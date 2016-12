20 giugno 2015 Inter, mercato live: Kovacic, il Liverpool offre 25 milioni Ranocchia è pronto a rinnovare fino al 2019

KONDOGBIA HA FIRMATONotizia dal Principato, anzi: dalla sede del Monaco. Sono le 17,25 e a quanto dicono proprio in questi istanti Geoffrey Kondogbia ha firmato il contratto che lo lega all'Inter per 5 stagioni. Ovvio che il tutto sarà poi ufficiale dopo le visite mediche.

IMBULA VICINO. ANZI NODopo Kondogbia, l'Inter si appresta a chiudere l'affare Imbula con il Marsiglia. Venerdì sera è scaduto il termine del club francese per accettare o meno la proposta di Thohir (18 milioni, la richiesta era di 23 milioni), e da quel che risulta il Marsiglia ha detto sì. A questo punto, per il 23enne Giannelli Imbula la trattativa sarebbe in fase conclusiva. Ma da ambienti nerazzurri trapelano voci diverse: nel senso che l'oneroso acquisto concluso col Monaco chiude, di fatto, le porte per Imbula. Al momento.

KOVACIC: LIVERPOOL PRONTO A CHIUDERE A 25 MLNMentre l'Inter ha chiuso il cerchio per Kondogbia, Kovacic - su cui da tempo c'è il Liverpool - potrebbe lasciare i nerazzurri per fare spazio al francese e garantire alle casse di Thohir un po' di ossigeno. Soprattutto alla luce dei 36 milioni versati per Kondogbia. I Reds sono certi di poter chiudere l'affare a 25 milioni, mentre l'Inter continua a chiedere 30 milioni.

RANOCCHIA RINNOVA, IN SETTIMANA L'ANNUNCIOAnnunciato ormai da settimane, il rinnovo di Ranocchia non è ancora arrivato ufficialmente ma le parti sembrano aver ormai raggiunto l'intesa definitiva. Secondo quanto filtra, il prolungamento fino al 2019 verrà annunciato la prossima settimana.

PIACE IL GIOVANE IVANICIl nome nuovo in casa Inter è quello di Mirko Ivanic, giocatore classe 1993, del Vojvodina. "Mirko è il miglior giovane serbo, ha 22 anni e moltissimi margini di miglioramento. Stankovic? Qualcosa c'è stato, ma chiedete a lui per altri dettagli. Parlare di un eventuale accordo adesso è complicato, anche perché è preferibile non parlarne. Ad ogni modo tutto dipende dall'Inter: se loro vorranno Ivanic si trasferirà. Io so che i nerazzurri hanno un forte interesse per il giocatore, ma nulla di più, non escludo abbiano però parlato con il club. Sicuramente se l'Inter decidesse di portare il giocatore in Italia, Mirko accetterebbe subito perché non si può dire no a un club simile", le parole di Ljubomir Vorkapic a fcinternews.it.

THIAGO MOTTA LASCIA IL PSG. E ADESSO?Thiago Motta ha deciso: lascia il Paris St Germain. Non al rinnovo del contratto (scade nel 2016) e via libera al trasferimento. Decisione di queste ore, oltre la quale è da considerare l'interesse di Mancini per portarlo all'Inter. Ci si lavora da tempo, ma l'Atletico Madrid sembra più vicino a Thiago Motta che Simeone vuole come uomo d'ordine nel a centrocampo. I due fronti sono aperti, quello spagnolo il più probabile.

GALA-FELIPE MELO, NIENTE RINNOVOSono giorni decisivi anche per Felipe Melo del Galatasaray. Il brasiliano aveva chiesto al Galatasaray un triennale, ma i turchi non vogliono concedere al giocatore un nuovo contratto così lungo. Così Inter e Siviglia sono alla finestra e seguono con interesse l'evolversi della vicenda.

