19 luglio 2015 Inter, mercato live: scambio Guarin-Cerci? Intanto Felipe Melo vuole solo i nerazzurri: pronto a dimezzarsi lʼingaggio

SONDAGGIO PER PEROTTIJovetic? Salah? L'Inter è al lavoro per offrire a Mancini l'attaccante esterno tanto cercato. Nelle ultime ore è rispuntato il nome di Diego Perotti. Una candidatura da non sottovalutare.

DROGBA: "SE L'INTER CHIAMA..."Intervistato da FcInter1908.it Didier Drogba non ha escluso l'ipotesi Inter, pur ammettendo di essere in contatto con un club della Mls. "L'Inter è un grandissimo club e certamente, se dovesse contattarmi, ascolterei volentieri una loro proposta. Al momento sono in trattativa con un club della Mls. Il ruolo di vice-Icardi? Non sarebbe assolutamente un problema, in ogni squadra ci sono attaccanti con cui competere per un posto in squadra".

L'ANDERLECHT VUOLE CAMARAGaston Camara, l'attaccante esterno classe 1996 della Primavera dell'Inter, ha attirato l'attenzione di numerosi club. Bari, Fenerbahce e Troyes sono in fila. Ma in Europa c'è una squadra che, nelle ultime ore, sta insistendo. Si tratta dell'Anderlecht, che ha più volte chiesto informazioni. Al momento, Camara non è in Cina con il resto della squadra a causa di un problema muscolare.

IL GALA INSISTE PER MEDELRassegnati a perdere Felipe Melo, il Galatasaray insiste per Medel. Un intermediario turco è atteso a Milano per incontrare l'Inter e un altro nome, per i nerazzurri, potrebbe essere quello di Alex Telles, terzino sinistro che piace anche al Psg. Nell'incontro il club turco chiederà Medel a Piero Ausilio.

QS: TORNA DI MODA BALOTELLITorna di moda Supermario Balotelli per l'Inter, a riverlarlo è il Qs. Secondo il quotidiano Mancini sarebbe pronto a dare un'altra chance all'attaccante che potrebbe arrivare in prestito dal Liverpool.

TUTTOSPORT: IDEA CERCI PER GUARINMercato in stand-by per Milan e Inter. Così, secondo Tuttosport, in casa rossonera è nata una clamorosa idea: uno scambio tra Cerci e Guarin. Galliani è alla ricerca di un centrocampista, mentre Mancini di un esterno d'attacco. Un affare che,sulla carta, potrebbe essere vantaggioso per entrambi. Una soluzione low cost, per ora solo un'idea.

FELIPE MELO SI DIMEZZA L'INGAGGIOFelipe Melo vuole solo l'Inter ed è disposto a dimezzarsi l'ingaggio da 5 a 2,5 milioni di euro a stagione. Pronto un biennale per il brasiliano e ora si deve trovare un accordo con il Galatasaray.

TAIDER TRA WATFORD E SASSUOLOSituazione intricata per Taider. Il centrocampista non è tra i 25 che Mancini ha convocato per la Cina e il suo futuro è ancora tutto da decidere. L'Inter l'ha messo sulla lista dei partenti, ma non è ancora chiara la destinazione. Il Sassuolo non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto pattuito la scorsa stagione con i nerazzurri, e resta a guardare. Nel frattempo il Watford ha rinnovato il suo interesse, ma non ha fretta di chiudere.

GIORNI DECISIVI PER PERISICAncora un po' di pazienza e Perisic sarà un giocatore dell'Inter. I nerazzurri hanno alzato l'offerta a 18 milioni per l'esterno di attacco. Da parte sua, Shaqiri è a un passo ormai dal ritorno in Bundesliga, allo Schalke.

FELIPE MELO, PISTA SEMPRE VIVANon è tramontata la pista Felipe Melo per l'Inter. Il brasiliano ha già accettato di ridursi l'ingaggio da 5,5 milioni a 3 e ha congelato le proposte di Siviglia e Cruzeiro. L'affare con il Galatasaray, che ora vuole 2 milioni di euro, si può chiuedere a inizio agosto.

SIQUEIRA, OBIETTIVO NUMERO UNOGuillerme Siqueira rimane l'obiettivo numero uno dell'Inter per la fascia sinistra. Prima di incontrare l'Atletico Madrid, però, Erick Thohir pretende delle cessioni. Sul piede di partenza Vidic e Nagatomo.

AG. HANDANOVIC: "RESTA AL 100%"Samir Handanovic aveva già rassicurato i suoi tifosi, adesso ci pensa il suo agente: "Handanovic resta all'Inter al 100%. C'è un'intesa di massima per il rinnovo, che verrà formalizzato nelle prossime settimane".

LIVORNO SU RADU Il Livorno sta pensando a Radu, il portiere classe 1997 della Primavera dell'Inter. I toscani seguono sia il romeno dei nerazzurri sia Pinsoglio della Juventus.