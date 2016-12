Inter, mercato live: Miranda ok, Imbula vicino. Derby per Kondogbia e Salah

C'E' L'ACCORDO PER MIRANDA

L'Inter piazza il primo colpo del mercato estivo: dall'Atletico Madrid arriva Miranda. Il difensore brasiliano arriverà in prestito oneroso (3 milioni) più 9,5 milioni di riscatto obbligatorio e 2 di bonus. Il giocatore firmerà un triennale da 2,5 milioni di euro. Visite mediche e ufficialità al ritorno dalla Coppa America del giocatore.

MIRANDA: "INTER GRANDE CLUB"

A un passo dal sì all'Inter, e con l'accordo fra i club, Miranda (Atletico Madrid) ha parlato del suo futuro: "L'Inter è un grande club, ma io ho ancora un anno di contratto con l'Atletico.

THIAGO MOTTA-PSG, RINNOVO?

Giungono voci da Parigi secondo le quali il Psg intende proporre a Thiago Motta (uno dei primi nomi nell'agenda di Mancini) il rinnovo del contratto che scade nel 2016. Una mossa che potrebbe spiazzare il club nerazzurro, ma si tratta soltanto di voci.

PEREIRA-ESTUDIANTES, RISCATTO LONTANO

Secondo il quotidiano argentino Olé, l'Estudiantes non eserciterà il diritto di riscatto per Alvaro Pereira. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo del club di La Plata in merito all'esterno uruguayano, che dovrebbe così fare ritorno all'Inter.

IMBULA-INTER, VENERDI' LA SENTENZA

Giannelli Imbula, ci siamo. Stando a quanto scrive L'Equipe, il presidente del Marsigila, Labruna, ha fissato per venerdì sera la data limite entro la quale definire il futuro del 23enne centrocampista che è nel mirino dell'Inter. L'incontro di mercoledì fra il ds Ausilio e la dirigenza del'Om è servito a mettere a punto l'offerta di 18 milioni, che arriva a 22 con una serie di bonus. Il Marsiglia è formalmente d'accordo, e aspetta ancora un giorno per capire se ci sono altre pretendenti. Comunque sia, fra Imbula e l'Inter è una questione di ore.

SFUMA MBIA

Sfuma Stephane Mbia. Il centrocampista camerunese, che si è svincolanto dal Siviglia dopo aver vinto l'Europa League, è stato ufficializzato dal Trabzonspor. L'Inter se ne farà una ragione.

SIRENE TEDESCHE PER D'AMBROSIO

Nel mirino dello Schalke 04 non c'è soltanto Yuto Nagatomo, ma anche Danilo D'Ambrosio, arrivato alla Pinetina nel gennaio 2014 vincendo l'allora concorrenza del Milan. Ma Roberto Mancini non vorrebbe privarsi dell'ex giocatore del Torino.

IN 4 SU NAGATOMO

Tutti in fila per Yuto Nagatomo. Sampdoria e Schalke 04 si sono già fiondate da settimane sul giapponese, ma adesso ci sono anche il Lille e il West Bromwich Albion. E l'Inter aspetta un'offerta concreta.

BOTTA VA IN MESSICO

L'Inter è concentrata anche sul mercato in uscita. Il club di corso Vittorio Emanuele si aspetta di incassare 2,7 milioni di euro per Ruben Botta. Sul trequartista, che quest'anno ha giocato in prestito nel Chievo, ci sono i messicani del Pachuca.

JOVETIC, CONTATTI CONTINUI CON L'AGENTE

L'Inter aspetta l'ok di Roberto Mancini per Stevan Jovetic. Il montenegrino del Manchester City non va d'accordo con Manuel Pellegrino, tecnico dei Citizens, e vuole lasciare la Premier per tornare a giocare nel nostro campionato. Nell'attesa della decisione del tecnico di Jesi, che preferirebbe un esterno (più congeniale nel 4-2-3-1), il ds dei nerazzurri Piero Ausilio è in continuo contatto con l'entourage di Jovetic.

