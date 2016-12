Inter, mercato live: Schalke, Shaqiri più D'Ambrosio

29 luglio 2015 Inter, mercato live: Schalke, Shaqiri più DʼAmbrosio Ma lʼagente del difensore frena: "Il club non vuole cederlo". Nagatomo verso il Galatasaray

D'AMBROSIO, L'AGENTE: "L'INTER NON VUOLE CEDERLO"In seguito alle voci circolate circa la possibile cessione di D'Ambrosio allo Schalke 04, l'agente del giocatore ha voluto chiarire la situazione del terzino nerazzurro: "Voglio smentire che l'Inter abbia intenzione di cedere Danilo - spiega a Fcinternews -. La società non ha alcuna intenzione di privarsi di lui, anche se questo non vuol dire che resterà sicuramente. Ma è un discorso che riguarda ogni giocatore, tutti possono essere ceduti. Il giocatore, dal canto proprio, è contento di essere all'Inter ed è importante per Mancini. Mi dispiace che qualcuno abbia scritto che il club voglia cederlo assolutamente allo Schalke 04, questo non è vero e ci tengo a precisarlo. Ho parlato con Ausilo anche questa mattina e mi ha ribadito la sua importanza. Tante società hanno chiesto Danilo, ma al momento non c'è nulla di concreto. Lui è molto legato alla piazza nerazzurra".

SCHALKE 04: ANCHE D'AMBROSIO NELLA TRATTATIVAC'è anche Danilo D'Ambrosio in uscita per i nerazzurri. Per il difensore interista c'è l'ipotesi dello Schalke 04, così come per Shaqiri.

IL TORO SU ANDREOLLIL'Inter lavora anche per le uscite, che diventeranno il grosso della fatica per Ausilio e Fassone nella seconda fase del mercato. Il Corriere dello Sport racconta: "Su Andreolli, oltre alla Fiorentina, c'è il Torino. Confermato l'interesse del Galatasaray per Nagatomo con il giapponese che ha aperto alla partenza per la Turchia. Nel week-end attese novità".

NAGATOMO, L'AGENTE: "GALATASARAY IPOTESI CONCRETA"Roberto Tukuda, agente di Yuto Nagatomo, ha parlato a FcInterNews del futuro del suo assistito: "Il Galatasaray sarebbe destinazione gradita, è un'ipotesi concreta. Ci saranno novità entro una settimana".

L'ATALANTA BLINDA DENIS: "E' INCEDIBILE"German Denis non si muoverà dall'Atalanta. Parola di Giovanni Sartori, direttore dell'area tecnica dei bergamaschi: "E' incedibile - dice a Sportitalia -. E' stato cercato da Inter e Sampdoria, ma resterà con noi".

JOVETIC, VISITE OK. ORA LA FIRMALe visite mediche hanno dato responso positivo. C'era un filo di apprensione per Jovetic, reduce da due stagioni ricche di malanni al City. Dubbi, attorno ai quali le accurate visite mediche svolte in due tappe (e in due sedi) diverse hanno dato l'esito dovuto: va tutto bene, Jovetic sta bene. Un sollievo (suo, soprattutto) e ora, prima di cena, è prevista la firma del contratto che lo legherà all'Inter per le prossime 4 stagioni.

JOVETIC, FINITE LE VISITEStevan Jovetic ha terminato la seconda tranche di visite al Coni. Anche questa volta poche parole all'uscita, sono un saluto ai tifosi: "Ci vediamo a San Siro". Segno che tutto è andato bene.

SHAQIRI, NO ALLO SCHALKEShaqiri ha detto no allo Scahlke. Il club tedesco tornerà alla carica nelle prossime ore, ma a quanto pare l'attaccante svizzero sembra fermo nel suo diniego. Col rientro della squadra dalla tournée in Cina, riprenderanno le trattative: l'Inter ha messo in agenda la cessione di Shaqiri, che però ha voglia di tentare il riscatto con la maglia nerazzurra. Certo è che l'affare Shaqiri congela, di fatto, la trattativa-Perisic.

JOVETIC, SECONDO STEP DI VISITEDopo aver concluso le visite mediche all'Humanitas, che paiono aver dato esito positivo, Stevan Jovetic si è diretto al Coni per la seconda tranche: se tutto andrà bene, sarà poi il turno della firma sul contratto.

JOVETIC: "STO BENE"E' durata un paio d'ore la prima parte delle visite mediche di Jovetic alla Clinica Humanitas di Rozzano. "Sto bene", si è limitato a dire il montenegrino all'uscita.

JOVETIC, VISITE IN CORSOVisite in corso per Stevan Jovetic. Dopo essere arrivato ieri a Milano, il montenegrino è arrivato all'ospedale Humanitas per sottoporsi ai controlli medici, ultimo step da superare prima di porre la firma sul contratto e diventare, ufficialmente, nerazzurro.

SHAQIRI, DUELLO IN BUNDESLIGAIn Bundesliga c'è da registrare il duello tra il Borussia Dortmund e lo Schalke per Shaqiri. Lo svizzero ormai non rientra più nei piani di Roberto Mancini e nelle ultime ore c'è stato un interesse del Borussia. L'Inter vuole 15 milioni di euro.

IN 3 PER NAGATOMONagatomo piace a 3 squadre: Stoke City, Norwich e Galatasaray. Al di là dell'affare Felipe Melo, il club di corso Vittorio Emanuele incontrerà l'1 agosto i dirigenti turchi per trovare un accordo per il terzino.

SERVE UN VICE ICARDILe tre amichevoli disputate in Cina hanno lanciato un allarme: serve un vice Icardi. Un'alternativa all'argentino. I nerazzurri contro Bayern Monaco, Milan e Real Madrid non hanno segnato nemmeno un gol. Nelle scorse settimane si era fatto il nome di Denis, ma c'è la concorrenza di Sampdoria e West Ham.

PERISIC ARRIVA DOPO L'1 AGOSTOIvan Perisic con ogni probabilità giocherà la sua ultima partita con la maglia del Wolfsburg l'1 agosto. Poi ogni data sarà buona per il suo approdo in nerazzurro.

FELIPE MELO: 2,75 MILIONIOggi Jovetic, ed entro la fine di questa settimana arriva Felipe Melo. L'Inter ha già l'accordo biennale col giocatore, resta da risolvere la trattativa col Galatasaray: il club turco accetterebbe il conguaglio proposto dall'Inter di poco meno di 2,75 milioni di euro. Il procuratore di Felipe Melo sta per arrivare a Milano.