SI PENSA AL MERCATO IN USCITASi pensa anche al mercato in uscita. Non solo la cessione di Kovacic al Liverpool, ma anche l'addio a Nagatomo che piace tanto a Lille, West Bromwich Albion, Schalke 04 e Sampdoria. Botta è, invece, vicino ai messicani del Pachuca e Juan Jesus potrebbe tornare in Brasile. Kuzmanovic ha mercato in Germania. Un altro addio sarà quello di Donkor: il difensore classe 1995 andrà in prestito in serie B o sarà ceduto all'estero.

KOVACIC, IL LIVERPOOL SBARCHERA' A MILANOMissione Liverpool per Mateo Kovacic. A giorni è atteso l'arrivo a Milano dei dirigenti del Liverpool per chiudere l'affare con l'Inter. I nerazzurri incasseranno 22 milioni di euro da investire per Imbula del Marsiglia.

STANKOVIC TORNA IN NERAZZURROAdesso è ufficiale: Dejan Stankovic torna all'Inter per ricoprire il ruolo di First Team Club Manager. L'ex centrocampista, l'anno scorso vice di Andrea Stramaccioni all'Udinese, ha collezionato 326 presenze in nerazzurro (segnando 42 gol). All'interno dello staff di Roberto Mancini lavorerà in stretta collaborazione con la direzione sportiva nella gestione dei calciatori della prima squadra, in campo e fuori dal campo. "E' un piacere e una gioia per me dare il benvenuto a una leggenda come Dejan Stankovic. Come già fatto durante la carriera da giocatore, potrà contribuire in maniera determinante all'affermazione dell'Inter nel mondo", le parole del dg Marco Fassone. Felice anche Stankovic: "Tornare all'Inter è un onore. Sono davvero contento ed emozionato perché, come ho sempre detto, i colori nerazzurri saranno per sempre sulla mia pelle. Il giorno in cui ho capito che non avrei più indossato la maglia dell'Inter ho pianto. Adesso torno qui, con orgoglio e determinazione, per difendere il nostro club con un altro ruolo".

MURILLO A MIRANDA: "COPPIA DA URLO"Difesa tutta nuova per l'Inter con Murillo e Miranda. Il colombiano ha già accolto il brasiliano che sta per firmare: "E' un grande giocatore che ovviamente conosco per averlo visto e affrontato in Liga in questi anni. Ha fatto la differenza con l'Atletico Madrid, non una squadra qualsiasi: sarebbe bello poter giocare con lui", le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

INCONTRO COL CHIEVO PER ZUKANOVICl'Inter al lavoro anche per Ervin Zukanovic. Tuttomercatoweb.com racconta di un incontro con il Chievo Verona per sbloccare l'affare che comprenderebbe anche Ezequiel Schelotto. Per ora fumata grigia perché i gialloblù sono usciti insoddisfatti dal vertice per l'offerta ricevuta. Nei prossimi giorni le parti si potrebbero riavvicinare.

C'E' L'ACCORDO PER MIRANDAL'Inter piazza il primo colpo del mercato estivo: dall'Atletico Madrid arriva Miranda. Il difensore brasiliano arriverà in prestito oneroso (3 milioni) più 9,5 milioni di riscatto obbligatorio e 2 di bonus. Il giocatore firmerà un triennale da 2,5 milioni di euro. Visite mediche e ufficialità al ritorno dalla Coppa America del giocatore.

MIRANDA: "INTER GRANDE CLUB"A un passo dal sì all'Inter, e con l'accordo fra i club, Miranda (Atletico Madrid) ha parlato del suo futuro: "L'Inter è un grande club, ma io ho ancora un anno di contratto con l'Atletico.

THIAGO MOTTA-PSG, RINNOVO?Giungono voci da Parigi secondo le quali il Psg intende proporre a Thiago Motta (uno dei primi nomi nell'agenda di Mancini) il rinnovo del contratto che scade nel 2016. Una mossa che potrebbe spiazzare il club nerazzurro, ma si tratta soltanto di voci.

PEREIRA-ESTUDIANTES, RISCATTO LONTANOSecondo il quotidiano argentino Olé, l'Estudiantes non eserciterà il diritto di riscatto per Alvaro Pereira. La decisione è stata presa dal consiglio direttivo del club di La Plata in merito all'esterno uruguayano, che dovrebbe così fare ritorno all'Inter.