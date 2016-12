15 luglio 2015 Inter, mercato live: oggi nuovo incontro per Perisic Intanto Kovacic: "Da qui non mi muovo, sarò il nuovo Pirlo"

THOHIR ORDINA: "ADESSO BISOGNA VENDERE"Vendere. Ecco il diktat presidenziale. Erick Thohir ha telefonato agli uomini mercato nerazzurri dando un ordine preciso: sfoltire la rosa. Condizione fondamentale per riaprire le porte in entrata.

KOVACIC: "RESTO E SARO' IL NUOVO PIRLO"Mateo Kovacic non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter. Anzi, è deciso a scrivere la storia del club nerazzurro. Il croato ha le idee chiare: "Io non voglio muovermi da qui - ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport - e studio per diventare un regista alla Pirlo. L'Inter è come il Real e il Barcellona. Voglio vincere con questa maglia".

SHAQIRI: LO SCHALKE DEVE PRIMA VENDERE FARFANShaqiri allo Schalke? Una trattativa calda che potrebbe poi sbloccare il mercato in entrata dell'Inter. Il club di Gelsenkirchen ha già il sì dello svizzero, ma a sua volta deve prima cedere Farfan al Galatasaray per poi chiudere per l'acquisto dell'ex Bayern. L'Inter valuta Shaq non meno di 15 milioni.

PERISIC: OGGI NUOVO INCONTRO PER IL CROATOMancini vuole subito Perisic e spera di averlo già per la tournèe orientale dell'Inter. Ecco perchè per oggi è in calendario un nuovo incontro con gli emissari del Wolfsburg. Una operazione che per il tecnico nerazzurro deve essere slegata dal futuro di Shaqiri, comunque destinato a lasciare Milano.

INTER, NO AL BOLOGNA PER GNOUKOURIIl Bologna ha fatto un tentativo con l'Inter per il giovane e molto promettente centrocampista Gnoukouri. I nerazzurri hanno però rifiutato l'offerta dei rossoblù

AG. PERISIC: "INTER? AFFARE PER TUTTI"L'agente di Ivan Perisic, Tonci Martic, è tornato a parlare della trattativa con l'Inter, questa volta alla Bild: "Abbiamo ricevuto un'offerta fantastica, se l'Inter trova l'accordo col Wolfsburg può partire. Mancini lo vuole a tutti i costi e questo a Perisic fa piacere. Parleremo con Klaus Allofs, rispettiamo il Wolfsburg e non so se lo lasceranno partire. Credo però che potrebbe essere un buon affare per tutti".

BAYER LEVERKUSEN, INCONTRO PER KOVACICEmissari del Bayer Leverkusen sono a Milano per provare a convincere Mateo Kovacic a trasferirsi in Germania. Come riferisce la Bild, l'entourage del croato ha infatti incontrato i dirigenti del club tedesco: colloquio interlocutorio, un primo approccio per valutare le possibilità che Kovacic, nonostante le parole di Mancini, possa effettivamente lasciare l'Inter. L'offerta dei tedeschi sembra però troppo bassa.

CONTROSORPASSO SAMP: ZUKANOVIC IN BLUCERCHIATOAlla fine è arrivato il controsorpasso della Sampdoria, la mossa decisiva per Zukanovic che a meno di clamorosi voltafaccia a questo punto non vestirà la maglia dell'inter ma quella blucerchiata. Il club di Massimo Ferrrero ha approfittato dello stato di standby del mercato nerazzurro e ha sferrato l'attacco decisivo per assicurarsi il terzino bosniaco: al Chievo andranno due milioni di euro più la contropartita tecnica Fabrizio Cacciatore. Anche il giocatore alla fine ha accettato il passaggio alla Samp: mercoledì le visite mediche.

IL LIVERPOOL INSISTE PER MEDELIl Liverpool insiste con l'Inter per avere Medel. In corso Vittorio Emanuele attendono offerte per il centrocampista cileno. I Reds, da parte loro, continuano a monitorare la situazione.

