24 giugno 2015 Inter, mercato live: sempre viva la pista Jovetic I nerazzurri vogliono il montenegrino del City. Su di lui anche Juventus e Milan

IMBULA, TRATTATIVA RIAPERTAL'Inter non si ferma e ormai ci ha preso gusto. Piero Ausilio torna all'assalto per Imbula del Marsiglia. Tratttativa riaperta per il centrocampista che piace a Roberto Mancini. Nelle ultime ore, da Marsiglia è filtrato un certo ottimismo merito anche della nuova offerta presentata dai nerazzurri: si parla di prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro.

GUARIN, L'AGENTE: "FENERBAHCE? NESSUN CONTATTO"Secondo la stampa turca, Fredy Guarin avrebbe accettato la proposta del Fenerbahce ma l'agente del colombiano smentisce seccamente a Fcinternews: "Posso dire che non siamo mai stati contattati dal Fenerbahce e non è mai stato avanzato alcun discorso sul possibile trasferimento di Fredy".

SANTON: "VOGLIO RESTARE QUI""Io sono all'oscuro di tutto e la mia volontà è di rimanere all'Inter". Così Davide Santon ha risposto ai propri tifosi sul suo profilo di Facebook. Si parla di un suo possibile trasferimento al Watford. Dopo l'esperienza al Newcastle, sarebbe un ritorno in Premier League.

INTER-JOVETIC, CONTINUANO I CONTATTIL'Inter continua a lavorare per Stevan Jovetic, già corteggiato da Juventus e Milan. Oggi ci sarebbe stato un nuovo contatto tra il ds nerazzurro, Piero Ausilio, e l'agente del montenegrino, Fali Ramadani.

DAL BRASILE: OFFERTA PER NILMARDal Brasile sono sicuri: l'Inter avrebbe fatto un'offerta a Nilmar, attaccante dell'Internacional de Porto Alegre, di 3,8 milioni di euro a stagione. Offerta respinta, sempre secondo i media brasiliani, dal giocatore. Trattativa ardua: Nilmar ha un contratto fino al 2017 con il suo club.

MIRANDA "L'INTER? TORNERA' GRANDE"Arrivano dal Cile, dove è impegnato in Coppa America con la sua Nazionale, le prime parole da nerazzurro di Miranda, il difensore acquistato dall'Atletico Madrid e fortemente voluto da Roberto Mancini. "Posso dire che l'Inter è uno dei maggiori club calcistici internazionali e spero che torni a essere una delle migliori squadre d'Europa", le sue parole a Lance!Net.

WATFORD, 10 MILIONI PER KUZ E SANTONIl Watford non vuole soltanto Kuzmanovic (3 milioni di euro ai nerazzurri), ma anche Santon. Per il terzino gli inglesi arriverebbero a 7 milioni per un totale di 10. Dall'Inghilterra parlano di un accordo molto vicino.

RESPINTA L'OFFERTA DEL LIVERPOOL PER KOVACICIl Liverpool si è fatto avanti con l'Inter mettendo sul piatto una prima offerta per Kovacic. Offerta, però, che i nerazzurri considerano ancora troppo bassa. Kovacic non partirà per meno di 30 milioni. E' invece fatta per Kuzmanovic al Watford. Botta è vicinissimo al Pachuca.

ANCHE BURAK YILMAZ NEL MIRINOCi sarebbe anche Burak Yilmaz tra gli obiettivi dell'Inter. L'agente, oggi a Milano, ha già avuto un primo contatto con gli uomini mercato nerazzurri. Al momento non c'è un'offerta concreta, ma il giocatore, che Mancini ha già allenato al Galatasaray, è stato segnalato proprio dal tecnico.

GUARIN, SI' AL FENERBAHCEFredy Guarin ha detto sì al Fenerbahce. Secondo quanto riportato dalla stampa turca, sarebbe questo l'esito dell'incontro tra i dirigenti del club turco e il colombiano. Ora tocca ai due club: cinque milioni la prima offerta del Fenerbahce per il giocatore mentre l'Inter ne chederebbe almeno otto.

SHAQIRI E' SUL MERCATOXherdan Shaqiri è sul mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, lo svizzero, arrivato all'Inter nella sessione di gennaio, non rientrerebbe più nei piani di Roberto Mancini e in casa nerazzurra starebbero valutando la sua cessione.

MORATTI: "THOHIR BRAVO CON KONDOGBIA"Massimo Moratti promuove Thohir e lo fa commentando l'acquisto di Kondogbia: "Mi sembra proprio una bella operazione perché tutti mi dicono che sia davvero un bel giocatore - ha detto ieri l'ex numero uno nerazzurro -. Io l'ho visto giocare qualche volta e credo che uno con quel fisico lì in mezzo ci possa dare una grossa mano. Thohir ha fatto un grande sforzo, è stato bravo e ha confermato ancora una volta di tenere molto all'Inter. Kondogbia è un tassello importante per la squadra anche perché è giovane e può essere un punto di riferimento per tanti anni. Speriamo che dimostri il suo valore. Vale di più perché strappato ai cugini? Lo volevano in tanti, non solo il Milan, e il fatto che abbia scelto l'Inter e il suo progetto è una cosa non secondaria. Poi è chiaro che i tifosi hanno piacere di avere nella loro squadra un giocatore che la società rossonera voleva. Anche io avverto che intorno all'Inter in questi giorni c'è un entusiasmo particolare: è un bel modo per iniziare la nuova stagione. La gente ha avuto la conferma che Thohir è bravo ed è venuto per fare le cose per bene. Si merita di ottenere bei risultati per l'impegno che ci mette e per quanto lavora".

IL SIVIGLIA SU FELIPE MELOTra l'Inter e Felipe Melo si mette il Siviglia. Secondo il quotidiano turco Millyet il club andaluso avrebbe accelerato per portare a casa l'ex centrocampista della Juventus offrendo 2,4 milioni di euro al giocatore. La prima scelta di Melo rimangono i nerazzurri.

FRONTE PERISIC: L'INTER NON MOLLAL'Inter continua a seguire con grande attenzione tutto quel che accade attorno a Perisic. Fin qui il Wolfsburg ha sempre detto di non voler cedere il giocatore che, però, i nerazzurri sperano di poter strappare ai tedeschi per una cifra attorno ai 15 milioni

"TANTE PROPOSTE PER MONTOYA"Juan De Dios Carrasco, agente di Montoya, ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito a FcInterNews.it: "Nel calcio tutto è possibile, anche che Montoya lasci il Barcellona, in settimana ci vedremo con il club per provare a rendere meno complicata questa situazione presentando le offerte che ci sono pervenute. Se c'è anche quella dell'Inter? Non posso dire nulla in merito a questo, ma mi limito a dire che sono tanti i club che ci hanno avanzato una proposta. La prossima settimana avremo le idee più chiare sul futuro del ragazzo".