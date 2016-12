Inter, mercato live: L'Equipe rivela "Imbula ha scelto il Porto"

INTER-JUVE, INCONTRO PER KOVACIC

La notizia è clamorosa: la Juventus vuole Kovacic. Beppe Marotta vede nel croato il sostituto naturale di Pirlo. C'è da abbattere la forte rivalità tra le due squadre, come dimostrato dal famoso scambio di mercato Vucinic-Guarin saltato quando tutto sembrava ormai fatto.

L'EQUIPE: IMBULA HA SCELTO IL PORTO

Imbula ha scelto il Porto e il Marsiglia incasserà 25 milioni di euro. Il giocatore, che aveva in mano un accordo di 4 anni con i nerazzurri, alla fine ha scelto di trasferirsi in Portogallo. Stavolta il club di corso Vittorio Emanuele si deve rassegnare.

GUARIN: INTER-FENERBAHCE ANCORA DISTANTI

Inter e Fenerbahce sono ancora distanti per Guarin. I turchi sono fermi all'offerta di 8 milioni di euro per il fantasista colombiano, ma il club di corso Vittorio Emanuele ne vuole 12. Nei prossimi giorni ci saranno altri incontri a Milano per trovare l'accordo, magari inserendo qualche bonus.

DALL'INGHILTERRA: SALAH HA SCELTO L'INTER

L'Inter sarebbe vicina a chiudere con il Chelsea un affare da 7 milioni di euro per l'acquisto di Salah. Secondo il Mirror la proposta della Fiorentina non accontenterebbe l'egiziano, che ora spinge per la soluzione nerazzurra.

NUOVO INCONTRO PER IMBULA

Mentre l'affare con il Marsiglia è ormai concluso (prestito oneroso con riscatto dopo 18 mesi) resta da convincere il centrocampista: l'Inter incontrerà in giornata il padre e l'avvocato del giocatore per definire gli ultimi dettagli e provare a convincere definitivamente Imbula.

IMBULA, L'AGENTE: "L'OFFERTA DELL'INTER NON SODDISFA L'OM"

"Non ne faremo una questione per un milione di euro". Lo ha detto un dirigente del Marsiglia a 'Le Journal Du Dimanche' in merito all'affare Imbula. Palla, dunque, al centrocampista, che sceglierà la sua destinazione. Poi parola all'agente di Imbula: "L'Inter è la squadra che si è mossa per prima per Imbula ed è determinata a prendere il giocatore, ma al momento non basta - ha detto il suo agente Willy Ndagi in esclusiva a calciomercato.com - L'offerta che ha formulato al Marsiglia non è soddisfacente, ecco perché il club francese sta prendendo in considerazione altre proposte. Siamo stati contattati da altre società, che presto faranno offerte concrete".

CUADRADO ALTERNATIVA A SALAH

Giorni di attesa per l'Inter, che aspetta la decisione di Salah. Il club nerazzurro ha fatto all'egiziano un'offerta intorno ai 3,5 milioni di euro ma il giocatore in questo momento sembra più vicino alla Fiorentina. La società viola, come dichiarato dal club manager Vincenzo Guerini, gli ha fatto una proposta "da manicomio". Nei primi giorni della settimana arriverà il verdetto. Intanto però l'Inter non resta a guardare e ha parlato con il Chelsea per Cuadrado: obiettivo ottenerlo in prestito con diritto di riscatto.

RANOCCHIA, RINNOVO DEPOSITATO

Manca soltanto l'annuncio ufficiale ma è cosa fatta il rinnovo di capitan Ranocchia fino al 2019. Il contratto è stato depositato in Lega.

IMBULA, OTTIMISMO INTER

Regna l'ottimismo in casa Inter sul fronte Imbula, nonostante le indiscrezioni dell'Equipe secondo cui il centrocampista non sarebbe convinto del progetto di Mancini - vuole giocare la Champions League - e nonostante l'inserimento del Porto, pronto a mettere sul piatto della bilancia 25 milioni di euro per il prestito con obbligo di riscatto. Il club nerazzurro lo aspetta in settimana.



AGENTE KEITA: "UNO COME LUI MANCA ALL'INTER"

Keita e l'Inter. "Se ora è impossibile strapparlo alla Lazio? Dipende dall'atteggiamento della Lazio, per il momento non si è fatto il nome di Keita in uscita, credo che la Lazio se lo terrà stretto perché è un giocatore che io ritengo straordinario, quello che manca all'Inter", ha detto il suo agente Pino Letterio ai microfoni di Top Calcio 24.

IMBULA: RILANCIO DEL PORTO

Si complica l'arrivo di Giannelli Imbula alla corte di Mancini. Alle perplessità del giocatore, secondo l'Equipe si aggiunge l'offerta del Porto, pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro per un prestito con obbligo di riscatto.

POZZO: "FIDUCIOSO PER SANTON E KUZMANOVIC"

Intervistato da FcInterNews.it, il patron dell'Udinese e del Watford Gino Pozzo ha commentato le voci riguardo al possibile passaggio di Kuzmanovic e Santon dall'Inter al club neo promosso in Premier League: "Non posso sbilanciarmi, ma la trattativa prosegue. I due giocatori hanno detto no al trasferimento? Confido nel fatto che possano cambiare idea".

DUDA: "IN SETTIMANA SARO' INTERISTA"

Ondrej Duda, alias Dudinho, centrocampista slovacco del Legia Varsavia, 21 anni sta per vestire la maglia dell'Inter. Lo annuncia lui stesso: "Entro la fine della settimana sarò ufficialmente dell'Inter". Dunque, è questione di ore. L'Inter si è fatta avanti da tempo con Duda e il suo club, al quale ha garantito 3 milioni e un congruo contratto al giocatore, considerato "il nuovo Hamsik". Ha già esordito in Nazionale, 3 presenze, subentrando proprio al centrocampista del Napoli. Siamo in attesa di conferma da parte interista.

L'EQUIPE: "IMBULA CI PENSA"

La stampa francese non sembra tanto convinta del trasferimento di Imbula all'Inter. Secondo L'Equipe, il centrocampista non sarebbe convinto del progetto nerazzurro e vorrebbe giocare la Champions League (competizione nella quale sarà impegnato il Valencia, altra squadra interessata) tanto che avrebbe dichiarato ad alcuni amici di "non escludere di rimanere e non volersi far condizionare da nessuno".

AG. SANTON: "LA ROMA? VETRINA PRESTIGIOSA"

Oltre al Watford, Davide Santon è stato accostato alla Roma. "Per lui sarebbe una vetrina importante, è una piazza di prestigio", il commento di Claudio Vigorelli, agente del terzino.