22 luglio 2015 Inter, mercato live: Jovetic è ad un passo Intanto Felipe Melo vuole solo i nerazzurri

JOVETIC AD UN PASSOOrmai ci siamo: l'Inter e Jovetic sono vicinissimi. Il Manchester City è disposto ad abbassare la valutazione del montenegrino da 20 a 15 milioni. L'Inter sta per chiudere per un prestito oneroso da 3 milioni con riscatto fissato a 12. Operazione in dirittura d'arrivo.

BARDI VERSO L'ESPANYOLEsperienza nella Liga per Francesco Bardi. Il portiere dell'Under 21 lascia l'Inter e va in prestito all'Espanyol, dove sostituirà Kiko Casilla, appena trasferitosi al Real Madrid.

LONGO: "FUTURO? VEDREMO"Rientrato all'Inter dopo il prestito al Cagliari, il futuro di Samuele Longo non è ancora chiaro: "Per il momento sono qui con l'Inter, lavoro giorno dopo giorno e vivo questa opportunità - dice l'attaccante a Inter Channel -. Poi vedremo cosa deciderà il club, quello che voglio fare è solamente segnare e fare bene in questa nuova stagione".

L'AGENTE DI KOVACIC: "RESTA AL 100%"Mateo Kovacic resta all'Inter al 100%, parola dell'agente. "Mateo è molto felice all'Inter e non andrà via, questo è certo - ha detto Nikky Vuksan a fcinternews.it -. Abbiamo rinnovato il contratto con la società da poco tempo, e quindi non c'è nulla da aggiungere. Le prime uscite nel nuovo ruolo sono andate bene, sono contento per lui. Liverpool, Real e Barcellona su Mateo? Non c'è nulla di vero, resta all'Inter".

SONDAGGI DALLA PREMIER PER NAGATOMOYuto Nagatomo verso la Premier. Il giapponese, attualmente in tournée con la squadra in Cina, non rientra più nei piani del club nerazzurro e secondo quanto riportato da FcInterNews.it potrebbe presto trasferirsi in Inghilterra. Fino ad ora gli interessamenti provengono dal West Bromwich Albion e dallo Stoke City: solo contatti interlocutori in attesa di sviluppo.

FELIPE MELO: "VOGLIO L'INTER"Felipe Melo vuole l'Inter e questa scelta l'ha già comunicata ad Hamza Hamzaoglu, il presidente del Galatasaray: "Se riuscissi ad andare all'Inter per me sarebbe meglio. La mia famiglia non sta bene in Turchia, non vuole più rimanere qui. E' un bel posto, ma abbiamo vissuto momenti difficili qui. Prima di indossare una divisa, deve essere convinta anche la mia famiglia. Ma se non troverò l'accordo con nessun altro club, allora rimarrò qui. E finché rimarrò qui darò tutto per questa maglia", in sintesi il pensiero del centrocampista ex Fiorentina ed ex Juventus.

KRHIN VA AL GRANADAIniziano anche le cessioni. Il primo a far le valigie è Krhin che ha accettato il Granada. All'Inter 1,3 milioni di euro per la cessione.

ANSALDI PER LA FASCIAL'Inter ha bisogno di un terzino sinistro e sta valutando diversi nomi. L'ultimo, in ordine di tempo, è Cristian Ansaldi dello Zenit. L'argentino è ambidestro e ha passaporto italiano: i russi lo valutano sei milioni di euro come scrive il Corriere dello Sport. Sempre sotto osservazione Siqueira, Masuaku e Telles.

SHAQIRI SI ACCORDA CON LO SCHALKE, PERISIC VICINOL'Inter è ad un passo dal chiudere la cessione di Shaqiri allo Schalke e l'acquisti di Perisic dal Wolfsburg. Lo svizzero ha infatti trovato l'accordo con il club di Gelsenkirchen. Di conseguenza l'Inter sta accelerando per il croato, che ha rifiutato il rinnovo con il club tedesco. A questo punto nei prossimi giorni si dovrebbe arrivare ad una chiusura, con Perisic all'Inter e Shaqiri allo Schalke.

PRESO IL BABY MANAJRey Manaj è un nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante albanese, classe 1997, ha firmato un quadriennale con i nerazzurri. Lo ha annunciato l'ex centravanti della Cremonese sul proprio profilo Facebook: "Ringrazio la mia famiglia, il mio procuratore. Ringrazio anche la Cremonese, ma soprattutto i suoi tifosi... Spero di vedervi più in alto possibile, perché non meritate di stare in quella categoria. Forza Inter, amala".

PERISIC, DOPPIETTA COL WOLFSBURGMentre le voci sul suo futuro si rincorrono, Ivan Perisic è sceso in campo in amichevole con il Wolfsburg, segnando due gol allo Zurigo nella vittoria per 4-2.

SHAQIRI: "BUNDESLIGA MIO OBIETTIVO"Xherdan Shaqiri è rimasto in panchina per tutti i 90' di Inter-Bayern. Intervistato sul suo futuro da Sport1, ha spiegato: "Lo Schalke? E' un club importante e nutre grandi ambizioni anche in ambito internazionale. Io però al momento sono ancora un giocatore dell'Inter ed ho un contratto molto lungo qui. Per ora non posso ancora dire molto, ma mi piacerebbe giocare in Bundesliga, è un mio obiettivo".

L'AGENTE DI PERISIC: "FATTA? NO"Perisic-Inter, affare fatto. Questo dicono le ultime di queste ore, ma l'agente del giocatore, Toni Martic, interpellato da FcInterNews ha detto che non è così: "Io resto fiducioso sulla conclusione dell'affare, ma non è ancora concluso. Il Wolfsburg è restio a privarsi di Perisic, c'è ancora distanza fra i due club e occorre pazientare".

SONDAGGIO PER PEROTTIJovetic? Salah? L'Inter è al lavoro per offrire a Mancini l'attaccante esterno tanto cercato. Nelle ultime ore è rispuntato il nome di Diego Perotti. Una candidatura da non sottovalutare.

DROGBA: "SE L'INTER CHIAMA..."Intervistato da FcInter1908.it Didier Drogba non ha escluso l'ipotesi Inter, pur ammettendo di essere in contatto con un club della Mls. "L'Inter è un grandissimo club e certamente, se dovesse contattarmi, ascolterei volentieri una loro proposta. Al momento sono in trattativa con un club della Mls. Il ruolo di vice-Icardi? Non sarebbe assolutamente un problema, in ogni squadra ci sono attaccanti con cui competere per un posto in squadra".

L'ANDERLECHT VUOLE CAMARAGaston Camara, l'attaccante esterno classe 1996 della Primavera dell'Inter, ha attirato l'attenzione di numerosi club. Bari, Fenerbahce e Troyes sono in fila. Ma in Europa c'è una squadra che, nelle ultime ore, sta insistendo. Si tratta dell'Anderlecht, che ha più volte chiesto informazioni. Al momento, Camara non è in Cina con il resto della squadra a causa di un problema muscolare.

IL GALA INSISTE PER MEDELRassegnati a perdere Felipe Melo, il Galatasaray insiste per Medel. Un intermediario turco è atteso a Milano per incontrare l'Inter e un altro nome, per i nerazzurri, potrebbe essere quello di Alex Telles, terzino sinistro che piace anche al Psg. Nell'incontro il club turco chiederà Medel a Piero Ausilio.