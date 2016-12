16 agosto 2015 Inter, mercato live: Kovacic al Real Madrid, anche Mancini conferma Trattativa lampo: ai nerazzurri vanno 35 milioni più bonus

MANCINI SALUTA KOVACICDopo lo 0-0 contro l'Aek Atene nell'ultima amichevole dell'Inter, Roberto Mancini ha voluto guardare il bicchiere mezzo pieno: "In tre giorni non potevano cambiare troppe cose. Nella ripresa siamo stati più brillanti e in difesa abbiamo fatto meglio. Abbiamo avuto le occasioni per vincere". Il tema però è la cessione di Kovacic: "Siamo tutti dispiaciuti, ma ci sono regole da rispettare. Servono sacrifici, ma faremo una grande squadra".

CRISCITO: "REALE L'INTERESSE DELL'INTER""L'interesse da parte dell'Inter c'è e fa molto piacere, ma è un discorso che sta portando avanti il mio procuratore". Lo ha detto Criscito a Fcinternews. "Non ho ancora avuto contatti con l'Inter, a questo pensa il mio agente. Per ora, comunque, non c'è nulla di concreto. Sarebbe bellissimo vestire la maglia nerazzurra". Tra martedì e mercoledì il suo procuratore andrà in missione a San Pietroburgo. L'operazione è difficile, Villas Boas lo considera incedibile. E il club russo difficilmente lo farà partire in prestito.

CHIESTO AL REAL IL PRESTITO DI COENTRAO A latere della trattativa per Kovacic, Inter e Real hanno parlato anche di Coentrao: i nerazzurri hanno chiesto il portoghese in prestito.

AGENTE PERISIC: "VIA KOVACIC? ORA SI PUO' FARE"La cessione imminente di Mateo Kovacic al Real Madrid potrebbe avvicinare Ivan Perisic all'Inter. Uno scenario sul quale FcInter1908 ha interrogato l'agente del giocatore del Wolfsburg, Tonci Martic: "Spero che la cessione di Kovacic sblocchi la trattativa. Penso si possa fare".

DOMANI AUSILIO A MADRID PER CHIUDERE L'AFFARE KOVACIC La chiusura dell'affare Kovacic, nato da una trattativa lampo annunciata in mattinata dall'account twitter @RMadridInfo, è prevista domani quando i dirigenti interisti guidati dal ds Piero Ausilio saranno a Madrid per ratificare l'accordo.

CLAMOROSO: KOVACIC È DEL REAL MADRIDDalla Spagna è arrivata una notizia clamorosa: affare lampo del Real Madrid che ha acquistato Mateo Kovacic. All'Inter 35 milioni di euro più bonus.

IL LIVERPOOL ALZA L'OFFERTA PER KOVACICNon c'è solo il Milan (timido sondaggio) su Mateo Kovacic, ma anche il Liverpool. I Reds, secondo quanto riporta il Telegraph, nelle ultime ore avrebbero alzato l'offerta per il centrocampista croato. Si parla di 25 milioni di euro. A questa cifra, l'Inter ci potrebbe pensare.

ZUNIGA ALTRO NOME PER LA FASCIAL'Inter è a caccia di un terzino. Sono tanti i nomi accostati al club nerazzurro, che però deve prima sbrigare il mercato in uscita, sempre bloccato, anche per quanto riguarda gli esterni difensivi in rosa. Oltre ai nomi noti (Clichy, Masuaku, la new entry Siqueira), secondo Alfredo Pedullà l'Inter starebbe monitorando la situazione di Camilo Zuniga, ai margini del Napoli di Sarri. Il colombiano sta attendendo l'offerta giusta per trasferirsi. Piace anche alla Roma e ad alcune squadre di Premier League.

INCONTRO CON MERTENSPer il Napoli Dries Mertens è uno di quei giocatori intoccabili, ma lunedì l'Inter farà comunque un tentativo per il belga. Piero Ausilio incontrerà l'entourage del giocatore per discutere di un eventuale accordo. Aurelio De Laurentiis è spettatore molto ma molto interessato.

SANTON, C'E' LA ROMA. IPOTESI SCAMBIO LJAJIC-D'AMBROSIO Lavori in corso tra Roma e Inter: i giallorossi hanno chiesto il prestito con obbligo di riscatto di Santon. Nel colloquio tra le due dirigenze si è poi parlato anche di uno scambio tra Ljajic e D'Ambrosio.

ACCORDO DI MASSIMA PER PEROTTI COL GENOA Dodici milioni: due subito, il rimanente dilazionato in tre anni. Questa la base d'accordo tra l'Inter e il Genoa per Perotti, alternativa a Perisic.

A SINISTRA IDEA SIQUEIRA Cresciuto nelle giovanili dell'Inter e ora nuovamente nel mirino nerazzurro. Dopo essere arrivato a un passo dalla Juve, adesso per Siqueira si apre una prospettiva interista: un sondaggio con l'Atletico Madrid con l'intenzione di riprendere il discorso settimana prossima, quando anche sul fronte attaccante esterno ci sarà maggior chiarezza.

LA SAMPDORIA VUOLE SANTONLa Sampdoria pensa a Santon e, come rivela 'Tuttosport', ha chiesto informazioni all'Inter per il giocatore. L'ipotesi è quella del prestito oneroso con il riscatto obbligato nella stagione successiva.

SONDAGGIO PER VRSALJKO: 15 MILIONI LA RICHIESTATentativo dell'Inter per Sime Vrsaljko. Come scrive il 'Corriere dello Sport', a margine del Trofeo Tim, il clu nerazzurro ha chiesto informazioni al Sassuolo sul terzino croato. Ma la richiesta della società neroverde è alta: 15 milioni.

COENTRAO PER LA FASCIA SINISTRAE' Fabio Coentrao l'obiettivo dell'Inter per la fascia sinistra. Negli ultimi giorni il club nerazzurro ha sondato il terreno attraverso intermediari e ora è pronta ad agire concretamente per il portoghese del Real Madrid. Il giocatore è stato promesso al Benfica dal suo procuratore Jorge Mendes. Ma proprio quest'ultimo, che cura gli interessi anche di Miranda, potrebbe aiutare in un certo senso l'operazione. L'Inter punta al prestito oneroso con diritto di riscatto.

AGENTE MERTENS: "INTER? UNA POSSIBILITA'"Dries Mertens all'Inter? Una possibilità. Parola di Soren lerby, agente del belga, intervistato da FcInterNews: "Posso dire che non si tratta di semplici rumors e di voci infondate. Quella nerazzurra rappresenta una possibilità. Ad ogni modo Dries è felice al Napoli, ma settimana prossima ne sapremo di più circa il suo futuro".

OFFERTO LEIVA, MA NON CONVINCE IL MANCIOSecondo quanto raccolto dal nostro Paolo Bargiggia, l'agente di Lucas Leiva, che sarà a Milano lunedì, ha offerto il giocatore all'Inter. L'ipotesi, però, non stuzzica Mancini, seccato per il mancato arrivo di Melo.