22 giugno 2015 Inter, mercato live: Salah, 2 mln per il prestito DallʼInghilterra: Salah allʼInter, è fatta. Riscatto a 23 milioni. Mancini guarda anche a Keita

AGENTE KEITA: "NESSUNA OFFERTA DALL'INTER""Nessuna offerta dall'Inter". L'agente di Keita, Ulisse Savini, ha smentito ai microfoni di Sportitalia la voce secondo cui il club nerazzurro avrebbe messo sul piatto della bilancia 12 milioni di euro per l'attaccante della Lazio.

ATTESE NOVITA' SU FELIPE MELOSono attese novità su Felipe Melo, in scadenza di contratto con il Galatasaray. Il brasiliano è seguito anche dal Siviglia oltre che dall'Inter. Ma il centrocampista vorrebbe tornare in Italia convinto anche dalla famiglia. Venerdì è il giorno dove si potrà capire qualcosa sulla trattativa.

GLI INGLESI: SALAH-INTER E' FATTASalah dal Chelsea all'Inter, in prestito per 2 milioni, riscatto fissato a 23 milioni. E' quanto dicono fonti inglesi, non ben precisate,m a proposito dell'attaccante egiziano già nel mirino di Milan e Juventus, e che la Fiorentina spera di trattenere. Voci, niente di ufficiale, e comunque è ben noto l'interesse di Mancini, il Chelsea è di Mourinho e Thohir si è mosso personalmente per Salah.

INTER: 12 MLN PER KEITASpunta un nome nuovo per l'attacco dell'Inter, a caccia di esterni offensivi per rinforzare la rosa e per poter offrire a Mancini più soluzioni in avanti. Si tratta del laziale Keita, che quest'anno non ha trovato troppo spazio con Pioli. Secondo quanto riferito da Lalaziosiamonoi.it, i nerazzurri sarebbero pronti a offrire a Lotito 12 milioni di euro.

AG. ABDENNOUR: "JUVE, INTER E MILAN"Altro derby milanese di mercato e ancora per un giocatore del Monaco: Aymen Abdennour. Lo ha rivelato l'agente a FootMercato: "L'Inter è interessata al giocatore, anche il Milan, poi Barcellona e Liverpool. Vogliono tutte parlare col Monaco, mentre la Juventus ha già incontrato il club. Non penso che il Monaco lo trattenga".

KUZ PIACE IN BUNDESLIGA E PREMIER LEAGUEZdravko Kuzmanovic non piace soltanto al Bologna (per gli emiliani l'affare è davvero difficile), ma anche in Bundesliga in Premier League. In Germania ci sono il Borrusia Moenchengladbach, Schalke 04 e Werder Brema, mentre in Inghilterra ci sono in fila West Ham, Everton e Watford. Al centrocampista piacerebbe tornare in Bundesliga dove ha già giocato tra il 2009 e il 2013 con la maglia dello Stoccarda.

SALAH TENTATO: THOHIR DAL CHELSEAAccelerata dell'Inter per l'attaccante egiziano del Chelsea, Mohamed Salah. Il giocatore, sempre più lontano dalla conferma alla Fiorentina, è tentato dall'esperienza in nerazzurro e Mancini lo ha messo in cima alla lista dei desideri. Per concludere la trattativa, lo stesso Thohir ha sentito Abramovich. Salah può arrivare in prestito con obbligo di riscatto a 22 milioni.

VISITE MEDICHE PER KONDOGBIAL'Inter ha il suo nuovo centrocampista. Geoffrey Kondogbia è a Milano dove ha sostenuto le visite mediche che gli permetteranno di iniziare ufficialmente la pagina nerazzurra della sua carriera. Il francese, costato circa 36 milioni di euro, ha voluto ringraziare il Monaco: "Grazie per questi due anni pieni di emozioni. Menzione particolare per Ranieri, Jardim, i miei compagni di squadra, Mr Vasilyev e Mr Rybolovlev".

