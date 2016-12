29 agosto 2015 Inter, mercato live. Thohir "Due colpi ma dobbiamo vendere" Blanc su Lavezzi: "Mercato chiuso ma...". Mancini: "Juan Jesus resta al cento per cento. Melo? Situazione complicata"

THOHIR: "DOBBIAMO COMPLETARE LA ROSA"Erick Thohir ha parlato dopo essere stato ospite dell'Inter Club Indonesia: "Abbiamo costruito una squadra che ha un giusto mix di giocatori giovani e d'esperienza. L'età media nel corso dei mesi si è notevolmente abbassata raggiungendo il target che ci eravamo prefissati e creando una squadra competitiva per età e qualità. Spero che ora arrivi l'ala che Mancini voleva per completare la rosa a sua disposizione - ha concluso Thohir -. La squadra ha tante alternative. Mancano ancora 2 giorni alla fine del mercato. A centrocampo siamo a posto, forse serve ancora un esterno. Ma dobbiamo lavorare ancora in uscita perché dobbiamo obbedire alla regola che permette di iscrivere solo 25 giocatori. I giocatori che non rientrano nei piani di Mancini devono andare via perché ora siamo 27-28".

TAIDER AL BOLOGNASaphir Taider lascia l'Inter. Oggi ha firmato il contratto col Bologna dopo l'accordo raggiunto fra il diesse rossoblu Corvino e i dirigenti nerazzurri. Per Taider, 23 anni, è un ritorno alle origini, visto che dal 2011 al 2013 si era messo in luce proprio col Bologna prima del trasferimento all'Inter, ma senza successo: aveva giocato in prestito in Inghilterra e la scorsa stagione nel Sassuolo. I termini dell'accordo: prestito biennale con diritto di riscatto, operazione da 4 milioni. Nel caso in cui il Bologna lo riscatterà, Taider avrà altri due anni di contratto (a un milione a stagione).

DAL PORTOGALLO: LO SPORTING LISBONA VUOLE SCHELOTTOSecondo O Jogo, il quotidiano portoghese, lo Sporting Lisbona vuole Schelotto. Il club lusitano però vorrebbe il giocatore a parametro zero nonostante il contratto con l'Inter fino al 2017.

BLANC SU LAVEZZI: "MERCATO CHIUSO, MA..."Laurent Blanc, allenatore del Paris St Germanin, ha parlato di Lavezzi e di mercato: "Lavezzi è un giocatore del Psg e fino a quando rimane i squadra conterò su lui. Il nostro mercato è chiuso, ma non escludo un ultimo addio". Che cosa significa? Le porte dell'Inter sono aperte, la volontà di Lavezzi non è molto chiara. E questa di Blanc può essere interpretata come una sorta di apertura.

MANCINI: "MELO COMPLICATO, KOVACIC VIA PER IL FAIR-PLAY"Sempre ai microfoni di Deejay, Mancini ha parlato anche delle altre operazioni di mercato: "Felipe Melo? È un giocatore d'esperienza che potrebbe aiutarci, in Italia ce lo ricordiamo in un momento difficile ma non scordiamoci che fu pagato tanto dalla Juve. Non so se arriverà, è una situazione complicata. Kovacic e Shaqiri sono stati ceduti per questioni economiche, abbiamo degli accordi con l'Uefa e dobbiamo rispettare certi parametri. Abbiamo salutato a malincuore Mateo, ma le uniche offerte serie erano per lui e per Shaqiri".

INTER, MANCINI: "EDER? TRATTATIVA DIFFICILE"Sempre ai microfoni di Radio Deejay, Mancini ha parlato anche di Eder: "Non so se arriverà, sembra che sia una trattativa difficile. Felipe Melo? È una situazione complicata". Le sue parole fanno da eco a quelle di Zenga: "Eder è dei nostri, il resto sono chiacchiere".

INTER, MANCINI: "JUAN JESUS RESTA AL 100%"Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Roberto Mancini ha parlato del futuro di Juan Jesus, accostato alla Roma: "Juan resta all'Inter al 100%".

PERISIC NON SARA' IN CAMPO CONTRO IL CARPIIvan Perisic non potrà giocare domani sera contro il Carpi, nel match valido per la seconda giornata di campionato. La lista era da consegnare oggi entro le 12. Con il Wolfsburg si stanno definendo i dettagli: il club tedesco ha, però, autorizzato il croato a effettuare le visite mediche all'Humanitas nel pomeriggio di oggi.

