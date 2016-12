23 luglio 2015 Inter, mercato live: Jovetic è ad un passo Il ds dello Schalke: "Sì, vogliamo Shaqiri". Felipe Melo, destino in nerazzurro

IL GALATASARAY PENSA A NAGATOMOIl Galatasaray starebbe pensando a Yuto Nagatomo, il terzino giapponese in uscita dall'Inter. Sneijder lo vorrebbe in Turchia.

JOVETC, OK AL PRESTITO BIENNALEAbbandonata la pista Salah, l'Inter è a un passo da Stevan Jovetic. Settimana prossima potrebbe arrivare la fumata bianca (con tanto di visite mediche) per un prestito biennale con obbligo di riscatto. L'accordo con il giocatore c'è già, quello con i Citizens è sulla base dei 15 milioni di euro.

FENERBAHCE: "GUARIN NON CI INTERESSA"Con un comunicato sul proprio sito il Fenerbahce ha negato ogni tipo di trattativa per Fredy Guarin. "Qualsiasi notizia sul trasferimento di Guarin al nostro club non è vera, come anticipato abbiamo preso le giuste precauzioni per evitare che il pubblico sia informato con notizie false di questo tipo".

KRHIN, UFFICIALE AL GRANADAContinua l'esperienza nella Liga per Rene Krhin. Dopo l'avventura al Cordoba degli ultimi 6 mesi, il centrocampista sloveno si è trasferito dall'Inter al Granada. Come si legge sul profilo Twitter della squadra spagnola, l'ex Bologna ha firmato un quadriennale e questa mattina, dopo aver superato le visite mediche, si è subito allenato con i suoi nuovi compagni.

AG. MASUAKU: "INTER? DESTINAZIONE GRADITA"Masuaku gradirebbe un trasferimento all'Inter. Ne ha parlato, a fcinternews.it, il suo agente Antonio Lingenti: "L'Inter segue il giocatore da novembre, ha mandato con costanza degli osservatori a monitorarlo. Non nego che al giocatore la destinazione sarebbe gradita per tanti motivi, fra i quali la presenza di Kondogbia con cui Arthur è molto amico. C'è anche l'interesse della Roma. Un suo trasferimento dipenderà molto dalla velocità con cui l'Inter effettuerà le cessioni degli esuberi presenti in rosa. Se queste non dovessero essere effettuate celermente la Roma potrebbe rifarsi sotto. L'Olympiacos lo valuta circa 13 milioni, ma la trattativa potrebbe chiudersi anche attorno agli 8 milioni, considerata, appunto, la volontà di Arthur di cambiare aria e accettare una sfida come quella dell'Inter".

DS SCHALKE: "SHAQIRI? ANCORA NULLA DI CONCRETO"Lo Schalke 04 ha parlato di Shaqiri: "Mi chiedete tutti di lui e posso dirvi questo: siamo in contatto con il suo entourage, è vero, ma al momento non c'è nulla di concreto", le parole di Hors Heldt, ds del club di Gelsenkirchen.

EVANS KONDOGBIA AL RENATEIl Renate ha ufficializzato l'arrivo di Evans Kondogbia, fratello maggiore del nerazzurro Geoffrey: 'Bienvenue Monsieur Kondogbia', il messaggio del club lombardo.

IL MARSIGLIA SU MEDELAdesso c'è il Marsiglia su Medel. Il centrocampista cileno non è considerato incedibile dall'Inter e adesso potrebbe raggiungere Bielsa in Francia.

INTER-CITY: LE CIFRE PER JOVETICRoberto Mancini è pronto ad abbracciare Stevan Jovetic e l'Inter. Dopo aver raggiunto l'accordo con il montenegrino già da qualche settimana - pronto un quadriennale a 3,65 milioni a stagione - il club nerazzurro ha trovato l'intesa anche con il Manchester City, che abbassato la richiesta iniziale di 20 milioni. i dettagli dell'operazione: prestito oneroso da 3 milioni con riscatto fissato a 12.

JOVETIC: "IO ALLA ROMA NO, EDIN...""Io alla Roma? No, io no. Edin sì, penso proprio che lui ci andrà". Parole di Jovetic, raccolte dal Corriere dello Sport, a Melbourne alla domanda di un tifoso.

JOVETIC AD UN PASSOOrmai ci siamo: l'Inter e Jovetic sono vicinissimi. Il Manchester City è disposto ad abbassare la valutazione del montenegrino da 20 a 15 milioni. L'Inter sta per chiudere per un prestito oneroso da 3 milioni con riscatto fissato a 12. Operazione in dirittura d'arrivo.

BARDI VERSO L'ESPANYOLEsperienza nella Liga per Francesco Bardi. Il portiere dell'Under 21 lascia l'Inter e va in prestito all'Espanyol, dove sostituirà Kiko Casilla, appena trasferitosi al Real Madrid.

LONGO: "FUTURO? VEDREMO"Rientrato all'Inter dopo il prestito al Cagliari, il futuro di Samuele Longo non è ancora chiaro: "Per il momento sono qui con l'Inter, lavoro giorno dopo giorno e vivo questa opportunità - dice l'attaccante a Inter Channel -. Poi vedremo cosa deciderà il club, quello che voglio fare è solamente segnare e fare bene in questa nuova stagione".

SHAQIRI: "BUNDESLIGA MIO OBIETTIVO"Xherdan Shaqiri è rimasto in panchina per tutti i 90' di Inter-Bayern. Intervistato sul suo futuro da Sport1, ha spiegato: "Lo Schalke? E' un club importante e nutre grandi ambizioni anche in ambito internazionale. Io però al momento sono ancora un giocatore dell'Inter ed ho un contratto molto lungo qui. Per ora non posso ancora dire molto, ma mi piacerebbe giocare in Bundesliga, è un mio obiettivo".