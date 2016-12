20 agosto 2015 Inter, mercato live: Perisic entro 4 giorni o si vira Il Wolfsburg: "Le parti sono sempre distanti". Se non si chiude, pronti altri obiettivi

L'INTER ALZA L'OFFERTA PER PERISIC: MISSIONE IN GERMANIA L'Inter ha alzato l'offerta al Wolfsburg per Perisic: l'assalto finale con la proposta di sei milioni subito e tredici per il riscatto. Domani un emmissario dei nerazzurri sarà in Germania per discutere con i dirigenti tedeschi. Prendere o lasciare.

D'AMBROSIO E SANTON IN USCITAL'Inter insiste per Coentrao ma prima deve vendere: in giornata contatti con il Marsiglia per D'ambrosio che però deve dare il suo assenso al trasferimento in Francia. Per Santon si è invece fatto avanti il Crystal Palace.

DAL BRASILE: OFFERTA AL FLAMENGO PER GUERREROSecondo la stampa brasiliana i nerazzurri avrebbero presentato una offerta da circa 13 milioni di euro al Flamengo per Paolo Guerrero ricevendo però una risposta negativa dal club brasiliano che sarebbe disposto a lasciarlo partire soltanto attraverso il pagamento della clausola rescissoria fissata a 18 milioni di euro.

LOTITO SMENTISCE INTERESSE PER D'AMBROSIO E ANDREOLLI“La Lazio interessata a D'Ambrosio e ad Andreolli? È tutto falso, sono tutte falsità". Ha risposto così, a FcInterNews.it, il presidente biancoceleste Claudio Lotito in merito alla voce di un interessamento del club laziale sui due difensori nerazzurri.

PERISIC, ECCO LA DEADLINEL'Inter si dà dei tempi per scandire gli ultimi giorni di mercato. I dirigenti nerazzurri proveranno a chiudere per Perisic entro i prossimi 3-4 giorni. Se la trattativa non dovesse andare a buon fine entro lunedì, allora gli uomini di mercato di Thohir vireranno su altri obiettivi.

REAL, COENTRAO CHIEDE LA CESSIONESecondo Cadena Ser, Fabio Coentrao avrebbe chiesto al Real Madrid di essere ceduto. Si riapre quindi la pista che lo vuole vicino all'Inter.

WOLFSBURG, ALLOFS: "PERISIC? PARTI DISTANTI"Si allontana Perisic. Come ha spiegato Klaus Allofs, il direttore sportivo del Wolfsburg: "Su Perisic non è cambiato niente. La volontà del nostro club è quella di prolungare il suo contratto. L'Inter? Probabilmente non esaudirà le nostre richieste".

NAGATOMO A UN PASSO DAL GENOANagatomo è un passo dal Genoa. Il giapponese ha accettato la proposta dei rossoblù. L'operazione si può chiudere sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni più un obbligo di riscatto nel 2016.

PIACE AUGUSTINSSONL'Inter è sempre alla caccia di un terzino sinistro. L'ultimo nome che interessa è quello di Ludwig Augustinsson: svedese, classe 1994, milita nell'Fc Copenhagen.

AG. FELIPE MELO: "L'INTER CHIAMI IL GALA"Felipe Melo è in attesa di una chiamata dell'Inter al Galatasaray per riprendere la trattativa. Lo ha confermato il suo agente, José Rodriguez, a fcinternews.it: "La situazione è la stessa degli ultimi giorni, non ci sono novità al momento. Se il club nerazzurro vuole veramente Felipe, basterà una chiamata al Galatasaray. In ogni caso la settimana prossima potrebbe portare delle novità significative".

ULTIMATUM AL WOLFSBURG PER PERISICCome già detto, l'Inter ha alzato l'offerta al Wolfsburg per il prestito oneroso di Perisic. Si alza a 10 milioni di euro. Il tutto dovrà avere una risposta nel giro di 48 ore e se ci sarà l'apertura, Marco Fassone e Piero Ausilio andranno in Germania per chiudere l'affare.

