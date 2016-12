5 agosto 2015 Inter, mercato live: Shaqiri in campo, addio più lontano? Melo può arrivare a parametro zero, il presidente del Galatasaray: "Noi vogliamo Medel"

MANCINI SCHIERA SHAQIRI: ADDIO CONGELATOMancini ha schierato Shaqiri nell'amichevole-allenamento giocato dall'Inter contro l'Al Ahli, segno che lo svizzero è lontano da un suo imminente addio ai nerazzurri

ANDREOLLI A UN PASSO DAL BOLOGNAMarco Andreolli è a un passo dal Bologna. Il difensore nerazzurro dovrebbe vestire la maglia rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto a 2 milioni di euro.

MELO, IL GALA LO LIBERAFelipe Melo-Inter, l'affare sta per chiudersi. I nerazzurri hanno da tempo l'accordo col giocatore e ora sembra che il Galatasaray sia convinto a lasciar partire il brasiliano a zero. Prima di ufficializzare l'arrivo di Melo, l'Inter vorrebbe chiudere qualche operazione in uscita.

IDEA GABBIADINILe frizioni tra il Napoli e Manolo Gabbiadini hanno riacceso l'interesse dell'Inter per il giocatore. I nerazzurri avevano fatto un sondaggio ad inizio mercato, ma il Napoli aveva valutato il giocatore (acquistato lo scorso gennaio per 13 milioni) non meno di 20 milioni.

MEDEL VUOLE RESTARECon l'imminente partenza di Felipe Melo, il Galatasaray vuole Medel. Per il cileno è pronto un ingaggio importante da 2,5 milioni (all'Inter ne prende 1,6). Ma il centrocampista non ha nessuna intenzione di lasciare i colori nerazzurri. Anzi, ha appena deciso di cambiare numero di maglia, passando dalla 18 alla 17 (lo stesso numero che indossa con il Cile).

MIRANDA, GIALLO SUL PAGAMENTOUn tweet di Antonio Ruiz, giornalista spagnolo di Cadena Cope, apre un piccolo giallo sul passaggio di Joao Miranda dall'Atletico Madrid all'Inter. "L'Atletico Madrid può riprendersi Miranda se l'Inter non versa un pagamento programmato per questa estate e che i nerazzurri vorrebbero saldare a novembre". Miranda è arrivato all'Inter in prestito oneroso (3 milioni) con obbligo di riscatto. In realtà si dovrebbe trattare solo di un piccolo ritardo su un pagamento già avvenuto.

PRES. GALATASARAY: "VOGLIAMO MEDEL"Anche il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, ha parlato del futuro di Felipe Melo. "Al momento non è ancora chiaro e definito cosa stia succedendo. Abbiamo lasciato al brasiliano un paio di giorni per decidere. Noi vogliamo che le cose vadano per il verso giusto e per questo vogliamo Medel dall'Inter. Stiamo continuando a parlare della situazione perché vogliamo dei giocatori di alto livello in rosa".

LO SCHALKE SI RITIRA PER D'AMBROSIOSorpresa: lo Schalke si tira fuori dall'asta per Danilo D'Ambrosio, seguito anche da Napoli e West Ham. Il dt del club di Gelsenkirchen, Horst Heldt, dalla Germania avrebbe infatti escluso un'offerta per il terzino.

TECNICO GALA: "MELO NON E' PIU' UTILE"Felipe Melo è sempre più vicino all'Inter. A conferma arrivano le parole dell'allenatore del Galatasaray. "Felipe Melo non è più utile al Galatasaray, la sua scelta non è cambiata - ha spiegato al giornale turco Aksam - perché è lui a non voler rimanere".

IL TOTTENHAM SU GUARINSecondo l'emittente radiofonica britannica TalkSPORT, il Tottenham a ridosso della chiusura del mercato potrebbero fare un'offerta all'Inter per Guarin. Il colombiano ha già rifiutato una proposta del Fenerbahce.

SI INSISTE PER FELIPE MELOSecondo quanto riporta Ntvspor, continuano i contatti tra l'Inter e il Galatasaray per Felipe Melo. I nerazzurri non hanno accettato di cedere Medel, ma hanno proposto diversi giocatori: Taider, Juan Jesus, Dodò e Nagatomo. Il Galatasaray ha preso tempo e sta riflettendo sull'offerta. Se andrà bene, il tutto sarà chiuso entro la fine della settimana.

CONCORRENZA PER PERISICNon è facile arrivare a Perisic del Wolfsburg. La trattativa si è arenata e adesso sul giocatore è piombato lo Schalke. I tedeschi hanno praticamente ceduto Boateng allo Sporting Lisbona (oggi sono previste firma e ufficialità) e ora possono pensare all'esterno che tanto piace a Roberto Mancini.

LONGO AL FROSINONEL'attaccante Samuele Longo, 23 anni, passa dall'Inter al Frosinone in prestito. Rientrato dalla Turchia con la squadra nerazzurra, il giocatore ha raggiunto Roma, da dove, dopo le rituali visite mediche, martedì raggiungerà i compagni all'aeroporto di Fiumicino, diretti a Tirana per un triangolare.