PERISIC: "RESTO? VADO? FACCIO CIO' CHE VUOLE IL WOLFSBURG"Diplomatico. Evasivo. Destra, sinistra, centro. Parto, non parto, vado, resto. Ivan Perisic parla alla Bild del suo futuro tra Wolfsburg e Inter: "Nel calcio tutto è possibile. Non voglio dire ciò che desidero, per il momento sono concentrato al 100% sul Wolfsburg e se il Wolfsburg vuole che resti, rimarrò. Ma se vuole che vada via, allora andrò via. Spero che troveremo la soluzione migliore per me e per la società. Il rinnovo? Io sto benissimo qui, se l'accordo si trova è conveniente non vedo perché no". Perisic fissa anche gli obiettivi per la sua prossima stagione in biancoverde, sempre che rimanga in Germania: "Prima di tutto la Supercoppa, l'unico trofeo che mi manca in Germania visto che col Borussia Dortmund ho perso due volte. Poi vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Il Meisterschale? Ci proveremo, se rimaniamo tutti abbiamo una forza impressionante"

IDEA GERVINHO?Secondo Tuttomercatoweb, l'Inter avrebbe contattato la Roma per Gervinho. Si tratta solo di una richiesta di informazioni, ma l'esterno ivoriano può diventare un'alternativa a Salah e Jovetic.

MOTTA SI CANDIDA: "PRONTO PER TORNARE"Thiago Motta strizza l'occhio all'Inter. L'italo-brasiliano vuole lasciare la Francia e un ritorno a Milan sarebbe graditissimo: "Ormai non ha più senso restare al Psg. L'ho già detto a Blanc. Il futuro? Vedremo", detto alla Gazzetta dello Sport. "Tornare all'Inter sarebbe una vera sfida, davvero stimolante". Ma l'Atletico Madrid è sempre all'orizzonte: "Sarebbe altrettanto motivante, darei tutto anche lì".

SHAQIRI HA DETTO SI' ALLO SCHALKEShaqiri avrebbe accettato la corte dello Schalke, destinazione gradita dallo svizzero. La palla passa adesso ai due club, con l'Inter disposta a chiudere per 15 milioni.

IL GALA VUOLE MEDEL PER MELO"L'Inter ci ha proposto un paio di giocatori - ha detto l'allenatore del Galatasaray Hamza Hamzaoglu, ai microfoni del portale turco 'Ajanshaber' - Nel caso io avrei voluto anche Gary Medel, mentre i nomi da loro segnalati non fanno al caso nostro. Se non dovessimo operare scambi con i nerazzurri, nel contratto di Melo è stabilito un prezzo che ci possa permettere di rientrare dai costi, visto che non possiamo lasciarlo partire gratis".

MELO: "CON MANCINI STIMA RECIPROCA"Intervistato da FcInterNews, Felipe Melo ha fatto il punto sulla sua situazione: "Il Cruzeiro? Sono discorsi prematuri, al momento non posso sbilanciarmi. Sono argomenti che dovrebbero trattare i miei procuratori. Non so se andrò al Cruzeiro o meno, l'unica cosa sicura è che al momento sono ancora un giocatore del Galatasaray. Sono ancora in vacanza e mi sto godendo questi giorni. Mancini? Sì, è vero che mi stima. Anche io stimo molto il mister, ma veramente non so se l'Inter sarà la mia prossima destinazione. Solo Dio conosce il mio futuro, non posso dire di più. Ripeto, vedremo nei prossimi giorni, ma al momento sono un giocatore del Galatasaray".

MANCINI: "SALAH? SE FOSSE SUL MERCATO..."Roberto Mancini ha fatto il punto su Salah. "Salah o Jovetic? Su Salah ho scherzato, ma non si sa bene di chi è. Non abbiamo mai parlato con lui, se fosse sul mercato ci potrebbe interessare, ma ora è difficile dirlo. Ci sono dei giocatori che ci interessano, ma sono di altre squadre e non è mai facile", ha detto l'allenatore dell'Inter.

AGENTE J. JESUS: "SPARTAK E WOLFSBURG IPOTESI INESISTENTI"Ai microfoni di SportMediaset, l'agente di Juan Jesus, Roberto Calenda, ha fatto il punto della situazione sul suo assistito: "Juan Jesus ha già superato le 100 presenze con la maglia dell'Inter, un record per uno della sua età, ha 24 anni, è nel giro della nazionale brasiliana ed è uno dei più anziani in questa Inter. Ha voglia di rivincita dopo un anno passato tra alti e bassi come tutta la squadra. È innamorato della sua società e vuole conquistare sul campo trofei e onori. Non capisco perché qualcuno abbia interesse a parlare di ipotesi inesistenti come Spartak Mosca o Wolfsburg. Forse qualche agente che non riesce a completare il suo lavoro e cerca di mettere in mezzo altre persone. Lasciate lavorare Juan senza questi tristi tentativi di destabilizzazione".