1 agosto 2015 Inter, mercato live: Interessa Callejon, Juan Jesus è la carta per lo spagnolo Le difficoltà di arrivare a Perisic spingono lʼInter a cambiare strategia

AGENTE CALLEJON: "CREDO RESTERA' A NAPOLI""L'Inter? Non c'è nulla di vero, sono solamente voci che non trovano conferma. Quindi escludo che il giocatore possa trasferirsi a Milano". Parola di Manuel Garcia Quillon, agente dell'esterno spagnolo, a FcInterNews. "Resterà al Napoli? Penso proprio di sì".

AS: IL GALATASARAY INSISTE PER MEDELIl Galatasaray non molla la presa su Medel. Secondo quanto riporta As, i turchi potrebbero completare lo scambio con Felipe Melo aggiungendo un conguaglio di 3 milioni di euro.

SHAQIRI, D'AMBROSIO E NAGATOMO NON CONVOCATII convocati di Roberto Mancini per l'amichevole con il Galatasaray indirizzano il mercato nerazzurro. Non voleranno infatti in Turchia: Marco Andreolli, Danilo D'Ambrosio, Yuto Nagatomo, Ezequiel Schelotto, Xherdan Shaqiri e Saphir Taider, che si alleneranno invece a Riscone di Brunico per la seconda parte del ritiro insieme a Gary Medel. Se il cileno è a Riscone per riprendere la preparazione, i sei non convocati da Mancini sono i calciatori in uscita o comunque coinvolti in trattative di mercato.

LONGO AL FROSINONEL'attaccante Samuele Longo, classe 1992, va in prestito al Frosinone, mentre Puscas è andato al Bari, in serie B.

JUAN JESUS PER CALLEJONSecondo quanto riporta Tuttosport, l'Inter starebbe lavorando con il Napoli per acquistare Callejon. Juan Jesus è finito nel mirino della squadra di Maurizio Sarri e il brasiliano potrebbe così finire in una trattativa per arrivare all'esterno spagnolo, viste anche le difficoltà di convincere il Wolfsburg per Perisic.

INCONTRO PER FELIPE MELO-TELLESDopo l'amichevole di domani contro il Galatasaray, l'Inter incontrerà i dirigenti turchi per portare avanti un doppio affare. Arrivare a Felipe Melo e Telles e cedere Nagatomo.

JOVETIC UFFICIALEStevan Jovetic è ufficialmente un giocatore dell'Inter: sono arrivati i documenti da Manchester, e il contratto del montenegrino (che ha firmato sino al 2019) è stato depositato. "Si tratta di un'altra importante pedina per la nostra squadra, un giocatore dinamico che aggiungerà ancora più valore al nostro attacco. Mancini saprà ottenere il meglio da lui. Benvenuto Stevan e sempre forza Inter" le parole di Thohir sul sito nerazzurro.

NAPOLI SEGUE JUAN JESUSIl Napoli è sempre alla ricerca di centrali difensivi. Se Urbano Cairo non cambierà idea sull'incedibilità di Maksimovic, i partenopei potrebbero chiedere Juan Jesus all'Inter. Il brasiliano piace molto a Maurizio Sarri. Si potrebbe così aprire un asse di mercato tra Napoli e nerazzurri: D'Ambrosio e Juan Jesus appunto i due nomi caldi.

JOVETIC, NIENTE TURCHIAL'annuncio ufficiale dell'acquisto di Jovetic non è ancora arrivato. Per un semplice motivo: le carte per il trasferimento firmate dal Manchester City stanno arrivando in queste ore nella sede nerazzurra. Serve solo pazientare qualche ora, poi tutto sarà sistemato: JoJo del resto sta già lavorando alla Pinetina. E comunque non prenderà parte alla trasferta in Turchia, a Istanbul, dove domenica l'Inter giocherà in amichevole contro il Galatasaray.