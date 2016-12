18 luglio 2015 Inter, mercato live: Perisic, in settimana si chiude Siqueira rimane lʼobiettivo numero uno per la fascia sinistra

TAIDER TRA WATFORD E SASSUOLOSituazione intricata per Taider. Il centrocampista non è tra i 25 che Mancini ha convocato per la Cina e il suo futuro è ancora tutto da decidere. L'Inter l'ha messo sulla lista dei partenti, ma non è ancora chiara la destinazione. Il Sassuolo non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto pattuito la scorsa stagione con i nerazzurri, e resta a guardare. Nel frattempo il Watford ha rinnovato il suo interesse, ma non ha fretta di chiudere.

GIORNI DECISIVI PER PERISICAncora un po' di pazienza e Perisic sarà un giocatore dell'Inter. I nerazzurri hanno alzato l'offerta a 18 milioni per l'esterno di attacco. Da parte sua, Shaqiri è a un passo ormai dal ritorno in Bundesliga, allo Schalke.

FELIPE MELO, PISTA SEMPRE VIVANon è tramontata la pista Felipe Melo per l'Inter. Il brasiliano ha già accettato di ridursi l'ingaggio da 5,5 milioni a 3 e ha congelato le proposte di Siviglia e Cruzeiro. L'affare con il Galatasaray, che ora vuole 2 milioni di euro, si può chiuedere a inizio agosto.

SIQUEIRA, OBIETTIVO NUMERO UNOGuillerme Siqueira rimane l'obiettivo numero uno dell'Inter per la fascia sinistra. Prima di incontrare l'Atletico Madrid, però, Erick Thohir pretende delle cessioni. Sul piede di partenza Vidic e Nagatomo.

AG. HANDANOVIC: "RESTA AL 100%"Samir Handanovic aveva già rassicurato i suoi tifosi, adesso ci pensa il suo agente: "Handanovic resta all'Inter al 100%. C'è un'intesa di massima per il rinnovo, che verrà formalizzato nelle prossime settimane".

LIVORNO SU RADU Il Livorno sta pensando a Radu, il portiere classe 1997 della Primavera dell'Inter. I toscani seguono sia il romeno dei nerazzurri sia Pinsoglio della Juventus.

LO SCHALKE PRESENTA L'OFFERTA PER SHAQIRILo Schalke 04 avrebbe presentato l'offerta ufficiale all'Inter per Xherdan Shaqiri. Si parla di circa 14 milioni di euro da pagare subito. Ai nerazzurri potrebbe anche andare una percentuale sull'eventuale rivendita dello svizzero.

WEST HAM INTERESSATO A RANOCCHIAPotrebbe esserci la Premier nel futuro di Andrea Ranocchia. Secondo Tuttomercatoweb, il difensore dell'Inter piace al West Ham e al Crystal Palace. Gli Hammers, in particolare, pensano a una coppia centrale tutta italiana con Angelo Ogbonna.

MARTINA: "VIDIC ALL'EVERTON? NON NE SO NULLA"Secondo alcuni rumors di mercato, il futuro di Vidic - che all'Inter non ha il posto garantito - potrebbe essere all'Everton. Silvano Martina, agente del serbo, smentisce però tutto a Interlive.it: "Non ne so nulla".

PER BARDI C'E' L'ESPANYOLFrancesco Bardi, terminato il prestito al Chievo, non resterà all'Inter. Una delle squadre che si sta facendo sotto nelle ultime ore per il portiere nerazzurro è l'Espanyol che nelle ultime ore - secondo quanto riferisce il quotidiano sapgnolo As - ha preso contatto con l'entourage del giocatore.

L'EVERTON VUOLE VIDICPotrebbe esserci un ritorno in Premier League per Vidic. Il difensore, arrivato l'anno scorso a parametro zero dal Manchester United, non rientra nei piani di Roberto Mancini ed è corteggiato dall'Everton.

TAIDER E KRHIN VICINI ALL'ADDIOSi lavora per il mercato in uscita: Taider e Krhin sono a un passo dall'addio all'Inter. I nerazzurri incasseranno una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Per la felicità di Erick Thohir.

SHAQIRI DECISO A LASCIARE L'INTERArrivano dal ritiro di Brunico novità sul futuro di Xherdan Shaqiri. Lo svizzero ha confidato ai compagni di voler lasciare la squadra nerazzurra.

MELO: "DEVO SCEGLIERE TRA EUROPA E BRASILE"Felipe Melo tra Europa e Brasile: "Ho ancora un anno di contratto con il Galatasaray ma ho una voglia molto grande di tornare in Brasile dopo quasi 10 anni in Europa. C'era l'interesse del Flamengo ma non c'è stata la possibilità di chiudere. Ho ricevuto tre offerte dal calcio europeo di cui due sono decadute mentre una è ancora in evoluzione come quella del Cruzeiro: ci sta lavorando il mio agente".