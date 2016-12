25 giugno 2015 Inter, mercato live: si chiude per Imbula e Montoya Zukanovic in arrivo. Mercoledì incontro per Jovetic

IMBULA, OGGI LA FIRMAPotrebbe essere oggi il giorno buono per Imbula all'Inter. Lo scrive il portale francese Le10sport.com, secondo cui il giocatore del Marsiglia potrebbe firmare oggi il contratto che lo legherà all'Inter. L'accordo tra le due società c'è già: prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro da esercitare tra un anno.

MERCOLEDI' INCONTRO PER JOVETICMercoledì è atteso a Milano l'agente di Jovetic che si vedrà con i dirigenti dell'Inter. La Juve sta alla finestra

OM-IMBULA: "SEGUITE IL NOSTRO SITO"Giannelli Imbula e l'Inter: sono le ore, forse i minuti, decisivi. E' quanto scrive il sito ufficiale del Marsiglia che a proposito di Imbula (e rispondendo al tweet di un tifoso) scrive: "Seguite il nostro sito, non è un mistero che stiamo per cedere Imbula... Non ci sono annunci da fare. Per ora". Segno evidente che siamo alle fasi decisive della trattativa, avviata da tempo, con il club nerazzurro sulla base di una valutazione di 18-19 milioni, con il prestito per la prossima stagione a 2 milioni e fra un anno il riscatto.

ANDREOLLI VERSO LA SAMPDORIASiamo ai dettagli per un altro colpo firmato Sampdoria: è in arrivo Marco Andreolli dall'Inter. Il giocatore cerca rilancio dopo il negativo ritorno in nerazzurro, e Genova sembra la piazza perfetta.

SHAQIRI: "RESTO PER LO SCUDETTO"Il portale kosovaro fc-inter.net riporta le parole di Xherdan Shaqiri. Parole che vanno in controtendenza con le ultime voci di mercato, ma che faranno piacere ai tifosi dell'Inter: "L'Inter la prossima stagione sarà molto competitiva perché stanno arrivando giocatori di alto livello e sono sicuro che possiamo lottare per lo scudetto. Se andrò via? No no, io resto all'Inter".

WATFORD, 3 MILIONI PER KUZMANOVICWatford e Inter hanno trovato l'accordo per il passaggio di Kuzmanovic al club inglese per 3 milioni di euro. Ora manca solo il sì del serbo. Per ora nell'operazione non sembra figurare il nome di Santon, anche se l'arrivo in nerazzurro di Zukanovic apre le porte alla cessione del terzino italiano.

SCAMBIO ZUKANOVIC-SCHELOTTOInter e Chievo hanno concluso un accordo per lo scambio Schelotto-Zukanovic. Schelotto viene riscattato dal Chievo (buona la sua stagione), mentre Zukanovic, terzino con facoltà anche da centrale, passa all'Inter con un conguaglio di 1 milione di euro.

IMBULA, AFFARE PRATICAMENTE FATTOCiclone Inter su Imbula. Dopo averlo 'congelato' per qualche giorno - in coincidenza con l'arrivo di Kondogbia - il club nerazzurro è tornato prepotentemente sul centrocampista francese. I dirigenti nerazzurri stanno ormai discutendo solo i dettagli del pagamento con il Marsiglia, segno che l'affare è in dirittura d'arrivo. I francesi dovrebbero essere disposti ad accettare la formula del prestito oneroso a un milione con obbligo di riscatto fissato a 18. Per il giocatore pronto un quadriennale a 2 milioni più bonus.

LIVERPOOL E STOKE SU SHAQIRITenere Mateo Kovacic e vendere Xherdan Shaqiri: è questa l'ultima idea dell'Inter. Sono almeno due le squadre di Premier League interessate allo svizzero: lo Stoke ha in canna un'offerta da 12,5 milioni di euro, ma anche il Liverpool segue da vicino l'esterno d'attacco. La cessione dello svizzero potrebbe consentire a Mancini di trattenere il centrocampista croato.

MONTOYA, OGGI L'INCONTRO CON L'AGENTE L'Inter sta lavorando tantissimo anche per la difesa: il ds nerazzurro Ausilio incontrerà nel pomeriggio l'agente di Montoya. Per il Barcellona è pronta un'offerta di prestito oneroso con riscatto non obbligatorio fissato a 8 milioni di euro. Nerazzurri in vantaggio sulle altre pretendenti al terzino spagnolo, Psg e City su tutte.

WATFORD, 10 MILIONI PER KUZ E SANTONContinuano i contatti tra Watford e Inter per il doppio affare Kuzmanovic-Santon. La società inglese sta insistendo per portare in Premier League sia il centrocampista che il difensore: 10 milioni la cifra complessiva dell'affare. Nella giornata di ieri Santon ha smentito le voci su un suo possibile addio.

IMBULA, TRATTATIVA RIAPERTAL'Inter non si ferma e ormai ci ha preso gusto. Piero Ausilio torna all'assalto per Imbula del Marsiglia. Tratttativa riaperta per il centrocampista che piace a Roberto Mancini. Nelle ultime ore, da Marsiglia è filtrato un certo ottimismo merito anche della nuova offerta presentata dai nerazzurri: si parla di prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

GUARIN, L'AGENTE: "FENERBAHCE? NESSUN CONTATTO"Secondo la stampa turca, Fredy Guarin avrebbe accettato la proposta del Fenerbahce ma l'agente del colombiano smentisce seccamente a Fcinternews: "Posso dire che non siamo mai stati contattati dal Fenerbahce e non è mai stato avanzato alcun discorso sul possibile trasferimento di Fredy".

SANTON: "VOGLIO RESTARE QUI""Io sono all'oscuro di tutto e la mia volontà è di rimanere all'Inter". Così Davide Santon ha risposto ai propri tifosi sul suo profilo di Facebook. Si parla di un suo possibile trasferimento al Watford. Dopo l'esperienza al Newcastle, sarebbe un ritorno in Premier League.

INTER-JOVETIC, CONTINUANO I CONTATTIL'Inter continua a lavorare per Stevan Jovetic, già corteggiato da Juventus e Milan. Oggi ci sarebbe stato un nuovo contatto tra il ds nerazzurro, Piero Ausilio, e l'agente del montenegrino, Fali Ramadani.