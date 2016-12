Inter, mercato live: Shaqiri, tutto fatto con lo Stoke. Ora assalto a Perisic. Guarin rifiuta l'Arabia

10 agosto 2015 Inter, mercato live: Shaqiri, tutto fatto con lo Stoke. Ora assalto a Perisic. Guarin rifiuta lʼArabia Lʼagente del colombiano: "Era lʼunica vera offerta"

GUARIN RIFIUTA L'ARABIA Fredy Guarin rimane in bilico, l'Inter è pronta ad ascoltare eventuali offerte per il centrocampista ma sinora l'unica ricevuta è quella dell'Al Ittihad. "L'unica offerta reale ci è arrivata dall'Arabia ma Fredy ha deciso di rifiutare. Tutto il resto attorno a Guarin è tranquillo, nessun altro lo ha chiesto" ha detto a Calciomercato.com Marcelo Ferreyra, agente del colombiano.

SHAQIRI: FATTA CON LO STOKE. ORA ASSALTO A PERISICXherdan Shaqiri ha sostenuto e superato le visite mediche con lo Stoke City. A questo punto mancano solo la firma e l'annuncio del passaggio dello svizzero dall'Inter al club di Premier League: il giocatore infatti ha accettato la destinazione e si è accordato con lo Stoke. Sul piatto 17 milioni di euro. Ora parte l'assalto a Perisic del Wolfsburg.



IL BOLOGNA RIVUOLE TAIDERSaphir Taider potrebbe tornare al Bologna. Il centrocampista dell'Inter, che piace a diversi club europei, vorrebbe tornare in Emilia. I rossoblù puntano molto sulla volontà del giocatore.

SONDAGGIO PER ROLANDO BIANCHIL'Inter è alla ricerca di un vice Icardi. Uno dei profili esaminati è quello di Rolando Bianchi, che ha appena risolto consensualmente il suo contratto con il Bologna ed è dunque svincolato: "Ora sono sulle sue tracce ci sono quattro-cinque club, italiani di Serie A e di Serie B ma anche stranieri - ha detto Riccardo Bianchi, fratello-agente del centravanti classe '83, ai microfoni di Interlive.it - Adesso Rolando si è preso due giorni di riflessioni prima di decidere sul suo futuro". La destinazione nerazzurra sarebbe molto gradita per l'attaccante, i dirigenti nerazzurri hanno avviato i contatti.

RANOCCHIA PIACE ALLA ROMALa Roma adesso cerca un difensore centrale. Ci sono stati dei sondaggi con l'Inter per Andrea Ranocchia. Il capitano nerazzurro ha una valutazione di 15 milioni di euro.

MANCINI SOGNA KEITAA Keita non è andata giù la panchina nella Supercoppa contro la Juventus e ha chiesto la cessione a Claudio Lotito. L'attaccante piace al Torino, alla ricerca di un attaccante, ma su di lui c'è da tempo l'Inter. Roberto Mancini lo aveva già richiesto: in corso Vittorio Emanuele attendono l'evolversi della vicenda prima di agire.

SONDAGGI PER COENTRAOSecondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sarebbe Coentrao l'alternativa a Criscito e Clichy per la fascia. Il portoghese non è felice al Real Madrid, tanto che si era parlato di un suo ritorno al Benfica, ma nelle ultime ore i nerazzurri avrebbero fatto un sondaggio per il prestito.

SHAQIRI-STOKE, A GIORNI LA FIRMALa visita di Shaqiri al match dello Stoke City sarebbe il preludio alla firma dell'interista sul contratto che lo legherebbe al club di Premier League. Domani o martedì potrebbe già arrivare l'intesa definitiva.

STOKE-SHAQIRI: HUGHES OTTIMISTADopo la sconfitta col Liverpool, Mark Hughes - tecnico dello Stoke City - ha parlato di Shaqiri: "Il fatto che fosse qui in tribuna è un segnale positivo. C'è la speranza di chiudere, ma nel calcio non si sa mai"

SHAQIRI IN TRIBUNA A VEDERE STOKE-LIVERPOOLXherdan Shaqiri è stato pizzicato dalle telecamere seduto in tribuna al Britannia Stadium di Stoke-on-Trent, spettatore della sfida di Premier League tra Stoke e Liverpool. Lo Stoke City era stata la prima squadra ad avanzare un'offerta per l'attaccante dell'Inter: i nerazzurri avevano accettato, ma lo svizzero aveva rifiutato il trasferimento. Ora il nuovo contatto: sta a Shaqiri scegliere se lo Stoke è una destinazione gradita. I nerazzurri accetterebbero senza problemi la stessa offerta di qualche settimana fa, che si aggira sui 17 milioni di euro.

PREZIOSI BLINDA PEROTTIIl presidente del Genoa Preziosi blinda Diego Perotti e respinge l'assalto dell'Inter: "Vogliamo trattenerlo, faremo uno sforzo per farlo restare da noi perché crediamo molto in lui".

NAGATOMO, CI SONO GENOA E SAMPNagatomo è in sempre in pole per passare al Galatasaray, ma per il giapponese ci sono anche Genoa e Sampdoria che, per questo finale, di stafione potrebbero tentare l'assalto all'interista.

FENERBAHCE SU SHAQIRIC'è anche il Fenerbahce tra le pretendenti per Shaqiri. La notizia rimbalza dalla Turchia, lo riporta il quotidiano Fanatik. Il club turco punta sui buoni rapporti tra il ds Giuliano Terraneo e i nerazzurri per portare a buon fine l'operazione.