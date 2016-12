8 agosto 2015 Inter, mercato live: Mancini dice "no" a Balotelli Ok di Criscito, ma cʼè lʼostacolo Zenit. Derby Genoa-Samp per Nagatomo

MANCINI: "MELO? VEDIAMO"Al termine del match con l'Athletic, Roberto Mancini ha detto una battuta sul mercato: "Stiamo lavorando, speriamo di poter concludere la campagna acquisti al meglio. Se arriva Felipe Melo? Vediamo...".

GASPERINI: "PEROTTI RESTA AL GENOA"Domanda di mercato su Perotti per il tecnico del Genoa Gasperini dopo l'amichevole vinta per 1-0 contro l'Empoli. Ecco la risposta: "Sono convinto che rimarrà con noi".

EVERTON IN PRESSING SU SHAQIRISecondo quanto riporta il Daily Star, l'Everton continua a seguire la pista Shaqiri e starebbe presentando all'Inter un'offerta da 15 milioni. Il giocatore aveva già rifiutato la proposta dello Stoke City.

MANCINI DICE "NO" A BALOTELLISecondo quanto svela il Corriere dello Sport, Mancini avrebbe detto "no" a un ritorno di Mario Balotelli. Negli ultimi giorni Raiola si sarebbe fatto avanti con i nerazzurri, proponendo l'attaccante ora al Liverpool. Ma la risposta è stata negativa.

NUOVO CONTATTO PER CRISCITOTra i ruoli da coprire, c'è quello del terzino sinistro. Con Clichy che appare irraggiungibile, i nerazzurri hanno fatto un nuovo sondaggio per Mimmo Criscito. Il giocatore è pronto a tornare in Italia, ma lo Zenit San Pietroburgo chiede, per ora, 15 milioni di euro. La trattativa, però, è avviata e potrebbe andare in porto proprio negli ultimi giorni di mercato.

GENOA-SAMP PER NAGATOMONonostante la convocazione per la gara con l'Athletic Bilbao, Yuto Nagatomo resta sul mercato. Per lui si parla di un derby Genoa-Samp, ma anche di un interessamento dell'Fc Tokyo.

INTER-BENATIA: ACCORDO SFUMATOOscar Damiani a Premium Sport ha rivelato un retroscena di mercato: "Un paio di mesi fa l'Inter e Benatia avevano raggiunto un accordo di massima, ma il Bayern Monaco lo ha ritenuto incedibile. I nerazzurri avrebbero messo sul piatto circa 25-30 milioni".

FELIPE MELO, NIENTE SUPERCOPPA CON IL GALAFelipe Melo è sempre più lontano dal Galatasaray e si avvicina sempre di più all'Inter. Il centrocampista brasiliano è stato infatti escluso dalla lista dei convocati per la Supercoppa di Turchia, in programma domenica contro il Bursaspor.

SHAQIRI IN STAND-BYShaqiri domani potrebbe giocare qualche minuto nell'amichevole di Parma contro l'Athletic Bilbao, ma rimane comunque sul mercato. C'è da dire, però, che Schalke, Borussia Dortmund ed Everton non hanno ancora fatto passi concreti per lo svizzero.

PEROTTI, E' LUI LA SCELTAQuasi sfumato Perisic, è Diego Perotti il prescelto per ricoprire il ruolo di esterno. Quello dell'argentino è un nome che circola da settimane, ma poi il club di corso Vittorio Emanuele si era concentrato su Perisic. Nel frattempo, l'esterno del Genoa non ha rinnovato con il club di Enrico Preziosi e quindi un suo approdo ad Appiano Gentile non è impossibile. Anche se il presidente dei rossoblù non si arrende: "Se non ci sono pazzie per il giocatore, resterà qui".

PALACIO: "VOGLIO RIMANERE QUA"Rodrigo Palacio ha parlato del suo futuro all'Inter. "Incedibile? Ho ancora un anno di contratto e voglio rimanere qua, sono contento di indossare questa maglia", ha detto.

NAGATOMO, ADDIO VIA TWITTER?Via Twitter Yuto Nagatomo si è lasciato andare a uno sfogo che potrebbe anche riguardare il suo futuro: "Dobbiamo sempre ricordare con gratitudine ogni momento per poi andare avanti. Adesso mi sto godendo questo momento". Il terzino è al centro della trattativa con il Galatasaray, che potrebbe sbloccare Felipe Melo.

L'ALLENATORE DEL GALA: "MELO? DECIDERE ALLA SVELTA"Nuova puntata della telenovela Felipe Melo. L'ultima uscita è quella di Hamza Hamzaoglu, l'allenatore dei turchi ormai stufo di questo continuo tira e molla. "La questione Felipe Melo merita la priorità, perché c'è da chiudere il prima possibile sia in un verso che nell'altro. O resta o va via: questo stand-by sta danneggiando il nostro mercato", il messaggio forte e chiaro del tecnico alla sua dirigenza. Dal canto suo, il brasiliano ha già preso la sua decisione: andare all'Inter.