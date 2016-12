3 agosto 2015 Inter, mercato live: In attacco spunta Destro, Shaqiri verso lo Schalke Fenerbahçe, idea Jaun Jesus. Stallo per Felipe Melo

LONGO AL FROSINONEL'attaccante Samuele Longo, 23 anni, passa dall'Inter al Frosinone in prestito. Rientrato dalla Turchia con la squadra nerazzurra, il giocatore ha raggiunto Roma, da dove, dopo le rituali visite mediche, martedì raggiungerà i compagni all'aeroporto di Fiumicino, diretti a Tirana per un triangolare.

SCHALKE: CARTA BOATENG PER SHAQIRILo Schalke non molla la presa su Xherdan Shaqiri. La carta per arrivare allo svizzero dell'Inter e risuperare la concorrenza del Borussia Dortmund potrebbe essere Kevin Prince Boateng, ormai a un passo dallo Sportling Lisbona. Concluso l'accordo per il ghanese, lo Schalke tornerebbe a parlare con l'Inter.

ANCHE IL TOTTENHAM SU GUARINNon c'è solo la Juventus sulle tracce di Fredy Guarin. Secondo TalkSPort, anche il Tottenham sarebbe interessato al giocatore dell'Inter, per cui potrebbe arrivare un'offerta importante anche nelle ultime battute del mercato.

DALLA TURCHIA: PER FELIPE MELO OFFERTI QUATTRO GIOCATORIDalla Turchia arriva un aggiornamento sulla trattativa per portare Felipe Melo all'Inter. Secondo Ntvspor il club nerazzurro avrebbe proposto al Galatasaray Taider, Juan Jesus, Dodò e Nagatomo in cambio del brasiliano e i turchi starebbero valutando l'ultima offerta. L'operazione potrebbe chiudersi in settimana.

SI RIPENSA A MATTIA DESTROPotrebbe esserci un clamoroso ritorno in casa Inter. Stando a quanto scritto da Christian Recalcati, i nerazzurri starebbero infatti pensando a Mattia Destro, già nelle giovanili interiste e in uscita dalla Roma. L'attaccante giallorosso ci starebbe pensando nonostante la forte concorrenza che troverebbe alla corte di Mancini.

SHAQIRI: C'E' ANCHE IL DORTMUNDDerby della Ruhr per Xherdan Shaqiri. L'esterno svizzero sembrava a un passo dallo Schalke 04, ma nella corsa al giocatore si è inserito con prepotenza il Borussia Dortmund. Secondo la Bild i gialloneri avrebbero già un accordo di massima con l'Inter con Blaszczykowski pronto a lasciare la squadra

LLORENTE PER GUARINLa Juve non molla per ora la pista che porta a Guarin, vecchio pallino bianconero, ma in questa trattativa il nome nuovo potrebbe Fernando Llorente. L'attaccante bianconero, che è sul mercato, ha molte offerte all'estero con l'Arsenal in prima fila e il Siviglia che già si è fatto avanti.

STALLO PER FELIPE MELOCi sarà oggi l'ultimo contatto tra l'Inter e il Galatasary per Felipe Melo. Ma la trattativa per lo scambio con Nagatomo è in stallo. La Gazzetta dello Sport spiega che il club turco preferirebbe Gary Medel al posto del giapponese.

ANCHE JUAN JESUS IN TURCHIAUna visita a sorpresa nel quartier generale dell'Inter ieri a Istanbul. Come scritto dalla testata turca Takvim e riportato da FCInterNews, infatti, ieri il direttore sportivo del Fenerbahce Giuliano Terraneo ha incontrato il ds nerazzurro Piero Ausilio chiedendo ufficialmente il cartellino del difensore Juan Jesus. All'incontro ha partecipato anche il tecnico Roberto Mancini. Nonostante il pressing del dirigente del club turco, però, alcune fonti vicine al club spiegano come allo stato attuale sia difficile che i nerazzurri diano l'assenso alla cessione del centrale.

D'AMBROSIO TRA WEST HAM E SCHALKELa distanza tra D'Ambrosio e lo Schalke 04 è di 5 milioni. Almeno questo riporta La Gazzetta dello Sport. C'è sempre in corsa che il West Ham, con Napoli, Fiorentina, Roma e Juve molto defilate.

MANCINI: "VOGLIO MELO MA NON CEDIAMO MEDEL"Prima di Galatasaray-Inter Roberto Mancini ha parlato di mercato: "E' vero, voglio Felipe Melo - ha ammesso -, ma non sono disposto a cedere Medel. Vedremo cosa succederà con Felipe"

IL BARI STA CHIUDENDO PER CAMARADopo aver preso in prestito Geroge Puscas, il Bari sta chiudendo per un altro giocatore dell'Inter. Si tratta di Gaston Camara, che a giorni potrebbe sbarcare in Puglia.

HAMZAOGLU: "MELO E' UN NOSTRO GIOCATORE"Hamza Hamzaoglu, allenatore del Galatasaray, ha frenato sulla trattativa Inter-Felipe Melo, come ha riportato il portale turco Milliyet. "Melo è un nostro giocatore. Siamo soddisfatti di lui e di quello che ha fatto per noi, ha dato il suo contributo in campionato e anche in Champions League. Mi ha detto che in questo momento desidera una nuova sfida, qualcosa di stimolante, ma non c'è nessun accordo con l'Inter. Melo merita di essere felice, ma staremo a vedere cosa succederà".

KEHRER ORMAI E' DELL'INTERThilo Kehrer è ormai un giocatore dell'Inter. Il giocatore si sta allenando a Stoccarda da solo in attesa di una chiamata dai nerazzurri che vogliono completare il tesseramento senza far indispettire lo Schalke.