BORINI E' L'ALTERNATIVASe salta l'affare Eder, l'alternativa è sempre Borini. L'attaccante del Liverpool è in stand-by e aspetta la chiamata per tornare in Italia. Sul tavolo dei Reds c'è l'offerta nerazzurra di 6 milioni più 2 di bonus. Gli inglesi vogliono 8 subito.

EDER, LITE TRA L'AGENTE E FERRERO Non c'è ancora la fumata bianca per Eder all'Inter. Ieri l'affare sembrava fatto, ma poi una lite tra l'agente dell'attaccante, Montipò, e Ferrero ha frenato il tutto. Oggi i nerazzurri riprenderanno la trattativa per l'oriundo, intanto i blucerchiati stanno cercando un'alternativa (Ibarbo). Il sogno di Mancini resta Lavezzi, l'Inter proverà un ultimo assalto disperato.

D'AMBROSIO VICINO AL MARSIGLIADanilo d'Ambrosio è ormai vicino al Marsiglia. Nella giornata di ieri ci sono stati passi avanti nella trattativa.

SEMPRE VIVA LA PISTA EDERL'Inter non molla Eder. Per l'attaccante della Sampdoria saranno molto importanti la serata di domani e la giornata di lunedì, ultimo giorno della sessione estiva del mercato.

CONTATTI CON FELIPE MELORoberto Mancini insiste per avere Felipe Melo. Così Piero Ausilio ha chiamato il manager del brasiliano. L'Inter può acquistare Felipe Melo dal Galatasaray (nonostante il rinnovo recente fino al 2019) per tre milioni di euro, ma prima il club vuole pensarci bene perché servirebbe un'uscita a metà campo. C'è chi pensa a Gnoukouri in prestito.

ARRIVA SIQUEIRA SE VA VIA JUAN JESUSJuan Jesus sembrava a un passo dalla Roma. Al di là di come andranno questi ultimi giorni di mercato, c'è da segnalare che Siqueira arriverà alla corte di Roberto Mancini se il difensore brasiliano lascerà la Pinetina. Ma attenzione anche alla cessione di D'Ambrosio al Marsiglia.

DS WOLFSBURG: "SI PUO' VINCERE ANCHE SENZA PERISIC E DE BRUYNE"Dopo la vittoria del suo Wolfsburg contro lo Schalke 04 (3-0), il direttore sportivo Klaus Allofs ha commentato il mercato del club tedesco: "Abbiamo dimostrato di poter vincere anche senza Ivan Perisic e Kevin De Bruyne. Quando si vince 3-0 contro una squadra come lo Schalke, è indubbiamente una risposta. Siamo ben messi in campo e continueremo a giocare con successo".

PERISIC, TRA POCHE ORE A MILANODopo una Maratona lunga 86 giorni, l'Inter ha chiuso Perisic nella notte. L'accordo finale, dopo una trattativa estenuante, è stato trovato alle 2 di notte: 5 anni di contratto e 20 milioni di euro pagabili in tre anni al Wolfsburg. Il croato è atteso a Milano intorno a mezzogiorno per le visite mediche e il primo allenamento con la squadra, fissata alle 18. Il giocatore è convocabile per la gara di domani contro il Carpi.

LAVEZZI SEMPRE PIU' LONTANOCon gli acquisti probabili a questo punto di Perisic ed Eder, è sempre più lontano Lavezzi che, peraltro, non sembra del tutto convinto dell'opzione Inter. Il nodo era e resta l'ingaggio: il Pocho resterà quasi certamente a Parigi

EDER, FIRMA A OREEder sarà un giocatore dell'Inter, ma prima la Samp deve trovare il sostituto. Mancini avrebbe voluto averlo a disposizione già per la partita contro il Carpi ma i blucerchiati non lo mollano prima di avere in mano un'alternativa. Il giocatore arriverà, ma probabilmente solo lunedì



ANCORA ALLOFS SU PERISICAllofs, ds del Wolfsburg, ha fatto l'ennesimo punto su Perisic prima della partita contro lo Schalke: "Possiamo immaginare una sua partenza nel caso in cui le condizioni fossero quelle giuste", ha affermato. L'affare è praticamente fatto e il giocatore è atteso domani a Milano