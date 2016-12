Inter, mercato live: Perisic ormai è molto vicino

SABATO 22 AGOSTO

PERISIC A UN PASSO

Giornata importante sul fronte Perisic per l'Inter. Sull'asse Milano-Wolfsburg si registrano segnali d'apertura nella trattativa per il croato con la società nerazzurra che dopo il match di Bundesliga con i "lupi" impegnati, affonderà il colpo. Questa volta dovrebbe arrivare la fumata bianca.

D'AMBROSIO E SANTON IN USCITA

Danilo D'Ambrosio è a un passo dal Marsiglia, mentre Santon può tornare in Premier. Su di lui ci sono il Newcastle (club dal quale l'Inter lo ha comprato a gennaio) e Crystal Palace. Anche Nagatomo sta per dire addio all'Inter: il giapponese potrebbe alla fine accettare il corteggiamento del Genoa.

SALA RIMANE UN OBIETTIVO

Per Jacopo Sala il Verona non fa sconti e continua a pretendere 6 milioni. Se sarà nerazzurro, lo sarà negli ultimi giorni di mercato. L'Inter non molla la presa e deve superare la concorrenza del Napoli che sul giocatore si è mosso per primo.

SIQUEIRA O GHOULAM A SINISTRA

Si lavora anche per la fascia sinistra. In lista ci sono ormai Siqueira (cresciuto proprio nel vivaio nerazzurro) e Ghoulam del Napoli. Nonostante le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, i partenopei potrebbero abbassare la richiesta a 10 milioni per il terzino.

PERISIC, ORA SI PUO' FARE

Perisic non è mai stato così vicino all'Inter come in queste ore. La trattativa per l'esterno croato dura ormai da un mese e mezzo, ma la svolta c'è stata con l'offerta da 8 milioni per il prestito e 12 per il riscatto. Nel frattempo, il Wolfsburg sta cercando un valido sostituto e per questo che sta prendendo tempo. In corso Vittorio Emanuele filtra ottimismo e si spera di chiudere entro lunedì. Il sogno di Roberto Mancini era averlo a disposizione già domani sera contro l'Atalanta, ma il tecnico di Jesi dovrà pazientare ancora un po'.

VENERDI' 21 AGOSTO

SI RIAPRE LA PISTA LAVEZZI

Torna di moda il nome di Ezequiel Lavezzi per l'Inter. Nei giorni scorsi il Pocho è stato a Milano e ha cenato con Roberto Mancini. La pista è calda, legata anche al fatto che il Psg possa liberare l'argentino. L'affare Lavezzi non esclude comunque l'arrivo di Perisic. Lavezzi ha dato la disponibilità a trasferirsi all'Inter. Il Pocho ha un anno di contratto con il Psg: se i francesi lo liberano a zero, può arrivare.

PERISIC, C'È OTTIMISMO

Dopo le parole dell'agente di Perisic, che ha spiegato che lunedì potrebbe essere il giorno dell'atteso passaggio del croato in nerazzurro, filtra cauto ottimismo anche da parte dell'ambiente Inter. Nella giornata di domani sono attesi sviluppi importanti.

D'AMBROSIO-MARSIGLIA, L'AGENTE CONFERMA

"Il Marsiglia potrebbe essere una soluzione per D'Ambrosio". A dirlo Vincenzo Pisacane, agente del terzino dell'Inter, in un'intervista a Foot Mercato. "Parliamo di un club molto importante che ha ingaggiato un grande allenatore recentemente. Ci sono anche altre piste (Italia, Inghilterra e Germania), per ora non c'è alcun accordo col Marsiglia. I club stanno discutendo, ci sono stati dei contatti tra di loro, ma non so nulla. Non ho ancora parlato con la dirigenza dell'Olympique Marsiglia. Mancini? Non abbiamo ancora parlato con l'allenatore. Da quando è tornato all'Inter, ha sempre fatto affidamento su di lui. In questo momento ha fatto altre scelte. Vedremo".

ANCHE IL PSG SU COENTRAO

C'è anche un'opzione Paris Saint Germain per Fabio Coentrao. Come spiega Canal Plus, infatti, sul terzino del Real Madrid ci sarebbe ora il pressing parigino, con le due società che avrebbero già iniziato le trattative per il suo trasferimento.

AGENTE PERISIC: "LUNEDI' SI PUO' CHIUDERE"

L'Inter all'assalto decisivo per Perisic. Nuova offerta al Wolfsburg, due-tre giorni perché il club tedesco rifletta: prendere o lasciare, di più i nerazzurri non faranno. E dalla Germania filtrano sensazioni positive, come confermato a FcInter1908.it da Tonci Martic, procuratore del croato: "Penso che lunedì sia il giorno per chiudere tutto. Dobbiamo avere solo una risposta e certezze dal Wolfsburg...".

LUCAS LEIVA VA AL BESIKTAS

Accostato in questi mesi all'Inter, Lucas Leiva sarà presto un giocatore del Besiktas, che lo prenderà in prestito dal Liverpool. Il club turco è ottimista sulla trattativa.

TENTATIVO PER BORINI

Come alternativa a Perisic non c'è soltanto Perotti del Genoa. L'Inter farà un tentativo con il Liverpool per arrivare a Borini, già corteggiato nelle scorse settimane.

DAL PORTOGALLO: "COENTRAO VUOLE IL BENFICA"

Secondo quanto scrive A Bola, Coentrao ha chiesto la cessione al Real Madrid per tornare al Benfica. Il giocatore è attratto da un ritorno in Portogallo.

IL LIONE HA CHIESTO BROZOVIC

Secondo quanto scrive L'Equipe, il Lione ha chiesto informazioni all'Inter per Brozovic, ma al momento i nerazzurri non voglio privarsi del croato classe 1992.

PERISIC, BLITZ DECISIVO DI UN INTERMEDIARIO IN GERMANIA

Ore decisive per l'operazione Perisic. E' previsto infatti un blitz in Germania di un intermediario dell'Inter - la 'Gazzetta dello Sport' parla del dg Fassone in persona - per cercare di convincere il Wolfsburg ad accettare l'ultima offerta nerazzurra: 6 milioni di euro per il prestito più 13 per il riscatto. Non è escluso che nella missione l'emissario nerazzurro si spinga fino a 7-8 milioni per il prestito, se questo sarà necessario per far cadere definitivamente il muro tedesco. In ogni caso questa sarà l'ultima mossa dell'Inter per il giocatore, che intanto ha rifiutato la prima bozza di rinnovo fino al 2019: in caso di risposta ancora negativa la società di Thohir andrà su altri obiettivi. Perotti, Lavezzi, Borini, Ljajic ed Eder le alternative.



DUDA TORNA DI MODA

L'Inter si rifà sotto per Duda, 21enne del Legia Varsavia. Lo riferisce la 'Gazzetta dello Sport'. Resta una differenza di 5 milioni di euro tra richiesta e offerta.