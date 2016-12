2 luglio 2015 Inter, mercato live: Jovetic ci siamo, Santon resta DallʼInghilterra danno lʼaffare per fatto, lʼesterno rimane in nerazzurro

SALAH, INTER ALLA FINESTRALa dura presa di posizione della Fiorentina con Salah non ha scosso troppo l'Inter che, in cuor suo, confida ancora di poter arrivare all'egiziano. I nerazzurri aspettano l'evolversi della situazione e, a questo punto, non si muoveranno ben consapevoli della delicatezza della situazione. Salah e la Fiorentina potrebbero finire in tribunale: il giocatore, infatti, potrebbe ricorrere alla FIFA per dichiarare di non aver mai sciolto il veto, non avendo mai accettato di restare a Firenze e sperando così in un ritorno al Chelsea in attesa degli scenari futuri.

DEPOSITATO IL CONTRATTO DI MURILLOAltra ufficialità in casa Inter: è stato depositato in Lega il contratto del difensore colombiano Jeison Murillo. Cinque anni di contratto per l'ex centrale del Granada.

L'AGENTE DI THIAGO MOTTA: "INTER? TUTTO È POSSIBILE"Intervistato da fcinternews.it, l'agente di Thiago Motta Canovi ha parlato della situazione del centrocampista italo-brasiliano: "Il Psg sa quali sono le nostre richieste, noi sappiamo di avere molte proposte. Prima dobbiamo risolvere la questione con il club parigino, poi valuteremo il da farsi. Non è una questione di soldi. Inter? Non è né una fantasia né una cosa concreta: tutto è possibile".

DAILY MAIL: PER JOVETIC CI SIAMOIl Daily Mail è convinto: ci siamo per Jovetic all'Inter. Il Manchester City vuole chiudere per 15 milioni. Sul giocatore anche il Milan, ma i nerazzurri sono in vantaggio.

AGENTE SANTON: "RESTA SENZA DUBBIO ALL'INTER"Davide Santon non lascerà l'Inter. Questo, almeno, secondo quanto dichiarato a FcInterNews da Renzo Contratto, il procuratore dell'esterno nerazzurro: "Una sua cessione al Watford? Non c'è molto da dire e tanto di cui discutere: Davide rimane al 100% all'Inter, questo è fuori dubbio".

SHAQIRI PER LAVEZZI: IL PSG DICE NOXherdan Shaqiri, fiore all'occhiello del mercato invernale dell'Inter, non rientra nei piani di Mancini per la nuova stagione ed è ufficialmente sul mercato. Secondo le Parisien, infatti, oltre che allo Stoke City lo svizzero è stato proposto anche al Psg in uno scambio con Lavezzi. La società francese ha rifiutato.

MONTOYA: "INTER GRANDE SQUADRA"Martin Montoya è sbarcato a Milano e ha proferito le prime parole da giocatore nerazzurro: "L'Inter è una grande squadra, ho molta voglia di giocare titolare con questa maglia".

THOHIR E MONTOYA A MILANOErick Thohir è arrivato a Milano per seguire da vicino il mercato della sua Inter. Alla Malpensa ha subito incontrato il nuovo esterno Montoya che ieri sera aveva perso l'aereo. Pe l'esterno, ormai ex Barcellona, giornata di visite mediche e firma. Il presidente indonesiano, invece, è atteso in sede per diverse riunioni.

AVANTI PER JOVETIC, CUADRADO PIU' LONTANOIl grande obiettivo di mercato è Stevan Jovetic. Avanti tutta ed Erick Thohir cercherà personalmente di chiudere l'affare con il Manchester City. Si allontana, invece, Cuadrado, per via anche della forte concorrenza della Juventus.

A CENTROCAMPO IL FAVORITO E' MARIO SUAREZMario Suarez, l'Inter è al lavoro: secondo quanto riferito dalla redazione di Premium Sport, il club nerazzurro sta cercando di trovare la formula più adatta e anche un modo per abbassare le pretese dell'Atletico Madrid. Le alternative al regista dei Colchoneros, tornato d'attualità dopo la partenza di Gilbert Imbula verso il Porto, sono rappresentate dal brasiliano dell'Udinese Allan, per il quale però il Napoli è in vantaggio, e i nomi ormai classici come Felipe Melo.

