbe aiutarci, in Italia ce lo ricordiamo in un momento difficile ma non scordiamoci che fu pagato tanto dalla Juve. Non so se arriverà, è una situazione complicata. Kovacic e Shaqiri sono stati ceduti per questioni economiche, abbiamo degli accordi con l'Uefa e dobbiamo rispettare certi parametri. Abbiamo salutato a malincuore Mateo, ma le uniche offerte serie erano per lui e per Shaqiri".

INTER, MANCINI: "EDER? TRATTATIVA DIFFICILE"Sempre ai microfoni di Radio Deejay, Mancini ha parlato anche di Eder: "Non so se arriverà, sembra che sia una trattativa difficile. Felipe Melo? È una situazione complicata". Le sue parole fanno da eco a quelle di Zenga: "Eder è dei nostri, il resto sono chiacchiere".

INTER, MANCINI: "JUAN JESUS RESTA AL 100%"Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Roberto Mancini ha parlato del futuro di Juan Jesus, accostato alla Roma: "Juan resta all'Inter al 100%".

EDER, LITE TRA L'AGENTE E FERRERO Non c'è ancora la fumata bianca per Eder all'Inter. Ieri l'affare sembrava fatto, ma poi una lite tra l'agente dell'attaccante, Montipò, e Ferrero ha frenato il tutto. Oggi i nerazzurri riprenderanno la trattativa per l'oriundo, intanto i blucerchiati stanno cercando un'alternativa (Ibarbo). Il sogno di Mancini resta Lavezzi, l'Inter proverà un ultimo assalto disperato.

D'AMBROSIO VICINO AL MARSIGLIADanilo d'Ambrosio è ormai vicino al Marsiglia. Nella giornata di ieri ci sono stati passi avanti nella trattativa.

SEMPRE VIVA LA PISTA EDERL'Inter non molla Eder. Per l'attaccante della Sampdoria saranno molto importanti la serata di domani e la giornata di lunedì, ultimo giorno della sessione estiva del mercato.

CONTATTI CON FELIPE MELORoberto Mancini insiste per avere Felipe Melo. Così Piero Ausilio ha chiamato il manager del brasiliano. L'Inter può acquistare Felipe Melo dal Galatasaray (nonostante il rinnovo recente fino al 2019) per tre milioni di euro, ma prima il club vuole pensarci bene perché servirebbe un'uscita a metà campo. C'è chi pensa a Gnoukouri in prestito.

ARRIVA SIQUEIRA SE VA VIA JUAN JESUSJuan Jesus sembrava a un passo dalla Roma. Al di là di come andranno questi ultimi giorni di mercato, c'è da segnalare che Siqueira arriverà alla corte di Roberto Mancini se il difensore brasiliano lascerà la Pinetina. Ma attenzione anche alla cessione di D'Ambrosio al Marsiglia.