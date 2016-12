3 luglio 2015 Inter, mercato live: Thohir a Londra per Jovetic e Salah Il patron nerazzurro è volato nella City per parlare con Manchester e Chelsea

THOHIR A LONDRA PER JOVETIC E SALAHErick Thohir è volato a Londra per chiudere un colpo in attacco. Gli obiettivi sono Salah e Jovetic. Il blitz potrebbe portare a uno dei due. Contattato da Premium Sport, il procuratore dell'egiziano ha ammesso di avere in programma una cena molto importante.

THOHIR: "MONTOYA? SEMPRE PIU' COMPETITIVI"Dopo Miranda, anche Montoya è nerazzurro. Ecco le dichiarazioni del presidente Erick Thohir: "È un piacere poter accogliere tra noi anche Martin Montoya. Ci siamo conosciuti e salutati all'arrivo in aeroporto, mi ha fatto una buona impressione. Ogni giorno che passa si delinea una squadra sempre più competitiva e abbiamo intenzione di continuare su questa strada".

MONTOYA E' UFFICIALEOra è ufficiale: Montoya è un giocatore dell'Inter. Il terzino spagnolo arriva dal Barcellona con un prestito biennale con diritto di riscatto. Montoya ieri ha svolto le visite mediche: nella sua carriera, tra club e Nazionale iberica, ha vinto 9 trofei.

RUBEN BOTTA VA AL PACHUCAAltra cessione in casa Inter: Ruben Botta, attaccante argentino che nella passata stagione era in prestito al Chievo, è pronto a volare in Messico per firmare con il Pachuca. Accordo totale tra i club, a breve l'ufficialità.

LA SAMP SU NAGATOMOAndreolli ha rifiutato il trasferimento alla Sampdoria. Allora i blucerchiati hanno chiesto Nagatomo all'Inter. L'estenro giapponese piace tanto a Walter Zenga e si lavora per portarlo in blucerchiato. Ma il nerazzurro non vuole lasciare la Pinetina.

THOHIR: "MURILLO FARA' ENTUSIASMARE I TIFOSI"Erick Thohir ha accolto Murillo. "Murillo porta con sé grinta e talento, è un giovane dalle grandi qualità, siamo contenti di annunciare ufficialmente il suo arrivo. Sono sicuro che Roberto Mancini saprà sfruttare al meglio le sue doti e i tifosi sapranno entusiasmarsi per lui e per il suo carattere indomito. Sempre forza Inter!", ha detto il presidente dell'Inter.

MURILLO E' UFFICIALEL'Inter ha comunicato "di aver completato e depositato presso gli uffici della Lega Serie A i documenti per il trasferimento di Jeison Murillo a titolo definitivo dal Granada. Il difensore colombiano classe 1992 ha firmato un contratto di cinque anni".

FELIPE MELO: "NON HO ANCORA DECISO IL MIO FUTURO"Felipe Melo, sul suo profilo Instagram, ha parlato del suo futuro: "Negli ultimi giorni sono uscite un sacco di notizie e vorrei fare un po' di chiarezza. Sono giorni importanti per me e per la mia famiglia, ma non ho ancora deciso niente. Non ho mai messo il club in una posizione di difficoltà, sopratutto su questioni finanziarie. Ho sempre fatto del mio meglio per questa maglia e ogni goccia di sudore degli ultimi 4 anni l'ho versata per questa maglia. Ho sempre dato la mia priorità al Gala e i tifosi veri lo sanno".

AG. PERISIC: "MILANO META GRADITA"Tonci Martic, agente di Perisic, ha parlato a FcInterNews: "Il giocatore al momento si trova in vacanza, ma il problema non consiste nell'accordo tra noi e l'Inter, bensì tra l'Inter e il Wolfsburg. Il club nerazzurro sarebbe una meta gradita, ma molto dipenderà dal prezzo che la società tedesca farà di Ivan. Ripeto, il vero problema, l'ostacolo, è rappresentato dall'accordo tra i club. Inter e Wolfsburg dovranno lavorare, noi siamo in attesa e il giocatore, come detto, attende in vacanza".

THIAGO MOTTA VERSO L'ATLETICO: SUAREZ E' PIU' VICINOThiago Motta si allontana dall'Inter per approdare all'Atletico Madrid. Un trasferimento quello del centrocampista del Psg, che di fatto spinge Mario Suarez sempre di più verso Milano sponda nerazzurra.

BLITZ DAL WOLFSBURG PER PERISICL'Inter ha accelerato per Ivan Perisic, al quale è sgià stata fatta l'offerta ufficiale: contratto di 4 anni per 2,5 milioni di euro a stagione. Adesso i nerazzurri hanno in programma un incontro con il Wolfsburg, proprietario del cartellino del giocatore, per trovare l'intesa. I tedeschi chiedono una cifra intorno ai 18/20 milioni di euro, ma si potrebbe chiudere a 15. Non si esclude, però, l'ipotesi di prestito con obbligo di riscatto.

PROSSIMO COLPO: JOVETIC O SALAHIl mercato dell'Inter non ha ancora terminato i grandi colpi. Per completare lo scacchiere nerazzurro manca ancora un giocatore di alto livello. Due sono i nomi rimasti sul taccuino di Mancini: Salah e Jovetic. Il primo ha di fatto rotto con la Fiorentina, che però non è detto sia disposta a cederlo. I Della valle da questo punto di vista sono sempre stati intransigenti e potrebbero tenerlo (in tribuna) anche contro la sua volontà. Per questo è pronta l'alternativa Jovetic. C'è già stato l'incontro con il suo agente, che ha ricevuto una proposta da 3 milioni di euro a stagione per quattro anni. Al Manchester City verrebbe presentata un'offerta da 15 milioni.

SALAH, INTER ALLA FINESTRALa dura presa di posizione della Fiorentina con Salah non ha scosso troppo l'Inter che, in cuor suo, confida ancora di poter arrivare all'egiziano. I nerazzurri aspettano l'evolversi della situazione e, a questo punto, non si muoveranno ben consapevoli della delicatezza della situazione. Salah e la Fiorentina potrebbero finire in tribunale: il giocatore, infatti, potrebbe ricorrere alla FIFA per dichiarare di non aver mai sciolto il veto, non avendo mai accettato di restare a Firenze e sperando così in un ritorno al Chelsea in attesa degli scenari futuri.

DEPOSITATO IL CONTRATTO DI MURILLOAltra ufficialità in casa Inter: è stato depositato in Lega il contratto del difensore colombiano Jeison Murillo. Cinque anni di contratto per l'ex centrale del Granada.

MONTOYA: "INTER GRANDE SQUADRA"Martin Montoya è sbarcato a Milano e ha proferito le prime parole da giocatore nerazzurro: "L'Inter è una grande squadra, ho molta voglia di giocare titolare con questa maglia".

THOHIR E MONTOYA A MILANOErick Thohir è arrivato a Milano per seguire da vicino il mercato della sua Inter. Alla Malpensa ha subito incontrato il nuovo esterno Montoya che ieri sera aveva perso l'aereo. Pe l'esterno, ormai ex Barcellona, giornata di visite mediche e firma. Il presidente indonesiano, invece, è atteso in sede per diverse riunioni.