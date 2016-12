24 agosto 2015 Inter, mercato live: Lavezzi dice sì, ma la richiesta del Psg è considerata alta Perisic, un altro rinvio. Lʼalternativa è Lamela

LAMELA ALTERNATIVA A PERISICSpunta un nome nuovo per l'attacco dell'Inter, nel caso in cui dovesse sfumare l'affare Perisic. I nerazzurri avrebbero infatti già raggiunto un accordo di massima col Tottenham per Lamela, che arriverebbe in prestito oneroso (6 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni. Martedì sono previsti contatti tra l'agente dell'argentino e i dirigenti dell'Inter.

LAVEZZI DICE SI', DA TROVARE L'INTESA COL PSGL'incontro a Milano fra Mazzoni, manager di Lavezzi, e i dirigenti dell'Inter si è concluso all'ora di cena. Il Pocho ha detto sì al club nerazzurro per un biennale con un'opzione per il terzo anno con ingaggio spalmato. Lavezzi al Psg guadagna 4,5 milioni netti. Manca ancora l'intesa con il Psg, che vuole 10 milioni di euro, mentre il club nerazzurro vorrebbe chiudere a 5-6. Lavezzi è in scadenza con il club parigino nel 2016.



L'AGENTE DI LAVEZZI A MILANOAlejandro Mazzoni, agente di Lavezzi, è a Milano e nel tardo pomeriggio ha parlato coi dirigenti dell'Inter. Un elemento in più, per confermare l'interesse dell'Inter sul Pocho e la possibilità che la trattativa si ossa chiudere entro due giorni. Non è facile, ma ci si prova.

PERISIC: IL WOLFSBURG RINVIALa trattativa per Perisic non si chiude oggi, come l'Inter sperava e come diceva l'agente del giocatore. Il Wolfsburg ha dato la sua risposta al club nerazzurro e ha chiesto ancora qualche giorno per decidere se privarsi o meno dell'attaccante. L'Inter è sempre pronta ad accogliere Perisic. Fra lui, Borini e Lavezzi, Mancini conta di prenderne due.

ACCELERATA PER LAVEZZI, SI CONTA DI CHIUDERE IN 48 OREAccelerata importante dell'Inter per Lavezzi. La società nerazzurra conta di chiudere entro 48 ore la trattativa con il Psg, che chiede 5-6 milioni. L'Inter dal canto suo lavora per ridurre il prezzo del cartellino del Pocho, in scadenza nel 2016. Per l'argentino pronto un contratto di due anni con opzione per un terzo.

L'AGENTE DI LAVEZZI: "PARLO SEMPRE CON L'INTER"Ezequiel Lavezzi resta sempre il sogno di Roberto Mancini. L'agente dell'argentino, Alejandro Mazzoni, ha parlato in esclusiva a FcInterNews.it: "In questo momento sta giocando con il Psg quindi va tutto bene. Vediamo cosa succederà in questi giorni. Inter? Parlo sempre con loro: è il mio lavoro. Comunque dipende dai nerazzurri: se non c'è un'offerta è difficile anche solo parlare".

ICARDI KO, SI TENTA GILARDINOMaurito Icardi ko: non è grave, ma per Carpi-Inter di domenica non ci sarà. E l'infortunio del centravanti ha acceso la spia rossa in tema attaccanti (prima punta). Dietro a Icardi non c'è nessuno, un sostituto va trovato, e quel sostituto non è Perisic e non è Berini, entrambi esterni d'attacco. Per questo all'Inter si sta pensando a Gilardino, anche se Gila è oramai a un passo dal sì al Palermo, dopo aver risolto il contratto col Guangzhou. Potrebbe essere tardi, ma l'Inter ci prova.

IL PROCURATORE DI PERISIC: "E' IL GIORNO"Tonci Martic, agente di Ivan Perisic, intervistato dal quotidiano croato Jutarnji List ha espresso fiducia sull'imminente conclusione della trattativa tra Inter e Wolfsburg per l'approdo in nerazzurro dell'esterno: "Oggi potrebbe essere il giorno buono per chiudere, aspettiamo che i tedeschi diano la loro ultima parola".

