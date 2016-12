Inter, mercato live: Si vola a Madrid per trattare Mario Suarez

THIAGO MOTTA IN RITIRO CON IL PSG

In attesa di sapere il suo futuro, per il momento Thiago Motta, obiettivo dell'Inter, si è presentato regolarmente al ritiro del PSG. Oltre ai nerazzurri, sull'italo-brasiliano si è mosso con decisione l'Atletico Madrid.

JONATHAN: "CON MAZZARRI SAREI RIMASTO"

"Credo che se ci fosse stato ancora Mazzarri il rinnovo con l'Inter sarebbe andato a buon fine". Jonathan, esterno brasiliano svincolatosi dall'Inter, parla così ai microfoni di FcInter1908.it. " Ho sempre dato il massimo e dopo che l'Inter aveva contattato il mio procuratore a ottobre per rinnovare il contratto poi non ho sentito più nessuno. Speravo tanto di rimanere ma sono stato un po' sfortunato perché oltre ad essermi infortunato c'è stato un cambio di panchina e purtroppo non sono riuscito a dimostrare a Mancini il mio valore. Il futuro? Spero tanto di tornare a giocare in Serie A. L'Italia mi ha dato molto e spero, un giorno, di tornare avversario dell'Inter al Meazza. Mi piacerebbe tantissimo perché lì a Milano e all'Inter ho lasciato tanti amici".

PRONTO IL BLITZ PER MARIO SUAREZ

Oggi Piero Ausilio potrebbe volare a Madrid per parlare con l'Atletico Madrid per Mario Suarez. L'obiettivo del club di corso Vittorio Emanuele è convincere gli spagnoli ad abbassare la richiesta di 12 milioni. Nel frattempo, Felipe Melo è in stand by.

ULTIMATUM JOVETIC

Jovetic non vuole aspettare troppo per tornare in Italia. La priorità del montenegrino è quella di lasciare il Manchester City e il giocatore ha già perso il treno Milan. L'Inter attende l'evolversi del caso Salah, ma Jovetic sta perdendo la pazienza. Il trequartista ha da tempo trovato l'accordo con il club nerazzurro.

ZUKANOVIC, SFIDA CON LA SAMP

Il Chievo vuole chiudere prima di giovedì la cessione di Zukanovic. L'Inter ha offerto 2,8 milioni più Schelotto, ma il giocatore non trova l'accordo sull'ingaggio con il club veneto. L'affare è a un bivio: se salta tutto, si inserisce la Sampdoria.

LO STOKE INSISTE PER SHAQIRI

Lo Stoke non molla la presa su Xherdan Shaqiri. Secondo quanto riportato da FCInterNews, il club allenato da Mark Hughes tenterà lo svizzero offrendogli l'opportunità di rilanciarsi in vista di un ritorno in Champions League. L'ex Bayern potrà infatti utilizzare il Britannia Stadium come trampolino di lancio e se riesce a riaffermarsi con la maglia dei Potters gli verrà data la possibilità di liberarsi per un top club che disputi la massima competizione europea. Questa l'ultima idea della società di Peter Coates, che aveva già offerto al numero 91 nerazzurro uno stipendio da 60mila sterline a settimana, equivalenti a 4,4 milioni di euro netti a stagione, ingaggio che lo renderebbe il calciatore più pagato nella rosa degli inglesi.

IL GALA NON CONVOCA MELO PER IL RITIRO

Felipe Melo, centrocampista inseguito con insistenza dall'Inter, non è stato convocato dal Galatasaray per il ritiro precampionato in Austria che inizierà lunedì. Al momento sono sconosciute le motivazioni della scelta; non si sa se il giocatore abbia beneficiato di ulteriori giorni di vacanza, oppure se è sul mercato ed in procinto di essere ceduto.

L'INTER PENSA A MOUTINHO

L'Inter starebbe pensando di strappare al Monaco un altro giocatore, dopo Kondogbia. Secondo le informazioni riportate dal Journal du Dimanche, infatti, il club nerazzurro avrebbe presentato un'offerta importate per Joao Moutinho. Sul giocatore c'è anche l'interesse dello Zenit.

LO SCHALKE INSISTE PER NAGATOMO

Lo Schalke 04 insiste per Nagatomo. Il giapponese, che ritroverebbe a Gelsenkirchen il connazionale Atsuto Uchida, sarebbe però un'idea anche del Borussia Dortmund.

SUAREZ HA DECISO: VUOLE L'INTER

Mario Suarez vuole l'Inter ma l'Inter, adesso, prende tempo. Il centrocampista ha deciso di lasciare l'Atletico Madrid ed è pronto ad accettare la corte dei nerazzurri che, però, prima di provare a chiudere per Suarez hanno bisogno di cedere. L'affare non è quindi imminente

PERISIC, IL WOLFSBURG NON MOLLA

C'è l'offerta ed è un'offerta importante. Ma c'è anche la resistenza, ferma, del Wolfsburg. I tedeschi non mollano Perisic. O meglio, lo mollerebbero anche ma, al momento, non hanno intenzione di accettare il pagamento, di fatto in due tranche - 2 per il prestito + 13 di riscatto e 2 di eventuale bonus -, offerto dall'Inter per il giocatore. Fumata grigia, quindi, fin qui, con il Wolfsburg che vuole tutto e subito.

PERISIC: PRESTITO BIENNALE E RISCATTO A 13

Nonostante il muro alzato dal Wolfsburg, l'Inter ha ufficialmente fatto un'offerta per Ivan Perisic. Per l'esterno croato i nerazzurri hanno proposto un prestito biennale con diritto di riscatto a 13 milioni di euro. Riscatto che diventerebbe obbligatorio dopo un determinato numero di presenze, più un bonus di 2 milioni.

GALA SU MEDEL? "ASSOLUTAMENTE NO"

Il Galatasaray sonda Medel, ma trova il muro del procuratore del calciatore, che ferma sul nascere ogni voce. Se infatti il club turco sembrava interessato ad avanzare un'offerta per il centrocampista cileno dell'Inter, ecco che Fernando Felicevich, intervistato da fcinternews.it chiarisce la situazione: "Ci sono zero possibilità che Medel vada al Galatasaray, resta all'Inter al 100%. Non c'è stato nulla di concreto, resta e basta".

TORINO E GENOA SU JONATHAN

Torino e Genoa vogliono Jonathan, che si è appena svincolato dall'Inter dopo 4 stagioni. Il brasiliano è reduce da un brutto infortunio al ginocchio sinistro costringendo a restare fuori per molto tempo.

BOTTA VA AL PACHUCA

Altra cessione in casa Inter. Ruben Botta, dopo il prestito al Chievo, si è trasferito al Pachuca. Il club di corso Vittorio Emanuele incassa 2 milioni di euro.

ZUKANOVIC, TRATTATIVA IN FASE DI STALLO

L'affare Zukanovic con il Chievo è ancora in fase di stallo. Ballano ancora 500-600mila euro. Inoltre, il contratto di Schelotto è troppo pesante per le finanze del Chievo. C'è la concorrenza della Sampdoria, che non riesce a convincere Nagatomo a trasferirsi in blucerchiato.