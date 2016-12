17 agosto 2015 Inter, mercato live: Kovacic, mercoledì presentazione al Real. Nuova offerta per Perisic Lʼagente di Criscito a Premium Sport: "Operazione difficile"

NUOVA OFFERTA PER PERISICNuova offerta dell'Inter al Wolfsburg per Perisic: 3 milioni per il prestito e 15 per il riscatto dopo 10 presenze. I nerazzurri sono disposti ad arrivare anche a 4-5 milioni come cifra base per il prestito oneroso. Resta viva l'ipotesi Perotti.

CONTATTO COL REAL PER COENTRAO: TROPPO ALTA LA VALUTAZIONEL'Inter ha parlato con il Real Madrid di Coentrao ma la sua valutazione è di 15 milioni per il cartellino, 4 milioni la richiesta di ingaggio. Ipotesi scambio con il Napoli Juan Jesus-Ghoulam.

AGENTE CRISCITO: "OPERAZIONE DIFFICILE""Il mio lavoro è quello di cercare di soddisfare le esigenze dei miei giocatori, però a volte ci sono delle opzioni che sono più complicate di altre. Lo Zenit lo ritiene un titolare inamovibile e non credo abbia bisogno di soldi, di conseguenza è un'operazione difficile". Così l'agente di Criscito Andrea d'Amico nello Speciale 'Calciomercato' in onda su Premium Sport. "Il viaggio in Russia? Una coincidenza. Cosa direbbe il giocatore? Bisogna essere corretti, il giocatore ha un contratto di quattro anni e ha rispetto per i suoi tifosi. Qualsiasi affermazione non sarebbe corretta. Le sue frasi sull'interessamento dell'Inter? Ha detto qualcosa di ovvio".

MANCINI VUOLE JACOPO SALAIl tecnico dell'Inter Mancini ha grosse perlessità sul nuovo acquisto Montoya. Per questo, secondo quanto ha rivelato Paolo Bargiggia nello Speciale Calciomercato su Premium Sport, starebbe sondando la possibilità di ingaggiare Jacopo Sala del Verona, che piace anche al Napoli.

AGENTE NASRI: "INTER? NULLA DI CONCRETO"Nasri-Inter? Una voce di giornata smentita però dall'agente del giocatore del City, Jean-Pierre Bernes, a FcInterNews: "Ho sentito delle voci in Italia riguardanti l'Inter e Samir, ma non c'è assolutamente nulla di concreto con il club nerazzurro. Resterà a Manchester? Posso dire che non c'è nulla con l'Inter".

KOVACIC, MERCOLEDI' LA PRESENTAZIONEMarca aggiunge nuovi dettagli alla trattativa che porterà Kovacic al Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo, il centrocampista croato verrà presentato al Bernabeu già mercoledì, segno che l'affare è davvero vicinissimo alla chiusura.

PRESSING SULLO ZENIT PER CRISCITOL'Inter è sempre alla ricerca di un terzino. I nerazzurri sono interessati a Mimmo Criscito e tramite l'agente del giocatore stanno cercando di convincere lo Zenit San Pietroburgo ad abbassare le richieste per il prestito. In alternativa restano vivi i nomi di Coentrao e Siqueira.

CONTATTI CON IL NAPOLI PER JUAN JESUSTra oggi e domani, l'Inter sarà impegnata anche nella trattativa Juan Jesus-Napoli. Aurelio De Laurentiis farà un ultimo tentativo per Maksimovic, ma alla fine potrebbe virare sul brasiliano.

PEROTTI RIMANE L'ALTERNATIVASe l'Inter non dovesse prendere Perisic, ecco che ci sarebbe l'affondo decisivo per Perotti. Al di là delle dichiarazioni di facciata del Genoa, c'è già l'accordo con Enrico Preziosi. Si tratta di un prestito di 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12.

PERISIC SI PUO' FAREIl Wolfsburg attende un rilancio importante dell'Inter. I tedeschi non hanno mai abbassato le pretese: vogliono 20 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo.

KOVACIC, OGGI SARA' ADDIOOggi sarà definito l'addio di Mateo Kovacic all'Inter. Il Real Madrid e Rafa Benitez attendono il centrocampista croato. Piero Ausilio ultimerà i dettagli con la dirigenza delle Merengues.

MANCINI SALUTA KOVACICDopo lo 0-0 contro l'Aek Atene nell'ultima amichevole dell'Inter, Roberto Mancini ha voluto guardare il bicchiere mezzo pieno: "In tre giorni non potevano cambiare troppe cose. Nella ripresa siamo stati più brillanti e in difesa abbiamo fatto meglio. Abbiamo avuto le occasioni per vincere". Il tema però è la cessione di Kovacic: "Siamo tutti dispiaciuti, ma ci sono regole da rispettare. Servono sacrifici, ma faremo una grande squadra".

CRISCITO: "REALE L'INTERESSE DELL'INTER""L'interesse da parte dell'Inter c'è e fa molto piacere, ma è un discorso che sta portando avanti il mio procuratore". Lo ha detto Criscito a Fcinternews. "Non ho ancora avuto contatti con l'Inter, a questo pensa il mio agente. Per ora, comunque, non c'è nulla di concreto. Sarebbe bellissimo vestire la maglia nerazzurra". Tra martedì e mercoledì il suo procuratore andrà in missione a San Pietroburgo. L'operazione è difficile, Villas Boas lo considera incedibile. E il club russo difficilmente lo farà partire in prestito.

AGENTE PERISIC: "VIA KOVACIC? ORA SI PUO' FARE"La cessione imminente di Mateo Kovacic al Real Madrid potrebbe avvicinare Ivan Perisic all'Inter. Uno scenario sul quale FcInter1908 ha interrogato l'agente del giocatore del Wolfsburg, Tonci Martic: "Spero che la cessione di Kovacic sblocchi la trattativa. Penso si possa fare".