C'E' IL SI' DI PERISIC, SI LAVORA COL WOLFSBURGL'Inter spinge sull'acceleratore per Ivan Perisic. Il responsabile del mercato nerazzurro ha incontrato l'entourage del croato: il giocatore è convinto del progetto dei nerazzurri e ha dato la propria disponibilità a trasferirsi in Italia. Proseguono anche i contatti, finora positivi, con il Wolfsburg. I tedeschi hanno aperto al prestito con obbligo di riscatto: si parla di 18-20 milioni di euro come spesa complessiva.

OBI VA AL TORINONovità anche in uscita. È fatta col Torino per la vendita di Joel Obi, i granata verseranno nelle casse dei nerazzurri 2,3 milioni. Giovedì le visite mediche.

MONTOYA SBARCA GIOVEDI' A MILANOSlitta di qualche ora l'arrivo a Milano di Montoya. Il difensore spagnolo ha infatti perso l'aereo che avrebbe dovuto portarlo in Italia: partirà così solo nella mattinata di giovedì. Al suo arrivo subito le visite mediche e la firma sul contratto biennale con il club nerazzurro.

MIRANDA: "TIFOSI, CI DIVERTIREMO"Miranda è ufficialmente un giocatore dell'Inter: "San Siro è uno stadio mitico, impressionante" ha dichiarato il centrale difensivo brasiliano a Inter Channel. "Ci ho giocato una volta contro il Milan e dico che sicuramente avremo molte gioie qui. Mi piace la maglia nerazzurra, mi sta bene, mi piacciono questi colori che sicuramente mi daranno molta gioia. Simeone? Mi ha detto che ho fatto un'ottima scelta e che sono in un grandissimo club. Sicuramente aiuterò la squadra a ritornare grande. Voglio dire ai nostri tifosi che farò di tutto per far sì che l'Inter torni campione".

THOHIR: "MIRANDA ALTRA PEDINA IMPORTANTE"Il benvenuto a Joao Miranda e un incitamento in vista dell'inizio della nuova stagione. Erick Thohir, atteso giovedì a Milano, torna a esprimersi attraverso il sito ufficiale dell'Inter: "Miranda costituisce un'altra pedina importante al servizio di Roberto Mancini per la nostra nuova Inter. Un giocatore d'esperienza che non vede l'ora di mettersi in gioco in questa nuova avventura e noi con lui. L'inizio della stagione è ormai alle porte, è sempre una grande emozione, per noi e per i tifosi! Forza Inter!".

AG. HANDANOVIC: "VALUTIAMO OFFERTE"Nebbia sul futuro di Samir Handanovic all'Inter. L'agente del giocatore, Federico Pastorello, ha parlato del mancato rinnovo: "Le tempistiche sono cambiate - ha dichiarato a FcInterNews -. Abbiamo interrotto le trattative per il prolungamento, al massimo le riprenderemo a settembre. Per il momento Handanovic rimane senza il rinnovo. Valutiamo le offerte e tutte le porte restano aperte, non escludiamo nessuna possibilità ma Samir è contento di come la società si sta muovendo sul mercato".

AG. NAGATOMO: "CESSIONE? VEDIAMO"Federico Pastorello ha parlato anche di Nagatomo: "Il discorso è lo stesso di Handanovic. Se arrivassero offerte serie le valuteremo".

SHAQIRI DICE NO ALLO STOKE CITYLo Stoke City supera l'Everton per Shaqiri: il club inglese ha offerto 17 milioni di euro per lo svizzero e l'Inter ha accettato l'offerta. Adesso c'è solo da capire la volontà di Shaqiri, che già nei giorni scorsi aveva dichiarato di voler rimanere in nerazzurro. E il centrocampista svizzero ha fatto sapere di non voler accettare lo Stoke City. Al momento.

OFFERTA INTER A JOVETIC: L'AGENTE DICE SI'L'agente di Stevan Jovetic, Fail Ramadani, è arrivato martedì sera a Milano e ha incontrato il ds nerazzurro Ausilio. A Ramadani, l'Inter ha prospettato un contratto per Jovetic di 4 anni a quasi 5 milioni di euro a stagione, e la risposta è stata positiva. Ora l'Inter attende altri riscontri, su Jovetic ci sono altre società e una risposta dovrebbe arrivare entro il fine settimana.

INTER-MILAN, NUOVO DERBY PER JOVETICDopo il duello per Kondogbia, a breve potrebbe cominciare un nuovo derby di mercato tra Inter e Milan. Mercoledì, infatti, l'agente di Stevan Jovetic, Fali Ramadani, incontrerà a Milano non solo i nerazzurri ma anche i rossoneri, interessati all'attaccante. Col club di via Aldo Rossi si parlerà anche di Nastasic, difensore che piace al Milan.