DERBY COL MILAN PER SALAH. E KONDOGBIA...

Tregua? Patto di non belligeranza? Sì ma non per Kondogbia. Diciamo nessuna asta ma l'obiettivo resta comune. Il Milan tratta il francese, l'Inter ribadisce la propria offerta al Monaco: 22 milioni più 5 di bonus. Un derby che si ripropone anche per Salah: l'egiziano, in prestito alla Fiorentina via Chelsea, vuole cambiare aria, i nerazzurri si sono fatti avanti per primi ma, anche per il "disturbo" sul fronte Kondogbia, ecco l'identico passo del Milan.

FATTA PER MIRANDA, VICINISSIMO IMBULA

Ecco i primi colpi. Gianelli Imbula è vicinissimo, per Miranda mancano solo le firme. L'Inter si rinforza, Piero Ausilio è molto vicino a consegnare a Mancini i rinforzi richiesti. Per Imbula ballano due milioni con il Marsiglia: la dirigenza nerazzurra ritiene di poter chiudere la trattativa attorno ai 18 milioni più bonus facendo forza sull'accordo già trovato con il giocatore. Per Miranda, si diceva, ormai mancano solamente le firme, mentre oggi ci sarà un nuovo appuntamento con il Chievo per definire il passaggio di Zukanovic.

BLITZ DI AUSILIO IN FRANCIA

Piero Ausilio si trova in Francia per trattare Imbula del Marsiglia, dopo il via libera di Adriano Galliani che stamattina ha avuto un colloquio telefonico con Marco Fassone ribadendo di non seguire né il giovane attaccante né Miranda dell'Atletico Madrid. La richiesta iniziale di 25 milioni sarebbe scesa a 22 più bonus, con l'Inter che ne offrirebbe 18 più bonus. La parti, dunque, sono un po' più vicine, ma c'è ancora molto da trattare.

RAFA BENITEZ SOGNA ICARDI

Il Real Madrid punta Mauro Icardi. Fresco di rinnovo, l'attaccante argentino è finito sul taccuino di Rafa Benitez che ha chiesto a Florentino Perez di fare un sondaggio per l'argentino. In corso Vittorio Emanuele attendono offerte da Madrid.

KONDOGBIA, RICHIESTA ESOSA

L'Inter sembra aver mollato devinitivamente Kondogbia. Ausilio è tornato da Montecarlo con la certezza di una richiesta troppo elevata del club del Principato per il cartellino del francese, su cui rimane soltanto il Milan.

JOVETIC VUOLE I NERAZZURRI

Stevan Jovetic vuole tornare in Italia, dopo l'altalenante esperienza in Premier League, al Manchester City. Il montenegrino spinge per sbarcare all'Inter, ma Roberto Mancini nutre qualche dubbio. Il tecnico di Jesi preferirebbe un esterno per puntare tutto sul 4-2-3-1, ma conosce le qualità del giocatore. L'obiettivo del club di corso Vittorio Emanuele è averlo in prestito con diritto di riscatto, ripetendo la formula Shaqiri con il Bayern Monaco.

SKRTEL VUOL RESTARE AL LIVERPOOL

Niente da fare per Martin Škrtel all'Inter. L'agente del giocatore ha infatti confermato i contatti con i nerazzurri, ma ha anche spiegato che il giocatore non ha alcuna intenzione di lasciare il Liverpool. "L'Interessamento da parte dell'Inter nei confronti di Martin era reale, ma poi l'affare non è andato avanti. I contatti ci sono stati - ha precisato a Fcinternews.it -. Il giocatore ha riflettuto circa il proprio futuro e alla fine ha deciso di rimanere ancora al Liverpool".

FELIPE MELO, IL SIVIGLIA INCALZA

Dopo il no del Psg per Thiago Motta e le difficoltà per arrivare a Mbia, l'Inter continua a tenere in stand-by Melo. Il giocatore del Gala vuole vestire nerazzurro, ma il Siviglia incalza e non è detto che Felipe voglia aspettare ancora la chiamata di Mancini.