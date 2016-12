15 agosto 2015 Inter, mercato live: Incontro con Mertens, ma per il Napoli è incedibile Ausilio farà comunque un tentativo con lʼentourage del belga

INCONTRO CON MERTENSPer il Napoli Dries Mertens è uno di quei giocatori intoccabili, ma lunedì l'Inter farà comunque un tentativo per il belga. Piero Ausilio incontrerà l'entourage del giocatore per discutere di un eventuale accordo. Aurelio De Laurentiis è spettatore molto ma molto interessato.

SANTON, C'E' LA ROMA. IPOTESI SCAMBIO LJAJIC-D'AMBROSIO Lavori in corso tra Roma e Inter: i giallorossi hanno chiesto il prestito con obbligo di riscatto di Santon. Nel colloquio tra le due dirigenze si è poi parlato anche di uno scambio tra Ljajic e D'Ambrosio.

ACCORDO DI MASSIMA PER PEROTTI COL GENOA Dodici milioni: due subito, il rimanente dilazionato in tre anni. Questa la base d'accordo tra l'Inter e il Genoa per Perotti, alternativa a Perisic.

A SINISTRA IDEA SIQUEIRA Cresciuto nelle giovanili dell'Inter e ora nuovamente nel mirino nerazzurro. Dopo essere arrivato a un passo dalla Juve, adesso per Siqueira si apre una prospettiva interista: un sondaggio con l'Atletico Madrid con l'intenzione di riprendere il discorso settimana prossima, quando anche sul fronte attaccante esterno ci sarà maggior chiarezza.

PERISIC, GIORNATA CHIAVEE' sempre in stand-by la trattativa per Perisic. Il croato è tornato in gruppo con il Wolfsburg ma oggi ci sono le convocazioni per la prima in Bundesliga di domani contro l'Eintracht. Un'eventuale 'non chiamata' sarebbe un segnale importante per il club nerazzurro. In ogni caso il club tedesco non accetta la formula del prestito con obbligo di riscatto proposta dall'Inter ma punta alla cessione per questioni di Fair Play Finanziario.



LA SAMPDORIA VUOLE SANTONLa Sampdoria pensa a Santon e, come rivela 'Tuttosport', ha chiesto informazioni all'Inter per il giocatore. L'ipotesi è quella del prestito oneroso con il riscatto obbligato nella stagione successiva.

SONDAGGIO PER VRSALJKO: 15 MILIONI LA RICHIESTATentativo dell'Inter per Sime Vrsaljko. Come scrive il 'Corriere dello Sport', a margine del Trofeo Tim, il clu nerazzurro ha chiesto informazioni al Sassuolo sul terzino croato. Ma la richiesta della società neroverde è alta: 15 milioni.

COENTRAO PER LA FASCIA SINISTRAE' Fabio Coentrao l'obiettivo dell'Inter per la fascia sinistra. Negli ultimi giorni il club nerazzurro ha sondato il terreno attraverso intermediari e ora è pronta ad agire concretamente per il portoghese del Real Madrid. Il giocatore è stato promesso al Benfica dal suo procuratore Jorge Mendes. Ma proprio quest'ultimo, che cura gli interessi anche di Miranda, potrebbe aiutare in un certo senso l'operazione. L'Inter punta al prestito oneroso con diritto di riscatto.

AGENTE MERTENS: "INTER? UNA POSSIBILITA'"Dries Mertens all'Inter? Una possibilità. Parola di Soren lerby, agente del belga, intervistato da FcInterNews: "Posso dire che non si tratta di semplici rumors e di voci infondate. Quella nerazzurra rappresenta una possibilità. Ad ogni modo Dries è felice al Napoli, ma settimana prossima ne sapremo di più circa il suo futuro".

OFFERTO LEIVA, MA NON CONVINCE IL MANCIOSecondo quanto raccolto dal nostro Paolo Bargiggia, l'agente di Lucas Leiva, che sarà a Milano lunedì, ha offerto il giocatore all'Inter. L'ipotesi, però, non stuzzica Mancini, seccato per il mancato arrivo di Melo.

PRENOTATO PEROTTI DEL GENOAL'Inter ha in mano Diego Perotti. Come spiegato dal nostro Paolo Bargiggia, giovedì sera c'è stato un colloquio tra Ausilio e Preziosi. I nerazzurri hanno prenotato l'attaccante argentino, valutato 12 milioni. Due milioni subito e altri 10 dilazionati la formula.

SU BIRAGHI SPUNTA IL CARPISu Cristiano Biraghi adesso c'è anche il Carpi, che potrebbe chiederlo in prestito all'Inter. Il giocatore, in questi giorni, stava già trattando con l'Empoli.

SI STRINGE PER CLICHYRoberto Mancini è stato chiaro. Vuole un terzino e un esterno di attacco. Se per Perisic si sta lavorando con il Wolfsburg, per la corsia difensiva si insiste per Clichy del Manchester City. I Citizens vogliono Alex Sandro del Porto, già obiettivo della Juventus, che non rinnoverà con i lusitani.

SHAQIRI: "FELICE ESPERIENZA ALL'INTER SIA FINITA"Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dello Stoke City, Xherdan Shaqiri ha trovato il modo per lanciare una frecciata all'Inter: "Tante cose non andavano bene lì, sono felice che quest'esperienza sia durata poco e di essere qui adesso".

UFFICIALE: MELO-GALATASARAY SINO AL 2019Adesso è ufficiale. Accordo raggiunto e firma nero su bianco per Felipe Melo, che dopo quattro stagioni in giallorosso, prolunga ancora fino al 2019 con il Galatasaray. Ad annunciarlo un comunicato sul sito ufficiale del club turco: "Il Galatasaray ha annuncia che il giocatore Felipe Melo ha rinnovato il suo rapporto con il club. Il contratto attuale è stato esteso fino al 2019".

TAIDER, ACCORDO CON IL BOLOGNAL'Inter avrebbe trovato l'accordo con il Bologna per Taider sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni. Per il centrocampista pronto un quadriennale da 900 mila euro a stagione.