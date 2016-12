6 agosto 2015 Inter, mercato live: Nagatomo si sfoga su Twitter Il terzino giapponese è vicino allʼaddio. Può sbloccare il Felipe Melo

PALACIO: "VOGLIO RIMANERE QUA"Rodrigo Palacio ha parlato del suo futuro all'Inter. "Incedibile? Ho ancora un anno di contratto e voglio rimanere qua, sono contento di indossare questa maglia", ha detto.

NAGATOMO, ADDIO VIA TWITTER?Via Twitter Yuto Nagatomo si è lasciato andare a uno sfogo che potrebbe anche riguardare il suo futuro: "Dobbiamo sempre ricordare con gratitudine ogni momento per poi andare avanti. Adesso mi sto godendo questo momento". Il terzino è al centro della trattativa con il Galatasaray, che potrebbe sbloccare Felipe Melo.

L'ALLENATORE DEL GALA: "MELO? DECIDERE ALLA SVELTA"Nuova puntata della telenovela Felipe Melo. L'ultima uscita è quella di Hamza Hamzaoglu, l'allenatore dei turchi ormai stufo di questo continuo tira e molla. "La questione Felipe Melo merita la priorità, perché c'è da chiudere il prima possibile sia in un verso che nell'altro. O resta o va via: questo stand-by sta danneggiando il nostro mercato", il messaggio forte e chiaro del tecnico alla sua dirigenza. Dal canto suo, il brasiliano ha già preso la sua decisione: andare all'Inter.

DUBBI SU PERISIC, RESTA VIVA LA PISTA PEROTTI Nuovi dubbi su Perisic sembrano aver spinto l'Inter a tenere aperta la strada che porta a Diego Perotti. Il croato, infatti, ha interrotto la preparazione con il Wolfsburg per un problema all'adduttore, cosa che non lascia tranquilli neppure i nerazzurri. Anche per questo secondo il Secolo XIX l'Inter non molla l'argentino, che entro domenica dovrà prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Pare, però, destinato a rimanere sotto la Lanterna.

INCONTRO SCHELOTTO-BOLOGNANon solo Mattia Destro, il Bologna è scatenato sul mercato e ora punta Schelotto. Ieri mattina ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza rossoblù e l'agente del calciatore interista.

SHAQIRI E ANDREOLLI BLOCCANO IL MERCATOIl "no" di Andreolli al Bologna e lo stallo della situazione Shaqiri stanno bloccando il mercato nerazzurro. L'Inter ha necessità di alleggerire una rosa oversize per poter mettere a segno gli ultimi colpi necessari a rinforzare la rosa (Perisic, Felipe Melo...), ma senza partenze è tutto congelato.

ANDREOLLI VUOLE RESTAREMancini ha schierato Shaqiri nell'amichevole-allenamento giocato dall'Inter contro l'Al Ahli, segno che lo svizzero è lontano da un suo imminente addio ai nerazzurri

ANDREOLLI A UN PASSO DAL BOLOGNAMarco Andreolli è a un passo dal Bologna. Il difensore nerazzurro dovrebbe vestire la maglia rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto a 2 milioni di euro.

MELO, IL GALA LO LIBERAFelipe Melo-Inter, l'affare sta per chiudersi. I nerazzurri hanno da tempo l'accordo col giocatore e ora sembra che il Galatasaray sia convinto a lasciar partire il brasiliano a zero. Prima di ufficializzare l'arrivo di Melo, l'Inter vorrebbe chiudere qualche operazione in uscita.

IDEA GABBIADINILe frizioni tra il Napoli e Manolo Gabbiadini hanno riacceso l'interesse dell'Inter per il giocatore. I nerazzurri avevano fatto un sondaggio ad inizio mercato, ma il Napoli aveva valutato il giocatore (acquistato lo scorso gennaio per 13 milioni) non meno di 20 milioni.

MEDEL VUOLE RESTARECon l'imminente partenza di Felipe Melo, il Galatasaray vuole Medel. Per il cileno è pronto un ingaggio importante da 2,5 milioni (all'Inter ne prende 1,6). Ma il centrocampista non ha nessuna intenzione di lasciare i colori nerazzurri. Anzi, ha appena deciso di cambiare numero di maglia, passando dalla 18 alla 17 (lo stesso numero che indossa con il Cile).

MIRANDA, GIALLO SUL PAGAMENTOUn tweet di Antonio Ruiz, giornalista spagnolo di Cadena Cope, apre un piccolo giallo sul passaggio di Joao Miranda dall'Atletico Madrid all'Inter. "L'Atletico Madrid può riprendersi Miranda se l'Inter non versa un pagamento programmato per questa estate e che i nerazzurri vorrebbero saldare a novembre". Miranda è arrivato all'Inter in prestito oneroso (3 milioni) con obbligo di riscatto. In realtà si dovrebbe trattare solo di un piccolo ritardo su un pagamento già avvenuto.

PRES. GALATASARAY: "VOGLIAMO MEDEL"Anche il presidente del Galatasaray, Dursun Ozbek, ha parlato del futuro di Felipe Melo. "Al momento non è ancora chiaro e definito cosa stia succedendo. Abbiamo lasciato al brasiliano un paio di giorni per decidere. Noi vogliamo che le cose vadano per il verso giusto e per questo vogliamo Medel dall'Inter. Stiamo continuando a parlare della situazione perché vogliamo dei giocatori di alto livello in rosa".

IL TOTTENHAM SU GUARINSecondo l'emittente radiofonica britannica TalkSPORT, il Tottenham a ridosso della chiusura del mercato potrebbero fare un'offerta all'Inter per Guarin. Il colombiano ha già rifiutato una proposta del Fenerbahce.

SI INSISTE PER FELIPE MELOSecondo quanto riporta Ntvspor, continuano i contatti tra l'Inter e il Galatasaray per Felipe Melo. I nerazzurri non hanno accettato di cedere Medel, ma hanno proposto diversi giocatori: Taider, Juan Jesus, Dodò e Nagatomo. Il Galatasaray ha preso tempo e sta riflettendo sull'offerta. Se andrà bene, il tutto sarà chiuso entro la fine della settimana.