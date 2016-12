30 giugno 2015 Inter, mercato live: Jovetic nel mirino, ma è derby col Milan Lʼagente dellʼattaccante incontrerà nerazzurri e rossoneri, ufficiale il rinnovo di Ranocchia fino al 2019

INTER-MILAN, NUOVO DERBY PER JOVETICDopo il duello per Kondogbia, a breve potrebbe cominciare un nuovo derby di mercato tra Inter e Milan. Mercoledì, infatti, l'agente di Stevan Jovetic, Fali Ramadani, incontrerà a Milano non solo i nerazzurri ma anche i rossoneri, interessati all'attaccante. Col club di via Aldo Rossi si parlerà anche di Nastasic, difensore che piace al Milan.

RANOCCHIA-INTER: FIRMA FINO AL 2019Andrea Ranocchia ha firmato il contratto che lo lega all'Inter fino al 30 giugno 2019. La trattativa era partita a inizio primavera ed è giunta a conclusione poco prima dell'ora di cena, con la soddisfazione del difensore che è anche capitano nerazzurro. E come la mettiamo con le voci di mercato che vorrebbero Ranocchia sulla lista dei cedibili (l'ultima, il Napoli)? La mettiamo nel capitolo voci di mercato che ci sono comunque, e su Ranocchia ci sono da tempo visto il suo rendimento, che non è poi diverso da quello della squadra nelle ultime tre-quattro stagioni. Ranocchia, dalla sua, ha la stima di Mancini: e dopo l'arrivo di Miranda e Murillo, con la conferma di Juan Jesus, non avrà più la garanzia del posto. Se volesse lasciare l'Inter... Ma Ranocchia è contento di restare all'Inter: quattro anni ancora.

CARRIZO RINNOVA FINO AL 2017L'Inter ha rinnovato il contratto di due anni a Juan Pablo Carrizo. Il portiere argentino resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2017. Nella scorsa stagione Carrizo ha totalizzato 12 presenze: uno in campionato, due in Coppa Italia e 9 in Europa League.

L'AGENTE DI JOVETIC E' ARRIVATO A MILANOL'agente di Stevan Jovetic, Fail Ramadani, è arrivato a Milano. Il montenegrino è nel mirino dell'Inter.

BARTOMEU: "PEDRO NON SI MUOVE"Pedro Rodriguez è uno dei nomi più spesso accostati all'Inter. Ora però il presidente del Barcellona Bartomeu smentisce categoricamente questa possibilità a Sport: "Pedro non è in alcuna lista per le cessioni. Luis Enrique conta su di lui".

ADL: NO ALL'OFFERTA INTERLa prima risposta all'offerta dell'Inter per Mertens è no. Aurelio De Laurentiis ha fatto sapere al club nerazzurro che per Mertens vuole 14 milioni, senza contropartite tecniche. L'Inter aveva proposto Ranocchia e 6 milioni di euro.

KUZMANOVIC AL BASILEA: E' FATTAZradko Kuzmanovic è un giocatore del Basilea. Ha firmato un contratto di 5 anni e all'Inter andranno 2 milioni più bonus che dipende dalle presenze e dal rendimento del centrocampista.

MONTOYA GIOVEDI' A MILANOUno alla volta, i nuovi acquisti dell'Inter di Mancini arrivano a Milano per le visite mediche e la firma del contratto. Dopo Kondogbia e Miranda, giovedì è atteso Montoya che arriva dal Barcellona. Montoya, 27 anni, firmerà un contratto triennale. L'Inter lo acquista dal Barcellona con la formula del prestito biennale a 1 milioni e obbligo riscatto nel 2017 a 6 milioni.

RANOCCHIA E 6MLN PER MERTENSE' più che concreto l'assalto dell'Inter a Mertens. I nerazzurri avrebbero offerto al Napoli sei milioni ma anche il cartellino di Ranocchia. Si attendono evoluzioni

ENTOURAGE DI MERTENS: "SI', PIACE AI NERAZZURRI"L'Inter fa sul serio per Mertens. L'esterno belga piace molto a Roberto Mancini. La prima offerta al Napoli: 6 milioni di euro più Ranocchia. "Sì, ci sono i nerazzurri", la conferma dell'entourage del giocatore.

MIRANDA: "MI MANDA SIMEONE"Miranda ha rilasciato le prime dichiarazioni da calciatore dell'Inter: "Sono molto felice di essere all'Inter, ho parlato con Simeone. Lui mi ha detto che è un grande club. Perché l'Inter? Il mio obiettivo era cercare una nuova sfida, i nerazzurri sono una grande squadra e anche una grande sfida per me. Se sarà una grande stagione? Sì, credo proprio di sì".

"IMBULA? MAI SENTITO NOMINARE"A Oporto, giornali, siti e televisioni scrivono e dicono che Giannelli Imbula sta per firmare il contratto che lo lega al Porto per 5 anni, previo versamenti di 23 milioni al Marsiglia. Tutto fatto, "scippo" all'Inter compreso. Ma a corredo di questa attesa, ecco l'incredibile uscita del presidente del Porto, Pinto da Costa: "Dite che Imbula è qui a Oporto, ma io non so chi sia e non ho mai parlato con lui". Verrebbe da dire: si riapre la trattativa con l'Inter. Verrebbe da dire, ma al momento questa è solo fantasia di mercato.

SPUNTA ANCHE MERTENSL'Inter cerca una seconda punta e il nome spuntato nelle ultime ore è quello di Dries Mertens. Non sarà facile, comunque, trovare l'accordo col Napoli. Quagliarella l'alternativa.

IL GALA LIBERA MELOMentre i nerazzurri si guardano attorno e tornano alla caccia di Mario Suarez, dalla Turchia rimbalzano segnali interessanti sul fronte Felipe Melo. Stando a quanto riportato da Fcinternews, Hamza Hamzaoglu, allenatore del Galatasaray, non avrebbe infatti convocato il brasiliano per il ritiro austriaco che dovrebbe iniziare il 5 luglio

MIRANDA UFFICIALE: C'E' LA FIRMAIl centrale a questo punto ex Atletico Madrid sta sostenendo le visite mediche con l'Inter prima di firmare il contratto. Si attende l'ufficialità, ma è solo questione di qualche ora.

IL GENOA VUOLE OBISecondo la Gazzetta dello Sport, Gasperini vorrebbe Joel Obi al Genoa. Il centrocampista dell'Inter è stato lanciato titolare in nerazzurro nel 2011 proprio dal tecnico rossoblù, che vorrebbe portarlo al Grifone.

TUTTO SU MARIO SUAREZ, LUCAS LEIVA L'ALTERNATIVAPerso Imbula, l'Inter non è rimasta a guardare e ha deciso di puntare tutto su Mario Suarez. Il centrocampista dell'Atletico Madrid viene valutato 10 milioni di euro, ma nella trattativa potrebbe essere inserita una contropartita tecnica. In attesa della risposta degli spagnoli, Felipe Melo viene congelato, mentre torna ad aprirsi la pista che porta a Lucas Leiva, in uscita dal Liverpool.

LENO PER IL DOPO HANDANOVICBernd Leno è stato individuato dall'Inter come il possibile erede di Handanovic. Nonostante il rinnovo del portiere sloveno, i nerazzurri stanno pensando al futuro e l'estremo difensore del Bayer Leverkusen, 23 anni, sembra rappresentare il tassella da cui ripartire. Il nuovo Neuer viene valutato 15 milioni di euro.