MIRANDA SI', MA IN PRESTITONon sarà a titolo definitivo, ma in prestito con diritto di riscatto, l'arrivo di Miranda all'Inter. Il giocatore ha infatti prolungato il proprio contratto con l'Atletico Madrid proprio per permettere ai nerazzurri di ottenere questa formula di pagamento, evidentemente meno gravosa nell'immediato per il bilancio dei nerazzurri.

VALENCIA E ARSENAL SU IMBULALo stop dell'Inter su Imbula, ha messo in moto l'interesse di altri club europei. In tal senso Valencia e Arsenal hanno messo in agenda incontri col Marsiglia per capire quali siano in margini di trattativa e quanto sia aperta (o chiusa) la strada che porterebbe Imbula all'Inter.

IMBULA: ACCORDO O RINUNCIA?A proposito di Giannelli Imbula, centrocampista del Marsiglia. Non è un mistero che l'Inter e l'OM abbiano raggiunto l'accordo sul prezzo, 18 milioni. Non è nemmeno un mistero che a Mancini il giocatore piaccia molto. Dopo Kondogbia, tuttavia, si è parlato di una sorta di rinuncia da parte interista, per questioni di spese. E' così, al momento. Ma col mercato in uscita da sistemare (Kovacic, non solo lui), gli euro per Imbula ci saranno. Tant'è che in queste ore al giocatore e al suo entourage stanno arrivando messaggio rassicurante (di fonte interista). L'affare, dicono, si farà.

IN USCITA CI SONO GUARIN, KOVACIC ED HERNANESAcquistati Murillo, Miranda e Kondongbia, l'Inter adesso deve pensare al mercato in uscita. Kovacic è a un passo dal Liverpool (25 milioni di euro il costo del cartellino del croato), poi si attendono offerte per Guarin ed Hernanes.

IMBULA VICINO. ANZI NODopo Kondogbia, l'Inter si appresta a chiudere l'affare Imbula con il Marsiglia. Venerdì sera è scaduto il termine del club francese per accettare o meno la proposta di Thohir (18 milioni, la richiesta era di 23 milioni), e da quel che risulta il Marsiglia ha detto sì. A questo punto, per il 23enne Giannelli Imbula la trattativa sarebbe in fase conclusiva. Ma da ambienti nerazzurri trapelano voci diverse: nel senso che l'oneroso acquisto concluso col Monaco chiude, di fatto, le porte per Imbula. Al momento.

KOVACIC: LIVERPOOL PRONTO A CHIUDERE A 25 MLNMentre l'Inter ha chiuso il cerchio per Kondogbia, Kovacic - su cui da tempo c'è il Liverpool - potrebbe lasciare i nerazzurri per fare spazio al francese e garantire alle casse di Thohir un po' di ossigeno. Soprattutto alla luce dei 36 milioni versati per Kondogbia. I Reds sono certi di poter chiudere l'affare a 25 milioni, mentre l'Inter continua a chiedere 30 milioni.

RANOCCHIA RINNOVA, IN SETTIMANA L'ANNUNCIOAnnunciato ormai da settimane, il rinnovo di Ranocchia non è ancora arrivato ufficialmente ma le parti sembrano aver ormai raggiunto l'intesa definitiva. Secondo quanto filtra, il prolungamento fino al 2019 verrà annunciato la prossima settimana.

INCONTRO COL CHIEVO PER ZUKANOVICl'Inter al lavoro anche per Ervin Zukanovic. Tuttomercatoweb.com racconta di un incontro con il Chievo Verona per sbloccare l'affare che comprenderebbe anche Ezequiel Schelotto. Per ora fumata grigia perché i gialloblù sono usciti insoddisfatti dal vertice per l'offerta ricevuta. Nei prossimi giorni le parti si potrebbero riavvicinare.

INCONTRO COL CHIEVO PER ZUKANOVICl'Inter al lavoro anche per Ervin Zukanovic. Tuttomercatoweb.com racconta di un incontro con il Chievo Verona per sbloccare l'affare che comprenderebbe anche Ezequiel Schelotto. Per ora fumata grigia perché i gialloblù sono usciti insoddisfatti dal vertice per l'offerta ricevuta. Nei prossimi giorni le parti si potrebbero riavvicinare.