PERISIC, PUO' ESSERE IL GIORNOQueste sono ore decisive per l'arrivo di Perisic. La distanza tra Inter e Wolfsburg si è assottigliata sui 2 milioni. La formula resta quella del prestito oneroso (circa 8 milioni subito) con obbligo di riscatto (12 milioni). Un totale di 20 milioni, quanto richiesto dal club tedesco.

MANCINI CHIEDE RINFORZIRoberto Mancini, dopo la vittoria contro l'Atalanta, ha parlato del mercato nerazzurro, chiedendo rinforzi: "Siamo numericamente pochi, pochissimi. Con l'infortunio di Icardi siamo rimasti con Jovetic, Palacio e un ragazzo giovane in attacco. Siamo in emergenza anche a centrocampo, infatti ho aspettato fino alla fine prima di togliere Brozovic. Mercato? Non so cosa succederà, ma siamo pochissimi".

AUSILIO: "PERISIC, CI SIAMO MA E' DURA" Prima di Inter-Atalanta, le parole di Pietro Ausilio ds dell'Inter: "La trattativa su Perisic sta proseguendo. E' un giocator che ci piace e che vogliamo. Non ci sono ultimatum tra noi e il Wolfsburg, il mercato chiude fra una stetimana. C'è tempo. Stiamo trattando, ma il Wolfsburg è un club ricco, tedesco e tosto. Vediamo che cosa accade".

RUDI GARCIA VUOLE JUAN JESUSIn attesa si sblocchi la trattativa con Digne, Rudi Garcia ha chiesto alla Roma di acquistare Juan Jesus dall'Inter. Ma la società giallorossa non è convinta del brasiliano.

MARSIGLIA-D'AMBROSIO: MANCA IL SI' DEL TERZINOSono giorni di riflessione per D'Ambrosio, in procinto di trasferirsi al Marsiglia. Tra l'Inter e i francesi c'è già un accordo di massima e manca soltanto il sì del terzino.

BORINI, ESCLUSIVA PARPIGLIA: MERCOLEDI' A MILANOESCLUSIVA PARPIGLIA La notizia arriva direttamente dal ristorante San Carlo, a Liverpool, dove ieri sera ha cenato il bomber Fabio Borini. Menù a base di pesce fresco, accanto a lui la sua compagna, jeans e camicia bianca e un lungo brindisi di arrivederci con i ragazzi del locale dove Borini ormai è di casa, poi l'annuncio "Entro quarantotto ore firmo per l'Inter e Mercoledì sbarco a Milano". Quindi mancherebbero solo le firme e Fabio Borini, giocatore in cerca di consacrazione, sarà un nuovo acquisto alla corte di mister Roberto Mancini.

SI INSISTE PER FELIPE MELORoberto Mancini continua a chiedere un centrocampista e così l'Inter da domani farà un altro tentativo per Felipe Melo, fresco di rinnovo con il Galatasaray.

PERISIC A UN PASSOGiornata importante sul fronte Perisic per l'Inter. Sull'asse Milano-Wolfsburg si registrano segnali d'apertura nella trattativa per il croato con la società nerazzurra che dopo il match di Bundesliga con i "lupi" impegnati, affonderà il colpo. Questa volta dovrebbe arrivare la fumata bianca.

D'AMBROSIO E SANTON IN USCITADanilo D'Ambrosio è a un passo dal Marsiglia, mentre Santon può tornare in Premier. Su di lui ci sono il Newcastle (club dal quale l'Inter lo ha comprato a gennaio) e Crystal Palace. Anche Nagatomo sta per dire addio all'Inter: il giapponese potrebbe alla fine accettare il corteggiamento del Genoa.

SALA RIMANE UN OBIETTIVOPer Jacopo Sala il Verona non fa sconti e continua a pretendere 6 milioni. Se sarà nerazzurro, lo sarà negli ultimi giorni di mercato. L'Inter non molla la presa e deve superare la concorrenza del Napoli che sul giocatore si è mosso per primo.