RANOCCHIA PIACE ALL'EVERTONCedendo Stones al Chelsea, l'Everton piomberebbe su Andrea Ranocchia. Per il suo capitano l'Inter chiederebbe 15 milioni di euro. Si attendono offerte concrete dal club inglese.

NUOVA OFFERTA PER PERISICL'Inter non molla su Ivan Perisic. I nerazzurri sono pronti a una nuova offensiva col Wolfsburg aumentando l'offerta. Prestito oneroso di 10 milioni di euro con riscatto dopo un numero basso di presenze sui 13-14 milioni

INCONTRO AUSILIO-MANCINI E IL DS DEL NAPOLI GIUNTOLIBreve incontro in un hotel di Milano tra il ds del Napoli Giuntoli e quello dell'Inter Ausilio. Successivamente si è unito ai due il tecnco nerazzurro Roberto Mancini. Al termine Ausilio e Mancini sono andati a cena per proseguire il discorso sul mercato. Tanti i possibili temi della discussione tra il dirigente del Napoli e quello dell'Inter: i nerazzurri sono interessati a Mertens e Gabbiadini e hanno proposto uno scambio Juan Jesus-Ghoulam.

THOHIR: "PERISIC PUO' ARRIVARE"Da Giacarta ha parlato il presidente dell'Inter Thohir. "Siamo stati costretti a vendere Kovacic per le regole del Fair Play Finanziario. Lui come Pirlo? Il rischio c'è. La partenza di Shaqiri, come quella del croato, è stata fatta per riequilibrare il bilancio. Lui non era in accordo con Mancini. Possibile che arrivi Perisic, ma chiunque arriverà sarà un calciatore da Inter, che servirà al club, non un mio capriccio".

LO ZENIT DICE NO: CRISCITO RESTA IN RUSSIA Nulla da fare per Mimmo Criscito. Il colloquio del suo agente, Andrea D'Amico, con la dirigenza dello Zenit non ha sortito gli effetti sperati dai nerazzurri: il club russo ha detto no ad ogni ipotesi di cessione dell'esterno sinistro ex Genoa.

L'AGENTE DI JUAN JESUS: "NESSUNA TRATTATIVA COL NAPOLI""Leggo e sento di trattative con il Napoli, addirittura c'è chi mette in primo piano questa pseudo notizia. Bene voglio affermare che non abbiamo mai avuto alcun contatto con il Napoli, società rispettabilissima, che però non abbiamo mai sentito non essendocene la necessità". Lo dice Roberto Calenda, agente dell'interista Juan Jesus. "Consiglio - aggiunge - di non usare il nome di Juan per scopi personali che siano attirare l'attenzione del pubblico o depistare chi cerca la verità. Il ragazzo ha 24 anni, oltre 100 presenze con la maglia nerazzurra e merita il rispetto di tutti".

DE LAURENTIIS STOPPA GLI SCAMBIIl Napoli non si ferma, il mercato è ancora apertissimo e, ciò che più conta per i tifosi azzurri, soprattutto in entrata. Lo si evince dalle parole del presidente De Laurentiis che intervistato da radio Kiss Kiss ha dichiarato di essere al lavoro "per una sorpresa, un colpo, entro il 31 agosto". Intervista nella quale ha poi smentito le partenze di Mertens e Gabbiadini verso Milano: "Nessuna trattativa con l'Inter, nè in entrata, nè in uscita".

SUMMIT COL NAPOLI: MERTENS E GABBIADINI Intrecci di mercato importanti tra Inter e Napoli. In serata, o al più domani, è previsto un summit tra le due dirigenze: sul tavolo le mire dell'Inter per Ghoulam, Mertens e Gabbiadini e l'interesse degli azzurri per Juan Jesus e Ranocchia. Mancini, in particolare, insiste per il belga, per il quale però il Napoli continua a fare muro.

UFFICIALE: KOVACIC AL REAL MADRIDMateo Kovacic è ufficialmente un giocatore del Real Madrid. Il croato ha lasciato così l'Inter ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura. Domani, ore 13, sarà presentato al Santiago Bernabeu. Il giocatore ha firmato un contratto di 6 anni.