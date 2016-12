Inter, mercato live: Trattativa avviata con l'Atletico Madrid per Miranda

MIRANDA-INTER, SI TRATTA

C'è l'accordo con Miranda. Ora bisogna trattare con l'Atletico Madrid. Piero Ausilio sta lavorando per regalare a Roberto Mancini il centrale brasiliano, già seguito dal Milan. I nerazzurri hanno un principio d'accordo col giocatore e hanno offerto 12 milioni di euro all'Atletico. La richiesta dei Colchoneros, però, non scende dai 15. Bisogna venirsi incontro. Si può chiudere a 14 bonus compresi. L'Atletico ha già individuato il sostituto nella propria rosa: si tratta di José Gimenez, difensore uruguaiano classe 1995. Diego Pablo Simeone sembra intenzionato a dargli fiducia nella prossima stagione.

THIAGO MOTTA, FRENATA PSG

Si raffredda la pista Thiago Motta per l'Inter. Il Psg, stando a Fcinternews.it, ha momentaneamente deciso di non liberare il centrocampista, il cui contratto è in scadenza tra un anno. Per l'affare, dunque, si allungano i tempi. Nel frattempo l'Inter però deve dare anche una risposta a Melo, lasciato in stand-by e tallonato dal SIviglia.

HANDANOVIC HA RINNOVATO

Samir Handanovic ha rinnovato con l'Inter fino al 2019. Già da qualche giorno da corso Vittorio Emanuele filtrvaa ottimismo. Per Roberto Mancini è una notizia importante. Il tecnico di Jesi è stato accontentato.

MONTOYA, SI INSERISCE IL VALENCIA

Chiuso dal rinnovo di Dani Alves e dall'arrivo di Aleix Vidal, Martin Montoya è ormai destinato a lasciare Barcellona. Molti i club sulle sue tracce, compresa l'Inter. Nelle ultime ore, stando al quotidiano catalano Sport, nella trattativa si sarebbe inserito prepotentemente anche il Siviglia, che avrebbe già formulato un'offerta al calciatore. A breve è in programma un vertice tra l'entourage di Montoya e il Barcellona per valutare tutte le offerte, compresa quella dell'Inter.

BOTTA, SI PUNTA A FAR CASSA

In attesa dei colpi importanti, in casa Inter si comincia a sfoltire la rosa. A partire da Botta, di rientro dal Chievo. Stando alla Gazzetta dello Sport, il giocatore ormai è vicinissimo ai messicani del Pachuca per una cifra che si aggira intorno ai 2,7 mln di euro.

KAYA E' A UN PASSO

L'Inter è vicina a Semih Kaya, il difensore classe 1991 del Galatasaray. Obiettivo di Roberto Mancini, il giocatore a giorni potrebbe trasferirsi a Milano. Tra domanda e offerta balla un solo milione di euro. L'Inter si è fermata 7 milioni; i turchi ne vogliono 8.

SI ALLONTANA RUDIGER

Antonio Rudiger, difensore classe 1993 dello Stoccarda, avrebbe raggiunto l'accordo con il Wolfsburg. Se così fosse, sfumerebbe per l'Inter un altro obiettivo di mercato.

E' PRESSING SU SALAH

L'Inter non vuole assolutamente mollare Mohamed Salah. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle ultime 48 ore ci sono stati molti contatti. La trattativa è difficile e non solo per il volere della Fiorentina ma anche per quello del Chelsea.

KONDOGBIA: OFFERTA DA 27 MILIONI

L'Inter spinge sull'acceleratore per Geoffrey Kondogbia. Il giocatore del Monaco è in orbita Milan, ma i nerazzurri si sono fatti avanti con un'offerta superiore: 27 milioni di euro. Alla finestra, scrive La Gazzetta dello Sport, anche la Juventus.

JOVETIC E' IL GRANDE OBIETTIVO

Stevan Jovetic resta sempre il grande obiettivo del mercato estivo dell'Inter. Il giocatore piace molto a Mancini e i nerazzurri restano sempre in agguato per il montenegrino in attesa di qualche sviluppo sul fronte Manchester City, con cui sono stati avviati i primi contatti.

BENATIA: "RESTO AL BAYERN"

Benatia chiude a Inter e Juventus. Il difensore marocchino ha parlato così del suo futuro: "Tutte le estati si parla molto di un mio coinvolgimento con il mercato, ma la verità è che voglio rimanere in Baviera. Ho un contratto e lo punto a rispettarlo: escludo di partire". L'ex Roma è destinato a restare al Bayern Monaco.

SAMPDORIA-SCHALKE PER NAGATOMO

L'Inter vuole sfoltire la rosa e anche Yuto Nagatomo è dato in partenza. La Sampdoria ha chiesto il terzino ai nerazzurri, ma attenzione allo Schalke 04 che nelle ultime ore si è fatto avanti.

L'AGENTE GUARIN: "NESSUNA OFFERTA DAL FENERBAHCE"

Fenerbahce su Guarin? "No, assolutamente. Non c'è nulla di concreto riguardo alla società giallo-blu. Non so se il club turco voglia realmente Fredy, ma quello che posso dire è che a noi non è arrivata alcuna offerta". La smentita è arrivata dall'agente del colombiano Marcelo Ferreyra contattato da Fcinternews: "Vuole rimanere a Milano".